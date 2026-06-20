Se vende la isla privada del dueño de Swarovski: dónde está y cuánto cuesta

La propiedad de 291.000 m2 tiene un helipuerto, una granja orgánica y una mansión de nueve habitaciones
- 3 minutos de lectura'
Una isla privada que perteneció al multimillonario austriaco Gernot Langes-Swarovski, heredero del fabricante de cristales Swarovski, está a la venta en la laguna veneciana, Italia. La propiedad, conocida como Santa Cristina, se ofrece por €24.000.000, aproximadamente US$27 millones.
Con alrededor de 291.000 metros cuadrados, la isla se encuentra en la parte norte de la laguna veneciana y se puede llegar a ella en unos 40 minutos en barco desde el centro de Venecia. La propiedad permaneció bajo el control de la familia Swarovski durante más de cuatro décadas y ahora la están vendiendo por un fideicomiso familiar creado tras el fallecimiento de Langes-Swarovski en 2021.
La propiedad cuenta con una mansión principal de aproximadamente 860 m² distribuidos en cuatro plantas, con nueve dormitorios, nueve baños, salones, un comedor y una cocina profesional. Además, dispone de una casa de campo independiente con alojamiento adicional, así como una piscina climatizada de agua salada, un embarcadero y una zona de aterrizaje para helicópteros.
Además de los edificios, la isla alberga viñedos que producen uvas Merlot, Chardonnay y Cabernet, olivares, huertos de ciruelos y albaricoqueros, huertos orgánicos y colmenas para la producción de miel. También hay zonas dedicadas a la piscicultura, una actividad que se ha revitalizado en colaboración con la universidad italiana Ca’ Foscari.
Según los responsables de la venta, el propietario austriaco tenía un gran interés por la agricultura y la conservación del medio ambiente. Desde que adquirió la isla en 1986, impulsó proyectos destinados a restaurar los ecosistemas locales y a retomar las actividades agrícolas tradicionales de la región.
La historia de la isla se remonta al siglo V. Santa Cristina formaba parte del archipiélago de Ammiana, que antaño albergó monasterios y comunidades religiosas, pero que sufrió erosión, inundaciones y despoblación a lo largo de los siglos. Tras permanecer abandonada durante mucho tiempo, la zona comenzó a ser restaurada en la década de 1970.
Luego del fallecimiento de Langes-Swarovski, la gestión de la propiedad quedó a cargo de un fideicomiso familiar, que continuó invirtiendo en infraestructura local. Entre los proyectos más recientes destaca la creación de un centro tecnológico dedicado a la gestión del agua y al apoyo a las actividades agrícolas de la isla.
La propiedad también ha funcionado como un refugio de lujo y alojamiento exclusivo para pequeños grupos, acogiendo eventos privados y retiros de bienestar en el entorno de la laguna veneciana.
- 1
¿Cuáles son los barrios de Caba que más subieron el precio de las propiedades en junio 2026?
- 2
Leandro Molina, director de Zonaprop: “Hoy, un 45% de las búsquedas de propiedades son para comprar”
- 3
El electrodoméstico que hay que desenchufar porque puede provocar un cortocircuito
- 4
¿Es peligroso dejar el calefón enchufado y funcionando cuando no estás en casa?