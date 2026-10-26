Cómo saber a nombre de quién está una propiedad

Saber quién es el titular de una propiedad es una consulta habitual en situaciones muy distintas. Puede surgir antes de iniciar una compra, cuando se intenta localizar a un dueño para negociar una operación, en conflictos entre vecinos, durante trámites sucesorios o simplemente por la necesidad de verificar información sobre un inmueble. Aunque muchas personas creen que se trata de un dato difícil de obtener, existen mecanismos formales para acceder a esa información.

La clave está en entender que la titularidad de un inmueble no se acredita con impuestos, facturas de servicios o datos catastrales, sino con la inscripción correspondiente en el Registro de la Propiedad Inmueble de cada jurisdicción. Es allí donde queda asentado quién figura legalmente como propietario y si sobre el bien existen hipotecas, embargos, usufructos u otras restricciones.

El procedimiento más habitual consiste en solicitar un informe de dominio. Este documento oficial permite conocer la situación jurídica de una propiedad y verificar quién aparece registrado como titular. Se trata de una herramienta ampliamente utilizada por escribanos, abogados, inmobiliarias y particulares cuando buscan confirmar la titularidad antes de avanzar en una operación.

Cómo conocer quién es el propietario de un inmueble Magnific

Cómo pedir el informe de dominio

Para pedir ese informe es necesario contar con algún dato identificatorio del inmueble. Lo ideal es disponer de la matrícula registral, aunque también puede realizarse la búsqueda a partir de información catastral o de la ubicación de la propiedad, dependiendo de la jurisdicción y de los mecanismos disponibles en cada registro. Una vez emitido, el informe refleja la situación registral al momento de su expedición.

Muchas personas intentan obtener la información a través de impuestos como el ABL, ARBA o las tasas municipales. Sin embargo, esos registros no constituyen prueba de propiedad. Una persona puede aparecer como contribuyente o responsable de pago y no ser necesariamente la titular registral del inmueble. Por eso, cuando se necesita certeza jurídica, el informe registral sigue siendo la herramienta fundamental.

También es frecuente creer que basta con consultar una escritura. Si bien la escritura es el documento que instrumenta la operación, lo que otorga oponibilidad frente a terceros es su inscripción en el Registro de la Propiedad. En otras palabras, la información actualizada sobre quién figura como dueño debe verificarse siempre en los registros correspondientes y no únicamente revisando documentos antiguos.

La búsqueda puede complicarse cuando se trata de inmuebles que atravesaron sucesiones, divorcios o procesos judiciales. En esos casos, puede ocurrir que quien ocupa la propiedad no sea el titular registral o que existan trámites pendientes de inscripción. También existen situaciones en las que una persona falleció y la propiedad continúa inscripta a su nombre hasta que se complete la sucesión.

No son pocos los casos en los que una propiedad se ofrece en venta por parte de familiares, herederos o terceros que todavía no cuentan con la documentación necesaria para transferirla Magnific

En operaciones inmobiliarias, conocer la titularidad resulta especialmente importante porque permite verificar desde el inicio si quien vende tiene efectivamente facultades para hacerlo. No son pocos los casos en los que una propiedad se ofrece en venta por parte de familiares, herederos o terceros que todavía no cuentan con la documentación necesaria para transferirla. Una consulta registral previa evita demoras y problemas posteriores.

Los registros inmobiliarios también permiten detectar otras cuestiones relevantes. Además del nombre del titular, es posible conocer si existen medidas cautelares, restricciones de dominio, hipotecas o situaciones que puedan afectar una futura operación. Por eso, en cualquier compraventa formal, los escribanos solicitan este tipo de informes antes de avanzar con la escritura.

La posibilidad de acceder a esta información no significa que todos los datos personales del propietario sean públicos. Los registros entregan información vinculada al inmueble y a su situación jurídica dentro de los procedimientos previstos por la normativa. El acceso, los requisitos y los costos varían según la provincia y la jurisdicción donde se encuentre la propiedad.

En la ciudad de Buenos Aires, la consulta puede realizarse a través de los servicios web del Registro de la Propiedad Inmueble de la Capital Federal, donde es posible solicitar online distintos informes vinculados a la titularidad y situación registral de un inmueble. El denominado Informe N.º 1 (Dominio y Gravámenes) permite conocer quién figura como titular registral y si existen hipotecas, embargos u otras restricciones sobre la propiedad. Para tramitarlo es necesario contar con la matrícula o inscripción dominial del inmueble.

En la provincia de Buenos Aires también existe la posibilidad de gestionar publicidad registral de forma electrónica a través del Registro de la Propiedad bonaerense. El organismo ofrece el Informe de Dominio (Acto 752), que informa la situación jurídica de un inmueble a la fecha de la consulta. La solicitud puede realizarse mediante la ventanilla virtual para usuarios habilitados o a través de profesionales autorizados, además de las vías presenciales tradicionales.