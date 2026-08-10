Así está la tabla de precios de la construcción en agosto 2026

Los costos de construcción continúan en aumento. Y en este panorama, están quienes se preguntan cuánto cuesta levantar un inmueble hoy.

La suba del costo de construcción fue del 2,6% en junio respecto al mes anterior, de acuerdo al Índice de Costo de la Construcción de la ciudad de Buenos Aires. Mientras que en la Ciudad de Buenos Aires el incremento fue del 3,5% y el valor del costo del m2 se ubicó en $1.549.329 (unos US$1022 de acuerdo al precio del dólar blue en ese mes -$1515-)

Hay que tener en cuenta que el costo que releva la ciudad de Buenos Aires no incluye el valor del terreno ni una serie de ítems relevantes. Impuestos, honorarios profesionales, comercialización y la rentabilidad del desarrollador no están incluidos, lo que deja a ese número bastante lejos del costo real de un proyecto. Es más, de acuerdo a desarrolladores consultados por LA NACION, el costo actual con todos los ítems agregados se encuentra alrededor de los US$1440/m².

Los costos de construcción continúan en aumento Shutterstock

Los precios más buscados

El portal especializado Mi Obra, que combina datos del sector con tecnología, releva los precios promedio de la construcción día a día de los materiales más consultados por los usuarios.

En la plataforma se explica que los valores de los materiales pueden variar considerablemente debido a diversos factores. En primer lugar, por la inflación: en la Argentina, las tasas de inflación afectan directamente los costos de producción y distribución, generando ajustes frecuentes. También la demanda, ya que durante la temporada alta de construcción, los precios tienden a aumentar debido a la mayor demanda de materiales clave como cemento y ladrillos. Por último, aluden a la disponibilidad, ya que la oferta limitada de ciertos materiales puede influir en su precio, especialmente durante periodos de alta actividad constructiva.

De acuerdo con un relevamiento realizado por ese portal y convalidado con Mercado Libre, estos son los precios actuales de los siguientes materiales:

Bolsa de cemento 50kg : entre $9000 y $15.000

: entre $9000 y $15.000 Bolsa de arena fina 30kg : $13.240

: $13.240 1000 ladrillos comunes : entre $185.000 y $260.000 (alta calidad)

: entre $185.000 y $260.000 (alta calidad) Bolsa de cal 30kg : $11.400

: $11.400 Piedra partida por m³ en bolsón : a partir de $150.000

: a partir de $150.000 Arena por m³ : entre $48.900

: entre $48.900 Varilla de hierro 8 mm x 12 m : $24.800

: $24.800 Ladrillos huecos portantes : $4500

: $4500 Placa de yeso Durlock estándar 9.5mm 1.20x2.40 m : desde $14.900

: desde $14.900 Bloque ladrillo de cemento (13x19x39 cm): entre $1300 y $2900

¿Qué materiales conviene acopiar en agosto?

“Hay una notoria contracción del mercado. En varios proyectos que estudiamos, el costo de realizar el desarrollo supera el precio de venta que el mercado está convalidando”, explica el arquitecto Nicolás Blanco, de NIB Arquitectura.

Entonces, vale la pena preguntarse si hay algunos materiales de construcción que conviene comprar para adelantarse a los posibles aumentos.

“Nuestra regla de oro al iniciar una obra es sí o sí asegurarnos ejecutar el 100% de la estructura; por ende, todo lo vinculado a este rubro hay que acopiarlo. Siempre de arranque acero, hormigón y encofrados”, afirma el arquitecto.

Por otro lado, Ramiro Álvarez, gerente de Narvaez Inmobiliaria y Desarrolladora, coincide y agrega que, una vez asegurados los insumos estructurales, recomienda avanzar sobre aquellos componentes que presentan plazos de entrega más extensos, como aberturas, carpinterías especiales o equipamiento técnico. “El objetivo es evitar cuellos de botella que puedan impactar en el ritmo de obra”, explica.

Aunque el precio del metro cuadrado de construcción continúa aumentando, hay materiales que se ven más afectados por estas subas. “El más sensible es el cemento y, en segunda medida, la cal”, detalla el arquitecto.

Por otro lado, Álvarez introduce un factor importante: los materiales que más aumentan son los vinculados a componentes dolarizados o con fuerte incidencia de insumos importados. En este sentido, el profesional enumera el hierro, el aluminio, los sistemas de climatización, ascensores y determinadas terminaciones de mayor calidad. “Estos rubros suelen reflejar con mayor rapidez cualquier variación en el tipo de cambio o en las condiciones de importación”, señala.

Los materiales que más aumentan son los vinculados a componentes dolarizados o con fuerte incidencia de insumos importados

¿Comprar o esperar?

En un contexto en el que los precios fluctúan y el mercado se mantiene expectante, los desarrolladores deben elegir un rumbo: ¿comprar y guardar o esperar?

Se observa una tendencia hacia el adelantamiento de las compras aunque “de manera selectiva”, según Álvarez. Es decir, se busca anticiparse en aquellos rubros críticos, manteniendo al mismo tiempo una gestión financiera prudente y evitando la acumulación indiscriminada de materiales.

“Salvo grandes instalaciones, creo que lo conveniente hoy es ir resolviendo con poca anticipación, dos o tres meses antes de la utilización”, resalta Blanco.

Los errores más comunes entre quienes compran materiales hoy

Los especialistas enumeran diferentes errores que suelen repetirse: