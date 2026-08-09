Vivir dentro de una iglesia del 1900 es posible: la convirtieron en un proyecto de 12 casas

La arquitectura es algo que define a las iglesias. Las cúpulas, torres y columnas marcan los estilos y reflejan una época. Cada religión tiene su propia impronta y utiliza las formas y colores de una manera.

Aunque muchos pueden admirar estas estructuras, pocos son los que piensan en esos estilos para una casa propia. Sin embargo, en Seattle, Estados Unidos, esto sucedió.

The Sanctuary es un proyecto de 12 casas distribuidas en cuatro pisos, ubicado en el barrio de Capitol Hill de Seattle, Washington, que fue creado a partir del histórico edificio de la iglesia de Cristo Científico. Una de esas casas está a la venta.

El edificio, de 125 años, fue declarado monumento histórico en 1977 y se utilizó con fines religiosos hasta 2006, año en que la congregación se mudó.

¿Cómo es la casa que se vende?

La vivienda, de 242 metros cuadrados, consta de tres habitaciones y cuatro baños y se caracteriza por sus detalles fuera de lo común. Conserva los vitrales originales, que combinados con los techos, de 10,6 metros de altura, producen una “sensación de amplitud impresionante”, según la plataforma de venta de inmuebles. Una de sus principales sorpresas, ideal para los fanáticos de las bebidas alcohólicas, es un bar de whisky oculto.

Una iglesia histórica convertida en una casa adosada de 2,4 millones de dólares en Capitol Hill secretseattle.co

“Me parece increíble esa especie de sala secreta para degustar whisky. Es la primera vez que veo algo así. Es como un pequeño bar clandestino dentro de la residencia”, declara Matthew Pelascini, de Windermere Real Estate al medio Realtos, y agrega que para acceder al espacio secreto, los visitantes solo tienen que empujar el espejo, que se abre para revelar un espacio íntimo ideal para recibir invitados, con estantería y sillas.

También tiene dos plazas de estacionamiento con cargadores para autos eléctricos.

“The Church Residence es una obra maestra del diseño de interiores gótico y la reutilización adaptativa: una reinterpretación inspirada de un monumento histórico convertido en una de las casas privadas más singulares del mundo”, declaran en Zillow y agregan: “Un refugio urbano verdaderamente extraordinario en uno de los edificios más emblemáticos y arquitectónicamente significativos de Seattle, The Sanctuary”.

Una iglesia histórica convertida en una casa adosada de 2,4 millones de dólares en Capitol Hill secretseattle.co

Aunque no suele haber inmuebles disponibles en el edificio, también hay otra vivienda a la venta, con un precio de US$2,25 millones. Entre sus diferenciales tienen entrada privada con portón y espacio al aire libre, y un ascensor propio a cada piso dentro de la unidad. Al igual que la anterior, mantiene las ventanas originales, pero en este caso la unidad tiene detalles más modernos, con una cocina refaccionada, un baño nuevo y respeta ciertas características del edificio original, como el ladrillo a la vista y los techos en cúpula que otorgan amplitud.