Criptomonedas: Mercado Libre habilita la compra de propiedades con bitcoins

Primero fueron las criptomonedas como apuesta de alta rentabilidad en poco tiempo. Luego empezaron a consolidarse como reserva de valor. Ahora, no solamente conservan ambos atributos sino que empiezan a extenderse como moneda de cambio, a medida que más comercios, empresas, plataformas o individuos aceptan transacciones en divisas como bitcoin o ethereum. El furor se observa con fuerza creciente en uno de los rubros al que históricamente han acudido los argentinos para resguardar el valor de sus ahorros: los ladrillos.

Las ventajas, según inmobiliarias y desarrolladores, son numerosas. En primer lugar, desaparece el dinero en efectivo, todavía el medio de pago imperante en las transacciones inmobiliarias en la Argentina. “Es instantáneo, extremadamente seguro y además falto de burocracia. Se sientan el comprador y el vendedor, se escanea el código de la billetera virtual -wallet, en la jerga- a la cual hay que enviar el dinero, y son unos pocos minutos durante los cuales se valida la cadena de blockchain de la operación. Y listo”, explica Gabriel Brodsky, CEO de Predial Propiedades. “Argentina es de los pocos lugares en los que en una operación inmobiliaria te ponen US$300.000 arriba de la mesa. Es una locura absoluta. Por cuestiones de seguridad, de informalidad... El cripto viene a simplificar todo”, dice Hernán Nucífora, desarrollador y CEO de la consultora inmobiliaria Global Investments.

Consultados por LA NACION, los promotores de estas iniciativas aseguran que las consultas por compraventa con criptomonedas crecen día a día, e incluso empiezan a constatarse transacciones concretas. “Tomamos la decisión de aceptar criptomonedas. Venimos con muchas consultas, y ya cerramos dos operaciones. Es una tendencia que se va a instalar”, cuenta Nucífora. “Me consultan por Bitcoin y Ethereum constantemente. Hemos tenido una transacción, y no tengo dudas de que habrá cada vez más”, coincide Ari Milzstenj, a cargo de la desarrolladora rosarina G70. El proyecto Line Ocampo, desarrollado por el estudio Anchezar | Santagada, un emprendimiento con viviendas de hasta 773 m² y jardines propios en el corazón de Barrio Parque, también aceptará criptomonedas como pago de las unidades. Solange Esseiva, directora de la empresa de real estate H54, agrega: “Me han pedido específicamente tanto comprar como vender en bitcoin. Todavía no es moneda corriente, pero empieza a suceder”.

En lo que seguramente será un impulso sísmico para el matrimonio entre criptomonedas y ladrillos, Mercado Libre lanzó hoy la primera sección 100% cripto dentro de la plataforma, dedicada a la compraventa de inmuebles. La oferta incluye departamentos, casas, ph, lotes y un terreno, tanto en la Ciudad de Buenos Aires, el Gran Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba. Por el momento, participan siete inmobiliarias (Korn, Predial, HDH, Funes, Estudio Galas, Cosa y CHV), y ya hay 75 propiedades disponibles. “Pero esto es una propuesta inicial; no nos cabe la menor duda de que a esta plataforma, si le da una buena experiencia al usuario, se van a sumar muchísimas inmobiliarias”, se entusiasmó Juan Manuel Carretero, gerente comercial de Vehículos, Inmuebles y Servicios de Mercado Libre.

La estrategia inicial, cuentan desde “MeLi”, es tener un doble enfoque: plataforma y capacitación. Si bien el uso de criptomonedas se expande, aún es un mundo desconocido (e intimidante) para una gran porción de la población. Desde la compañía aseguran que “tanto entre inmobiliarias como entre ejecutivos hay una inquietud recurrente: ‘quiero saber más pero hoy no sé cómo hacerlo’”. Como parte de su avanzada, Mercado Libre ya realizó un webinar gratuito sobre la tecnología blockchain y criptomonedas donde participaron más de 300 inmobiliarias y actores del sector de todo el país. La conducción estuvo a cargo de Leo Elduayen, emprendedor y abogado, fundador de Koibanx, VP Bitcoin Argentina, quien explicó las diferentes criptomonedas existentes, el funcionamiento de la tecnología blockchain que está detrás y su aplicación en el sector inmobiliario. En Mercado Libre Inmuebles publican 4200 inmobiliarias, según contó Carretero a LA NACION. El objetivo es familiarizar y capacitar a los publicadores con el mundo cripto. “Esperamos que este tipo de acciones nos puedan servir para que después se suban a la plataforma”, explica.

Para el comprador, el proceso es muy sencillo: elige la propiedad de su preferencia, actualmente publicada en dólares, contacta a la inmobiliaria y avisa que hará la transacción en bitcoins al cambio del día. Mercado Libre no interviene en la transacción, simplemente ofrece la plataforma para que el usuario esté al tanto de la posibilidad de realizar transacciones en criptomonedas. “Lejos de ser una moda, vemos que es una tendencia que se va a consolidar en el tiempo”, dijo Carretero. “Probablemente, esto de tener una sección cripto aparte surge ahora como una acción especial. A medida que el uso de criptomonedas se generalice, tanto el mercado como nosotros nos adaptaremos, y seguramente la categoría cripto no será más que un filtro como cualquier otro”, se entusiasmó .

Por el momento, la compañía no tiene planes para expandir la opción a sus demás unidades de negocios, ya que no ven que el uso de criptomonedas esté tan expandido como en el rubro de los inmuebles. “En el corto plazo no lo vamos a hacer, pero no descarto que pueda ser una alternativa a mediano o largo plazo, sobre todo en vehículos”, finaliza Carretero.