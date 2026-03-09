Dónde queda el castillo del siglo XVIII que fue ocupado en la Segunda Guerra Mundial y ahora está a la venta

La firma Emile Garcin puso a la venta el Château de Long por un valor de 8.500.000 euros. Esta propiedad del año 1733 se localiza en la región de Alta Francia, a dos horas de distancia de París, posee una superficie de 1500 metros cuadrados y un terreno de 20 hectáreas en el valle del Somme. El castillo histórico superó periodos de abandono y una invasión militar extranjera durante el siglo XX, pero conserva su arquitectura original y dispone de diez dormitorios junto a salones de estilo rococó.

¿Dónde se ubica exactamente el Château de Long?

El inmueble se sitúa en el valle del Somme, en las cercanías de la ciudad de Amiens, a dos horas de París y ofrece una vista directa al río Somme canalizado, un entorno natural que rodea la estructura principal y sus dependencias anexas. La propiedad integra el inventario de las residencias más destacadas del patrimonio francés. La zona destaca por su tranquilidad y su relevancia histórica dentro del departamento de Somme.

Historia y origen del Château de Long

Honoré-Charles de Buissy, señor de Long, ordenó la edificación en 1733 y proyectó el lugar como una folie para el recreo y el prestigio social. El arquitecto Charles-Étienne Briseux diseñó los planos de la residencia, quién utilizó sus propios estudios sobre arquitectura de campo para esta obra. La estructura utiliza ladrillo rosado y piedra blanca en su composición mientras que su techo a la mansarda cubre la parte superior del edificio principal.

El castillo del siglo XVIII en el valle del Somme destaca por su fachada de ladrillo rosado y piedra blanca Instagram Emile Garcin

La fachada del frente presenta tres volúmenes con ornamentos florales y una máscara de piedra decora la clave del arco principal como símbolo de fortaleza, mientras que la fachada posterior mira hacia el este y mantiene una simetría rigurosa. El interior del palacio cuenta con diez dormitorios y amplias salas de recepción.

La propiedad francesa cuenta con un puerto privado y jardines de estilo clásico Instagram Emile Garcin

La propiedad atravesó momentos críticos durante los conflictos del siglo XX, cuando las tropas alemanas ocuparon las instalaciones durante la Segunda Guerra Mundial, una presencia militar que causó daños severos en la estructura y el edificio quedó en un estado de abandono total durante varias décadas posteriores.

El industrial Roger Van Glabeke compró la ruina en 1964 y lideró una restauración integral de todo el complejo. El trabajo de recuperación recibió el Gran Premio de Obras Maestras en Peligro por su fidelidad histórica. La intervención devolvió el esplendor a las boiseries y los espejos dorados originales. El proyecto respetó la traza de 1733 y los elementos simbólicos de la nobleza.

Así es el Château de Long, una propiedad del siglo XVIII que fue ocupada en la Segunda Guerra y hoy está restaurada

Detalles arquitectónicos y lujo interior

Pierre de Buissy, hijo del fundador, terminó la decoración de los ambientes internos, con la colaboración del reconocido pintor Jean-Baptiste Huet en el diseño de los paneles ornamentales. Algunos de estos paneles originales salieron de la propiedad en el pasado y el coleccionista Gérard de Berny recuperó las piezas años más tarde y residen actualmente en el Musée de l’Hôtel de Berny, en Amiens.

El interior del Château de Long conserva detalles originales del rococó francés. Instagram Emile Garcin

Los salones principales lucen pisos de roble y detalles típicos del rococó francés. El conjunto edilicio incluye pabellones anexos que una galería central conecta entre sí y un invernadero escalonado desciende en terrazas hacia la orilla del río. Los jardines exteriores siguen el estilo francés clásico con estanques y un puerto privado.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.