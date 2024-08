Se armó un barrio: Ed Sheeran tiene 26 propiedades en un pueblo inglés que suman más de US$75 millones

Escuchar

La mansión de Ed Sheeran está ubicada en una extensa propiedad junto a otras 26 propiedades que también pertenecen al cantante, en Suffolk, Inglaterra. En total, la cartera inmobiliaria está valorada en unos £57 millones, el equivalente a unos US$75.622.000. La casa del músico, en este caso, es una de las más caras, valorada aproximadamente en US$5.466.000.

En la serie de Disney Ed Sheeran: The Sum of it All, el británico muestra un poco de su residencia, donde vive con su esposa Cherry Seaborn. Con una decoración que alterna entre lo rústico y lo escandinavo, el lugar cuenta con su propio estudio de grabación. y una taberna.

La propiedad, donde se encuentra la casa, estuvo recientemente en el centro de una controversia. Esto se debe a que Ed comenzó a utilizar un lago que construyó para recreación. La masa de agua fue instalada en 2017 por la empresa Gartenart, que se especializa en la construcción de “piscinas salvajes”, aptas para nadar.

El interior de la mansión de Ed Sheeran

La cocina de la mansión de Ed Sheeran

Ed Sheeran y su esposa en el living de su casa

Solo la implementación del lago le costó alrededor de £500.000 (US$637.000). Además de las residencias, el terreno de aproximadamente 6,3 hectáreas también cuenta con jardines y campos.

Ed Sheeran se mostró en las redes sociales tirándose al lago

El pasado lunes (19), el británico publicó un vídeo en el que aparece buceando en el lago. Los vecinos se mostraron sumamente incómodos dado que el espacio no está reservado para este fin ya que no es apto para bañarse a pesar de los repetidos intentos del cantante por revertir esta condición: “Parece que Ed ahora está haciendo lo que quiere, que está obteniendo permiso para algunas cosas, pero cree que puede salirse con la suya en otros aspectos de sus renovaciones”, dijo una fuente al Daily Mail.

O Globo/GDA