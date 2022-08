Propiedades: qué se pone en juego en una operación de compraventa si se concreta ahora

En el contexto actual del país, tomar la iniciativa de poner a la venta o embarcarse en la compra de un bien inmobiliario no siempre es una decisión sencilla. Muchas veces el cliente se pregunta si es el momento adecuado para invertir sus ahorros o si su capital será valorado y obtendrá el rédito esperado al momento de hacer la operación.

Para encarar la venta de una propiedad sin tropezones, lo primero que se debe tener en cuenta es que el mercado está un 35% abajo en dólares de lo que estaba en 2018. Esto implica que, si no se acepta la oferta al precio de hoy, muy probablemente no se realice la operación inmobiliaria. Cuando aparece un interesado y hace una oferta hay que aprovecharla; si no el cliente puede pasar meses lamentando no haberlo hecho. Cuando hay una oportunidad hay que aprovecharla.

"“Si no se acepta la oferta al precio de hoy, muy probablemente no se realice la operación inmobiliaria”" Miguel Cánovas, broker de Re/Max

Del lado del comprador, es necesario entender que, aunque parezca que la oferta de inmuebles es ilimitada, la posibilidad de encontrar oportunidades es realmente escasa. Esto quiere decir que hay que estar dispuesto a decidir muy rápido cuando aparezca la propiedad indicada, porque después cuesta mucho encontrar otro vendedor dispuesto a vender en esas condiciones.

Para la persona que decida embarcarse en la compra de su primera propiedad, el proceso le puede parecer agobiante. Por eso, es aconsejable que se ponga en contacto con un asesor, que juntos seleccionen las 10 propiedades que más le interesen de todas las que están publicadas, que las vayan a ver y que haga una oferta rápida y agresiva por la que más le guste. Hoy en día, las propiedades se están reservando en el orden de un 15% abajo del precio de publicación y cerrando en torno a un 10% abajo.

¿Casa o departamento?

¿Cuál es la mejor inversión hoy? Esta es una de las dudas más comunes al momento de comprar una propiedad. Teniendo en cuenta el contexto actual, en los últimos años defender el valor de los departamentos fue mucho más difícil que el de las casas. Esto tiene que ver con que las verdaderas oportunidades se presentan en los departamentos que ya están en zonas cercanas a un piso de valores. Específicamente hablando, la mejor inversión hoy es comprar departamentos a reciclar o en pozo.

"“La mejor inversión hoy es comprar departamentos a reciclar o en pozo”" Miguel Cánovas, broker de Re/Max

Los vaivenes de la situación económica de la Argentina hacen que iniciar el proceso de compra o de venta de un inmueble traiga consigo mucha incertidumbre y pocas certezas. Hoy en día, la clave del éxito en este tipo de operaciones está en saber aprovechar las oportunidades cuando aparecen, actuando con rapidez cuando aparece un comprador o un vendedor interesado.

* El autor es broker de Re/Max