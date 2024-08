Pide una compensación: cuánto deberían pagarle a Messi los ambientalistas que vandalizaron su casa de Ibiza

Escuchar

Lionel Messi presentó una demanda a la Justicia española exigiendo una compensación de €50.000 a los activistas de la agrupación Futuro Vegetal por haber vandalizado su propiedad en Ibiza.

Los hechos ocurrieron el pasado 8 de agosto, cuando jóvenes activistas del clima irrumpieron en su mansión y realizaron una protesta en la exclusiva residencia del astro del fútbol, lanzando pintura roja y negra sobre la fachada y desplegando un cartel con el mensaje: “Help the Planet - Eat the Rich - Abolish the Police” (“Ayuda al planeta. Cómete a un rico. Abolir la policía”).

La intervención, que rápidamente se difundió en las redes sociales, tenía como objetivo denunciar lo que los activistas llaman la “responsabilidad de los ricos” en la crisis climática. Sin embargo, la protesta terminó en una detención de dos días para los involucrados, quienes ahora enfrentan una demanda económica por parte de Messi, que alegó que la suma solicitada es necesaria para reparar los daños ocasionados en su propiedad.

Futuro Vegetal, conocido por sus acciones directas en defensa del medio ambiente, defendió su accionar y cuestionó la legalidad de la construcción de la casa del futbolista. “Sería insólito pagar €50.000 por una casa que igual debe ser derribada. Nosotros vamos a alegar que no se entiende cómo es posible que nos acusen de generar daños ahí cuando hay que derribarla”, declaró Bilbo Basatterra, uno de los activistas detenidos.

Así vandalizaron la casa que tiene Messi en Ibiza FUTURO VEGETAL - FUTURO VEGETAL

El problema detrás de la casa de Messi

Más allá de los lujos que ostenta la mansión, al momento en el que “El 10″ de la selección argentina adquirió la propiedad no contaba con todos los permisos de construcción o ampliación.

De acuerdo a lo informado por algunos diarios locales, en mayo de 2022 el Ayuntamiento de Sant Josep detuvo obras sin legalizar que se estaban llevando a cabo en el inmueble, con el aval de un decreto de la Alcaldía local. Esta disposición se generó a partir de un acta elaborada previamente por el servicios de celadores en la que se informaron movimientos de tierra, realización de bancales, cambio de topografía del terreno y realización de excavaciones.

En resumidas cuentas, el problema giró sobre el hecho de que la propiedad no tiene el certificado final de obra ni cédula de habitabilidad, dado que un ex dueño de la propiedad ejecutó obras sin permiso en el garage. A partir de este hecho, el Ayuntamiento le exigió a Messi dejar en orden los papeles de la casa. En esta situación, el rosarino no se quedó de brazos cruzados sino que su equipo de abogados tuvo que negociar para seguir adelante con la compra y las obras que quería hacer para dejarla a su gusto y sin problemas legales.

Cómo es la mansión de Messi en Ibiza

La propiedad se encuentra en una de las zonas más exclusivas de España, Cala Tarida, ubicada en el municipio de Sant Josep al oeste en la isla. Tiene 568 metros cuadrados y está construida sobre un enorme terreno de 16.000 m², ideal para tener la privacidad que la fama del jugador demanda.

La casa se distribuye en una planta baja de 420 metros cuadrados, un sótano de 16,79 metros, un anexo de 38,85 metros y una gran pileta de 92 metros que recorre en paralelo la extensión de la propiedad. Digno de una estrella de la pelota, en el jardín hay instalado un arco de fútbol para que Messi y sus tres hijos -Thiago, Mateo y Ciro- jueguen entre ellos o con su papá.

La habitación principal de la mansión de Messi Romano Arquitectura

La pileta, uno de los amenities que enamoró a Antonela Romano Arquitectura

La vista aérea de la mansión ubicada en la exclusiva isla Romano Arquitectura

El comedor en la cocina abierta, diseñado por la propia Antonela

Las paredes coloridas dan vida a los ambientes

El diseño del jardín fue realizado por uno de los paisajistas más importantes de España

Otra de las habitaciones en suite con vista abierta

La casa se destaca por sus desniveles exteriores

La vista aérea del parque

La casa tiene una segunda construcción con pileta para visitas

El solarium, un oasis en la propiedad

La sala de estar ubicada en el centro de la mansion

El verde se emtremezcla con los murales modernos de la casa

Crear microzonas en el parque, una tendencia de las propiedades pospandemia

A la pileta se accede desde la suite principal

El jardín en altura genera calidez a los espacios Romano Arquitectura

Los living en el deck, la zona de la casa preferida de la familia para contemplar los atardeceres Romano Arquitectura

La propiedad posee espacios descubiertos conectados por escaleras Romano Arquitectura

La terraza que se integra al dormitorio principal Romano Arquitectura

La vista abierta entre cerros y agua, la postal desde la parte más alta de la mansion Romano Arquitectura

El muelle, el lugar preferido de la pareja Romano Arquitectura

El baño con detalles de marmol

El sistema de última generación desde el que se manejan las cortinas de la galería

El parque sobre una colina se integra con la galería

LA NACION