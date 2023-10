escuchar

La adquisición de propiedades mediante el uso de criptomonedas no es sólo una posibilidad, sino que ya se ha convertido en una realidad en muchos mercados alrededor del mundo. De hecho, USDT ha surgido como una de las criptomonedas preferidas para estas operaciones gracias a su baja volatilidad, lo que ofrece estabilidad y confianza para las transacciones.

En países como Argentina, donde el mercado inmobiliario atraviesa momentos de estancamiento y las restricciones en el acceso a divisas como el dólar son rigurosas, las criptomonedas se están convirtiendo en una alternativa atractiva para inversionistas y vendedores. Pese a que la Argentina ya ocupa la posición 13 a nivel global en la adopción de criptomonedas, aún existe un amplio margen para la difusión y la consolidación de estas tecnologías en el país.

La Argentina ya ocupa la posición 13 a nivel global en la adopción de criptomonedas GETTY IMAGES

El blockchain, tecnología que sustenta las criptomonedas, puede desempeñar un papel trascendental en la industria inmobiliaria, y su impacto va mucho más allá de facilitar las transacciones. Su capacidad para revolucionar el sector abarca desde la creación de títulos de propiedad basados en NFT hasta la trazabilidad de las transacciones inmobiliarias, redefiniendo incluso el rol de los escribanos y simplificando sus tareas.

La tokenización de inmuebles es otro avance significativo que permite convertir un activo físico en un activo digital que puede ser dividido y vendido en partes. Este proceso ofrece una alternativa atractiva en contextos económicos donde el acceso a la vivienda es limitado, permitiendo ahorrar en tokens que representan una parte de una propiedad en lugar de ahorrar en divisas.

En este contexto, la iniciativa de MyEListing de lanzar en Estados Unidos el primer mercado inmobiliario habilitado para Bitcoin es particularmente relevante, ya que tiene atrás al gigante de Coinbase. Esta innovación, que permitirá adquirir propiedades con Bitcoin o efectivo, promete agilizar las transacciones hasta 50 veces y ampliar el acceso al mercado inmobiliario para inversionistas de todo el mundo.

La tokenización de inmuebles es una alternativa atractiva en contextos económicos donde el acceso a la vivienda es limitado Hernan Zenteno - La Nacion/Hernan Zenteno

La Argentina, gracias a su creciente adopción de las criptomonedas, podría beneficiarse enormemente de estos avances. La compra de USDT para transferencias ofrece una alternativa a las restricciones en el acceso a dólares, y sitios web como CryptoAvisos ya cuentan con cientos de propiedades disponibles para la venta en criptomonedas. Además, a nivel global, plataformas como CryptoEmporium también permiten la adquisición de propiedades con Bitcoin, incluyendo propiedades argentinas.

Hasta la fecha, una de las transacciones de criptomonedas más grandes en el sector inmobiliario en América fue la de un lujoso penthouse en Miami, cuyo valor fue de $22.5 millones. La transacción fue realizada con Bitcoin. En Asia, la transacción inmobiliaria más grande con criptomonedas se realizó en Corea del Sur, donde una propiedad fue vendida por un valor de $40 millones.

Las ventajas de usar criptomonedas en la compra de propiedades

Algunas de las ventajas de usar cripto son: que no hay restricciones físicas porque a diferencia del efectivo, las criptomonedas son digitales y no tienen restricciones físicas. No se necesitan transportar grandes sumas de dinero, lo cual puede ser riesgoso, o hacer frente a las limitaciones impuestas por los bancos sobre cuánto dinero en efectivo es posible retirar o depositar.

Tienen disponibilidad inmediata: Mientras que el efectivo requiere estar físicamente presente para la transacción, las criptomonedas pueden ser transferidas instantáneamente, sin importar la ubicación geográfica de las partes involucradas. También son transacciones internacionales simplificadas dado que las criptomonedas eliminan las complicaciones asociadas a las transacciones internacionales, como las tasas de cambio y las comisiones. Esto facilita la compra de propiedades en mercados extranjeros.

Y por última, son seguras y transparentes dado que la tecnología blockchain proporciona un nivel de seguridad y transparencia sin precedentes. Todas las transacciones son rastreables, lo que podría ayudar a prevenir el fraude.

En conclusión, las criptomonedas y la tecnología blockchain están abriendo nuevas posibilidades en el mercado inmobiliario, facilitando y democratizando el acceso a la propiedad. La Argentina, con su creciente adopción de estas tecnologías, tiene el potencial de aprovechar estos beneficios y avanzar hacia un mercado inmobiliario más inclusivo, transparente y eficiente.

* El autor de la nota es Fundador y CEO de Pala Blockchain

Rodolfo Vigliano