Cuánto cuesta construir una casa “barata” de 100 metros cuadrado en septiembre 2025

Luego de un año en que los costos de construcción aumentaran más del doble en dólares en la Argentina, muchos se preguntan cuánto cuesta construir una casa hoy en día. Efectivamente, desde octubre del 2023 los costos de construcción en dólares acumulan un aumento del122%, según los últimos números de Zonaprop.

En ese contexto, LA NACION consultó a desarrolladores inmobiliarios referentes del sector y estos aseguraron que el metro cuadrado muy económico arranca en los US$1300 + IVA (US$1381).

Para el caso de la construcción de una casa estándar, el valor arranca en los US$1600 + IVA (US$1768) promedio, y asciende a US$2000 + IVA (US$2210) para una casa de mayor categoría.

De esta forma, construir una casa de 100 m² en septiembre de 2025, con los valores más bajos, rondaría los US$138.100. Ahora bien, ascendería a US$176.800 para el caso del metro cuadrado de una casa estándar, y subiría a US$221.000 para una casa con materiales de mejor calidad.

Si se lo compara con el valor de venta del metro cuadrado de una casa usada en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se ubicó en US$1759 en agosto. Así los números, una propiedad con tres dormitorios tiene un precio medio de venta publicado en US$298.993, mientras que una con cuatro dormitorios se ubica en US$493.081, según Zonaprop. Vale aclarar que estos últimos son números promedios, que toman los valores mínimos y máximos ofertados en CABA y generan una media.

Construir una casa de 100 m² en septiembre de 2025, con los valores más bajos, rondaría los US$138.100 Kwangmoozaa

¿Dónde se reflejan los mayores aumentos?

El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos de la República Argentina (INDEC), por su parte, informó que el nivel general del índice del costo de la construcción (ICC) en el Gran Buenos Aires correspondiente a julio de 2025 registra una suba de 1,6%respecto al mes anterior. Este resultado surge como consecuencia de las alzas de 1,5% en materiales, 1,7% en mano de obra y 1,7% en gastos generales.

Ahora bien, si se analiza la variación de costo en CABA, de acuerdo con los últimos datos publicados por el Instituto de Estadística y Censos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (IECBA), el Índice del Costo de la Construcción de la Ciudad, que mide las variaciones mensuales que experimenta el costo de la construcción privada de edificios destinados a viviendas en CABA, alcanzó en agosto de 2025 una suba del 1,3% mensual, con un acumulado de 11,4% en el año y un aumento interanual del 23,7%.

En agosto, último mes medido en CABA, el incremento en materiales fue de 1,4%, mano de obra 1,1% y los gastos generales un 1,6%. De esta manera, el costo de construcción del m2 se ubicó en $1.235.735 (total Ciudad).