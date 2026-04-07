Así está la tabla de precios de la construcción en abril 2026

Los costos de construcción continúan en aumento. Y en este panorama, muchos se preguntan cuánto cuesta levantar un inmueble hoy.

La cuestión es que el costo de construcción en dólares continúa su tendencia alcista. Efectivamente, la situación actual para los desarrolladores inmobiliarios es compleja, ya que la rentabilidad se ubica en números rojos.

En pesos, la suba del costo de construcción fue del 1% en febrero respecto al mes anterior, de acuerdo al Índice de Costo de la Construcción de la ciudad de Buenos Aires, y el costo del metro cuadrado llegó a $1.391.033 (+ IVA), mientras que el dólar blue se movía alrededor de $1435 en ese mes. Con ese tipo de cambio, el valor de construcción pasó a ubicarse en torno a US$969/m² (+ IVA). Esto implica que construir se encareció cerca de un 6% en dólares en apenas un mes, pese a que el aumento en pesos fue mucho menor.

La explicación está en el movimiento del tipo de cambio: cuando el dólar baja o se mantiene estable mientras los costos en pesos suben, el valor de construir medido en dólares tiende a incrementarse.

Construir se encareció cerca de un 6% en dólares en apenas un mes

Hay que tener en cuenta que el costo que releva la ciudad de Buenos Aires no incluye el valor del terreno ni una serie de ítems relevantes. Impuestos, honorarios profesionales, comercialización y la rentabilidad del desarrollador no están incluidos, lo que deja a ese número bastante lejos del costo real de un proyecto.

En cifras más concretas sobre propiedades terminadas, el metro cuadrado vendible de los inmuebles usados se ubicó en US$2219 en CABA en marzo, según Zonaprop, mientras que el metro cuadrado de oferta de los inmuebles en construcción (en pozo) promedió los US$3095/m².

Esta situación complica la renta de los desarrolladores, ya que en ocasiones deben vender más barato de lo que les cuesta construir, porque el público no convalida sus precios. Otra alternativa es esperar a que se termine el stock de usados, para que la demanda convalide el valor del pozo.

Los precios más buscados

El portal especializado Mi Obra, que combina datos del sector con tecnología, releva los precios promedio de la construcción día a día de los materiales más consultados por los usuarios.

En la plataforma se explica que los valores de los materiales pueden variar considerablemente debido a diversos factores. En primer lugar, por la inflación: en la Argentina, las tasas de inflación afectan directamente los costos de producción y distribución, generando ajustes frecuentes. También la demanda, ya que, durante la temporada alta de construcción, los precios tienden a aumentar debido a la mayor demanda de materiales clave como cemento y ladrillos. Por último, aluden a la disponibilidad, ya que la oferta limitada de ciertos materiales puede influir en su precio, especialmente durante periodos de alta actividad constructiva.

De acuerdo a un relevamiento realizado por el portal y convalidando con Mercado Libre, estos son los precios actuales de los siguientes materiales: