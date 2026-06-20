Se vende la isla privada del dueño de Swarovski: dónde está y cuánto cuesta

Una isla privada que perteneció al multimillonario austriaco Gernot Langes-Swarovski, heredero del fabricante de cristales Swarovski, está a la venta en la laguna veneciana, Italia. La propiedad, conocida como Santa Cristina, se ofrece por €24.000.000, aproximadamente US$27 millones.

Con alrededor de 291.000 metros cuadrados, la isla se encuentra en la parte norte de la laguna veneciana y se puede llegar a ella en unos 40 minutos en barco desde el centro de Venecia. La propiedad permaneció bajo el control de la familia Swarovski durante más de cuatro décadas y ahora la están vendiendo por un fideicomiso familiar creado tras el fallecimiento de Langes-Swarovski en 2021.

Con aproximadamente 291.000 metros cuadrados, la isla se encuentra en la parte norte de la laguna veneciana Venice Sotheby’s International Realty

La propiedad cuenta con una mansión principal de aproximadamente 860 m² distribuidos en cuatro plantas, con nueve dormitorios, nueve baños, salones, un comedor y una cocina profesional. Además, dispone de una casa de campo independiente con alojamiento adicional, así como una piscina climatizada de agua salada, un embarcadero y una zona de aterrizaje para helicópteros.

Además de los edificios, la isla alberga viñedos que producen uvas Merlot, Chardonnay y Cabernet, olivares, huertos de ciruelos y albaricoqueros, huertos orgánicos y colmenas para la producción de miel. También hay zonas dedicadas a la piscicultura, una actividad que se ha revitalizado en colaboración con la universidad italiana Ca’ Foscari.

La propiedad cuenta con una mansión principal de aproximadamente 860 m2 distribuidos en cuatro plantas Venice Sotheby’s International Realty

Según los responsables de la venta, el propietario austriaco tenía un gran interés por la agricultura y la conservación del medio ambiente. Desde que adquirió la isla en 1986, impulsó proyectos destinados a restaurar los ecosistemas locales y a retomar las actividades agrícolas tradicionales de la región.

La historia de la isla se remonta al siglo V. Santa Cristina formaba parte del archipiélago de Ammiana, que antaño albergó monasterios y comunidades religiosas, pero que sufrió erosión, inundaciones y despoblación a lo largo de los siglos. Tras permanecer abandonada durante mucho tiempo, la zona comenzó a ser restaurada en la década de 1970.

Tras permanecer abandonada durante mucho tiempo, la zona comenzó a ser restaurada en la década de 1970 Venice Sotheby’s International Realty

Luego del fallecimiento de Langes-Swarovski, la gestión de la propiedad quedó a cargo de un fideicomiso familiar, que continuó invirtiendo en infraestructura local. Entre los proyectos más recientes destaca la creación de un centro tecnológico dedicado a la gestión del agua y al apoyo a las actividades agrícolas de la isla.

La propiedad también ha funcionado como un refugio de lujo y alojamiento exclusivo para pequeños grupos, acogiendo eventos privados y retiros de bienestar en el entorno de la laguna veneciana.