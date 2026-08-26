Punto por punto: todo lo que hay que saber sobre el anuncio del Gobierno para ampliar la oferta de créditos hipotecarios

El Gobierno anunció una nueva medida para impulsar los créditos hipotecarios a través del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la Anses. El objetivo será generar financiamiento de más largo plazo para los bancos y facilitar que puedan ampliar la oferta de préstamos destinados a la compra de primera vivienda.

El anuncio fue realizado este miércoles por el ministro de Economía, Luis Caputo, quien explicó que el programa destinará $2 billones y establecerá condiciones específicas tanto para el fondeo de los bancos como para las tasas que luego podrán cobrar a los futuros tomadores de los créditos.

La medida llega en un contexto en el que el crédito hipotecario todavía muestra niveles inferiores a los del año pasado. En los primeros siete meses de 2026 se otorgaron 14.715 préstamos, un 39% menos que los 24.271 registrados en el mismo período de 2025. En julio se desembolsaron US$202 millones en créditos UVA, el mejor registro desde diciembre, aunque todavía 28% por debajo del promedio mensual de 2025 previo a las elecciones.

Conferencia de prensa de Luis Caputo Captura

Punto por punto, el anuncio del Gobierno para ofrecer más créditos para primera vivienda

1) ¿Cuánto dinero se destinará al programa?

El programa tendrá un monto total de dos billones de pesos provenientes del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la Anses.

Actualmente, de acuerdo con los datos presentados por el ministro, el monto promedio de un préstamo se ubica alrededor de los $114 millones, equivalentes a unos US$80.000. Por lo que, según Caputo, tomando como referencia el monto promedio actual de los créditos hipotecarios, esos recursos permitirían brindar una solución habitacional a aproximadamente 17.000 familias.

2) ¿El FGS dará directamente los créditos hipotecarios?

No, el FGS no le prestará dinero directamente a las personas o familias ni comprará las hipotecas otorgadas por los bancos. Según el mecanismo que planteó el Gobierno será diferente; los recursos del fondo se colocarán en los bancos mediante licitaciones de depósitos a plazo fijo de más largo plazo.

El objetivo es que los bancos tengan financiamiento disponible durante períodos mayores y puedan utilizar esos recursos para otorgar hipotecas.

3) ¿A qué plazo y qué tasa colocará el Gobierno el dinero del FGS?

Los recursos se licitarán entre los bancos mediante plazos fijos de entre uno y cinco años.

Es decir, las entidades que participen podrán obtener fondeo del FGS por un período significativamente mayor al habitual en el sistema financiero.

El FGS fijará una tasa mínima según la duración de cada colocación:

Para los depósitos a un año , la tasa mínima será de UVA + 2,5%

, la tasa mínima será de Para los depósitos a cinco años, será de UVA + 4,5%

Se trata de tasas mínimas; el resultado final dependerá de las licitaciones que se realicen entre las entidades financieras.

Los créditos hipotecarios regresaron al mercado en abril de 2024 y el Gobierno busca impulsar la economía con esta nueva medida Archivo

4) ¿A qué tasa podrán otorgar los créditos hipotecarios?

Los bancos que reciban dinero del FGS deberán prestar el dinero a una tasa que no podrá superar UVA + 7,5%. Es importante aclarar que podrán, sin embargo, ofrecer créditos a una tasa inferior.

La intención oficial es que el fondeo de más largo plazo permita sostener una oferta hipotecaria con tasas más accesibles.

5) ¿Cuál será el monto máximo de cada crédito?

Cada préstamo podrá alcanzar un máximo de 150.000 UVA. Caputo estimó que ese monto representa aproximadamente US$200.000, aunque el equivalente en dólares variará según el valor de la UVA y el tipo de cambio.

Según las estimaciones del Gobierno, los 2 billones de pesos permitirían financiar aproximadamente 17.000 créditos hipotecarios, tomando un valor de propiedad a comprar una primera vivienda de US$106.000 por la cual se prestan US$80.000. El cálculo parte del préstamo promedio que se otorga en la actualidad cercano a los $114 millones. La cantidad final dependerá, sin embargo, del monto de cada crédito que efectivamente otorguen los bancos.

6) ¿A cuántos años deberán otorgarse los créditos?

Los préstamos financiados mediante este programa tendrán que tener un plazo mínimo de 15 años. Podrán extenderse durante períodos superiores. De hecho, en el ejemplo presentado por el ministro Caputo se utilizó una hipoteca a 25 años.

El destino de los créditos hipotecarios es a personas humanas para la adquisición, construcción, ampliación o refacción de primera vivienda.

El ejemplo de crédito hipotecario con el que ilustró el ministro Caputo su anuncio

7) ¿Qué ingreso se necesita para acceder?

En el ejemplo que dio el ministro de Economía, al solicitar un crédito por un monto de $120.920.000 a una tasa de UVA +7%, implicaría una cuota inicial de $865.098 y un ingreso neto requerido del grupo familiar $3.460.391.

Es importante aclarar que, de todas maneras, hay bancos que establecen ingresos mínimos requeridos, más allá del valor de la cuota.

8) ¿Por qué el Gobierno busca alargar los plazos?

Porque existe un fuerte descalce entre el plazo de los depósitos que reciben los bancos y la duración de los créditos que deben otorgar. Las hipotecas pueden extenderse durante 20, 25 o 30 años, mientras que buena parte de los depósitos del sistema financiero se renueva a períodos mucho más cortos.

“Los créditos hipotecarios son a 30 años y los depósitos de los bancos están escasamente a 30 días como mucho”, explicó Caputo al anunciar la medida.

El programa busca dar a las entidades una fuente de financiamiento más larga para que puedan aumentar el volumen de préstamos.