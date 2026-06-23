¿Para qué sirve poner una cuchara en la ventana y por qué recomiendan hacerlo?

El exceso de humedad en los hogares suele manifestarse en situaciones cotidianas como ventanas cerradas durante varios días, ambientes con poca ventilación o actividades diarias como cocinar y ducharse.

Con el tiempo, esta acumulación de vapor se traduce en vidrios empañados, manchas en las paredes, la aparición de moho y olores persistentes que afectan la calidad de vida y el confort general.

La colocación de una cuchara de metal en el marco de la ventana mitiga el impacto de la condensación en espacios cerrados Shutterstock

Frente a este panorama, diversas recomendaciones domésticas sugieren la colocación de una cuchara de metal en el marco de la ventana como un recurso accesible y económico para mitigar el impacto de la condensación en espacios cerrados.

¿Cómo funciona el método de la cuchara de metal en la ventana?

La propuesta de este truco casero consiste en ubicar una cuchara metálica en el marco de la ventana con el mango orientado hacia el interior de la habitación y la parte cóncava hacia el exterior.

El mango debe estar orientado hacia el interior (Fuente: X/@hoyaragon.es)

Este procedimiento busca generar un punto específico de atracción para el vapor de agua presente en el ambiente, evitando que se disperse por toda la superficie del cristal.

El fundamento físico del método radica en la diferencia de temperatura entre el interior y el exterior de la vivienda.