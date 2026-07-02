Cómo será el proyecto inmobiliario que se realiza en el Palacio Lawson sobre la avenida Alvear

La histórica fachada del Palacio Lawson que iba a ser demolida por completo, finalmente se conservará. Luego de reuniones mantenidas por el Gobierno de la Ciudad con los vecinos y la empresa a cargo del desarrollo inmobiliario, se llegó a un acuerdo para revalorizar el edificio ubicado en la avenida Alvear 1628 y preservará su emblemático frente.

Para el trabajo de diseño del nuevo proyecto fue convocado el arquitecto Carlos Ott, reconocido por sus obras que integran vanguardia con protección patrimonial.

La histórica fachada del Palacio Lawson, en Avenida Alvear 1628, que iba a ser demolida por completo, finalmente se conservará Google Maps

Consenso y protección en un entorno histórico

La preservación de la estructura que iba a ser demolida fue celebrada por vecinos y organizaciones como parte de la conservación patrimonial de la avenida Alvear, que cuenta con otros edificios icónicos. Aunque el inmueble en cuestión no integra el catálogo de protección frente a reformas edilicias, sí se encuentra dentro del Área de Protección Histórica APH 30, que incluye la avenida Alvear y su entorno.

El frente del local cuando funcionaba Ermenegildo Zegna Gentileza: Ermenegildo Zegna

Desde la secretaría de Desarrollo Urbano de la Ciudad se promovió un trabajo conjunto para que este emprendimiento privado no fuera abordado únicamente como una renovación edilicia, sino como una oportunidad para preservar la identidad arquitectónica.

El resultado de esta iniciativa, que involucró distintas áreas del Gobierno porteño, la desarrolladora Pride Developers, vecinos y organizaciones como Buenos Aires Fashion & Arts (BAFA), es un nuevo proyecto anclado en la conservación y su puesta en valor.

Así será el nuevo desarrollo residencial de la avenida Alvear

En ese marco, se incorporó al proyecto el reconocido arquitecto uruguayo-canadiense Carlos Ott para crear un diseño donde convivan la fachada existente y una pieza arquitectónica contemporánea, dando lugar a una nueva obra emblemática.

El prestigioso arquitecto Carlos Ott liderará el nuevo proyecto residencial de Alvear 1628 que fusionará la estructura histórica con arquitectura de vanguardia PATRICIO PIDAL/AFV

El proyecto de Recoleta prevé recuperar la fachada actual del inmueble y restituir parte de su composición original. Según indicaron desde la secretaría de Desarrollo Urbano, el diseño encabezado por Ott buscará mantener el frente de estilo clásico, mientras que el desarrollo contemporáneo se emplazará hacia el interior del terreno.

“Desde el primer momento entendimos que este proyecto representaba una oportunidad para demostrar que el desarrollo urbano y la preservación del patrimonio no son objetivos contrapuestos”, afirmó Agustina Olivero, secretaria de Desarrollo Urbano de la Ciudad. Y agregó: “La conservación de esta fachada permite mantener la continuidad urbana de la cuadra y el carácter histórico del entorno. Creemos que este es un ejemplo de cómo el diálogo entre el sector público y privado puede dar lugar a proyectos que integren innovación y urbanismo sostenible”.

Quién es Carlos Ott y por qué se sumó al proyecto

Nacido en Uruguay, el arquitecto Carlos Ott cuenta con más de 50 años de destacada trayectoria en el diseño de proyectos de arquitectura y planificación urbana, incluyendo desarrollos residenciales, comerciales y de uso mixto, hoteles, aeropuertos, teatros de ópera y salas de conciertos.

Carlos Ott con el Edificio Madero Harbour de Buenos Aires en construcción PATRICIO PIDAL/AFV

Reconocido internacionalmente por la excelencia de su obra, ha recibido numerosos premios y distinciones a lo largo de su carrera. Tras trabajar en prestigiosos estudios de arquitectura en Estados Unidos y Canadá, inició su práctica independiente en 1983 al obtener el primer premio en el concurso internacional para el diseño de la Ópera de la Bastilla de París.

La Ópera de la Bastilla en París. Crédito: Marc Bertrand / Paris Tourist Office / dpa-tmn

En 1988 fundó Carlos Ott Architects en Toronto, estudio que luego expandió su actividad a Europa, Medio Oriente, Asia y América. Actualmente, desde su oficina principal en Uruguay, continúa liderando el diseño y desarrollo de proyectos en todo el mundo, con una sólida presencia internacional y obras en países como Canadá, Emiratos Árabes Unidos, China, Francia, Estados Unidos, Argentina, Alemania, Uruguay y Brasil.

Entre las obras arquitectónicas de su autoría figuran el Waldorf Astoria Residences Miami, en Estados Unidos; la Torre Antel en Montevideo, Uruguay; y el Hangzhou Grand Theatre, en China.

La reconversión del Palacio Lawson según Carlos Ott

El edificio sobre el que ahora trabajará data de 1916 y fue proyectado por el arquitecto francés Enrique Max Laspé, referente del academicismo que marcó el desarrollo de toda la avenida Alvear en las primeras décadas del siglo XX. Allí funcionó recientemente la tienda de ropa y accesorios de la marca italiana Ermenegildo Zegna en Argentina.

La incorporación de Ott al proyecto es parte de una estrategia de la Ciudad que busca integrar la preservación de elementos históricos con un nuevo desarrollo arquitectónico.

La Hearst Tower de Nueva York fue diseñada por Norman Foster Archivo

Experiencias similares pueden encontrarse en otros países, como la Hearst Tower de Nueva York, diseñada por Norman Foster e inaugurada en 2006, donde se conservó parte de una estructura preexistente y se integró una torre de diseño contemporáneo.