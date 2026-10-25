Efecto Papa León XIV: alojamientos de hasta $22 millones por una noche y muy poca disponibilidad ante la visita del sumo pontífice a la Argentina

Después de semanas de incertidumbre debido a la reciente operación pulmonar del Papa León XIV, la visita del pontífice a la Argentina sigue en pie, lo que genera una gran expectativa entre la comunidad religiosa. De concretarse, será la primera visita de un papa al país en 39 años, desde la llegada de Juan Pablo II en 1987.

Esta vez el recorrido está previsto del 8 al 11 de noviembre de 2026, con paradas en la ciudad de Buenos Aires, Claypole, Luján y Córdoba. Y en este caso, el fenómeno religioso también se traslada al mercado turístico: menos alojamientos disponibles, una mayor demanda y, en algunos destinos, tarifas que alcanzan valores extraordinarios.

Este hecho se hace especialmente evidente en Luján, que no solo tiene pocas opciones disponibles, sino que las que registran aumentos que multiplican varias veces los de otras fechas. En la ciudad de Buenos Aires, en cambio, el principal efecto se observa en los niveles de ocupación, mientras que Córdoba y Claypole también muestran una oferta limitada.

Las cercanías a la basílica de Luján son muy demandadas por la visita del Papa Ricardo Pristupluk

Luján: alojamientos que alcanzan los $22 millones por una noche

En Luján, las opciones publicadas sorprenden por sus valores. Para la noche del 10 de noviembre, previa a la visita del Papa a la ciudad, prevista para el día 11, gran parte de los alojamientos ya no cuenta con disponibilidad. Entre las propiedades que todavía pueden reservarse se publican precios “casi siete veces más que otro día de octubre y más del triple que una semana después”, según Propio, una plataforma de tecnología para el sector inmobiliario que analizó las publicaciones de alojamientos temporarios en Luján y un radio de hasta cinco kilómetros.

En números, según la plataforma, el precio típico por noche el martes 10 alcanza los US$1500, frente a los US$480 registrados para el martes 17 de noviembre y los US$218 de un martes de octubre. Si se tienen en cuenta las opciones con tarifas menores a US$200, solo hay ocho publicaciones disponibles, mientras que una semana después ascienden a 77.

En el caso de los hoteles, la disponibilidad es todavía más acotada que los alojamientos temporarios. Para quienes buscan hospedarse en un hotel u hostal dentro de un radio de cinco kilómetros de la ciudad de Luján, el relevamiento identificó seis opciones publicadas con un precio de US$887 por noche. Una semana después, ese valor desciende a US$337.

Así se ve el living del departamento con un precio de casi $13.000.000 la noche en Luján

Si se analizan las opciones disponibles en Booking, la tendencia es la misma. Un departamento de cinco camas se publica a $1.500.000, mientras que otro de dos ambientes, ubicado a 300 metros de la basílica, por $2.800.000, sin incluir el costo adicional de la cochera.

Sin embargo, hay publicaciones con valores considerablemente más elevados. Un departamento de un dormitorio, con capacidad para dos adultos, se ofrece por casi $13.000.000 la noche. El precio más alto corresponde a un chalet de dos dormitorios, publicado por casi $22.000.000 por una sola noche.

Así se ve uno de los tres cuartos de una casa en alquiler en Luján por $12.500.000 la noche

Otro detalle interesante para analizar es que muchos establecimientos no tienen reseñas, lo que podría indicar que se incorporaron recientemente a la plataforma. Incluso, algunas publicaciones mencionan explícitamente la llegada del sumo pontífice como un atractivo para los visitantes. La ubicación se convirtió en uno de los mayores diferenciales, con la cercanía a la Basílica de Nuestra Señora de Luján como la característica más solicitada y más mencionada en las publicaciones.

La ubicación se convirtió en uno de los mayores diferenciales, con la cercanía a la Basílica de Nuestra Señora de Luján como la característica más solicitada

Buenos Aires: menos disponibilidad, pero tarifas estables

En la ciudad de Buenos Aires el escenario es otro. Los precios no sufrieron aumentos tan elevados como los de Luján. Sin embargo, la reducción de la disponibilidad resulta significativa.

Al buscar alojamientos en Booking para la noche del 9 al 10 de noviembre, la plataforma advierte: “Un 74% de los alojamientos ya no están disponibles en nuestra web para esas fechas”.

“Mientras algunas propiedades ya contaban con una ocupación elevada por la demanda propia del mes, otras registraron una aceleración muy marcada en las reservas luego del anuncio de la visita”, declaran desde la cadena hotelera Wyndham y explican que el efecto no se limitó exclusivamente a los hoteles ubicados en Recoleta. Actualmente, según comentan, las ocupaciones para esas fechas se encuentran, según la propiedad, entre aproximadamente 50% y 95%, con varios hoteles ya por encima del 70%.

Las zonas de Centro y Recoleta fueron las que concentraron el mayor impulso inicial de la demanda tras el anuncio de la llegada del papa Ricardo Pristupluk - La Nacion

Las zonas de Centro y Recoleta fueron las que concentraron el mayor impulso inicial de la demanda tras el anuncio. Sin embargo, desde Wyndham observan que ese ritmo comenzó a moderarse y que las reservas muestran ahora un comportamiento más estable. “La visita generó un impacto puntual en la demanda, aunque convive con el comportamiento naturalmente fuerte que Buenos Aires presenta durante noviembre”, señalan.

Actualmente, comentan desde la cadena hotelera que las tarifas promedio se ubican aproximadamente entre US$120 y US$155 por noche, dependiendo del hotel y de la disponibilidad. “Son valores muy similares a los habituales para noviembre, con diferencias que pueden rondar US$5 adicionales en algunos casos”, resumen.

Córdoba: el 81% de los alojamientos no está disponible

En la ciudad de Córdoba, otra de las paradas previstas en el recorrido papal, la oferta de alojamiento también muestra restricciones.

Según una búsqueda en Booking para las fechas de la visita, el 81% de los alojamientos del centro de la ciudad ya no figuran disponibles en la plataforma para la noche del 9 de noviembre. Entre las opciones todavía existentes, los precios fluctúan entre los $58.000 y los $900.000 por noche; esta última opción es un departamento de un dormitorio.

Según una búsqueda en Booking para las fechas de la visita, el 81% de los alojamientos del centro de Córdoba ya no figuran disponibles Shutterstock

Al comparar con la noche del lunes 2 de noviembre, es decir una semana antes de la llegada, la opción más cara disponible en la página es de $590.000 por una noche en un hotel de cuatro estrellas. Ese mismo hotel está $650.000 durante la visita del Papa.

Claypole: una oferta prácticamente inexistente

El caso de Claypole presenta una particularidad: la oferta de alojamiento en las plataformas consultadas es extremadamente reducida.

Allí, León XIV tiene prevista una visita el 9 de noviembre por la mañana al Cottolengo Don Orione, una institución que brinda alojamiento, asistencia médica, educación terapéutica y acompañamiento integral a personas con discapacidades intelectuales, físicas o múltiples severas.

Para la noche previa a la llegada del pontífice, Airbnb muestra una única opción de alojamiento en la zona: una casa de tres dormitorios y dos baños, publicada a US$4500 por noche. En Booking no aparecen propiedades disponibles en el área consultada.

León XIV tiene prevista una visita el 9 de noviembre por la mañana al Cottolengo Don Orione Ricardo Pristupluk

Aunque la escasez de oferta dificulta establecer si hubo un aumento generalizado de precios, los valores publicados reflejan las limitadas alternativas que encuentran quienes buscan hospedarse cerca del lugar de la visita.

En esta misma línea, se puede observar que el impacto de la llegada del Papa no se manifiesta de la misma manera en todos los destinos. Mientras Luján concentra los aumentos de tarifas más llamativos, Buenos Aires registra una mayor presión sobre la disponibilidad y Córdoba y Claypole presentan una oferta acotada.

La agenda del Papa en la Argentina

Domingo 8 de noviembre — CABA

16.30: Llegada al Aeroparque Jorge Newbery

17.00: Visita al Monumento al General San Martín, en Plaza San Martín

17.20: Ceremonia de bienvenida en Casa Rosada

17.50: Encuentro con el presidente Javier Milei

18.30: Encuentro con autoridades, sociedad civil y cuerpo diplomático en el Palacio Libertad

Lunes 9 de noviembre — Claypole y CABA

09.15: Visita al Pequeño Cottolengo Don Orione, en Claypole

11.30: Misa en el Monumento de los Españoles, Palermo

16.10: Encuentro con el mundo del trabajo en la Universidad Católica Argentina

17.30: Encuentro interreligioso en el Palacio San Martín

18.45: Celebración de las Vísperas en la Catedral Metropolitana

19.45: Cena con los obispos en el Arzobispado de Buenos Aires

Martes 10 de noviembre — Córdoba y CABA

07.30: Salida en avión hacia Córdoba

09.00: Llegada al aeropuerto de Córdoba

10.00: Misa en la explanada de la Escuela de Aviación Militar

15.15: Encuentro con religiosos y agentes pastorales en la Catedral de Córdoba

16.55: Vuelo de regreso a Buenos Aires

18.10: Llegada a Aeroparque

20.15: Vigilia con jóvenes en el Monumento de los Españoles, Palermo

Miércoles 11 de noviembre — CABA y Luján