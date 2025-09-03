Así está la tabla de precios de la construcción en septiembre 2025

Luego de un año en que los costos de construcción aumentaron fuertemente, muchos se preguntan cuánto cuesta levantar un inmueble hoy. Efectivamente, desde octubre de 2023 los costos de la construcción acumulan un aumento del 126%, algo que alarma a los desarrolladores si se tiene en cuenta que los departamentos en pozo son los de mayor incremento de precio interanual en agosto: 11.6%. Actualmente el precio medio en CABA se ubica 13,9% por arriba del mínimo alcanzado en junio 2023.

Desde octubre de 2023 los costos de la construcción acumulan un aumento del 126%, algo que alarma a los desarrolladores Shutterstock

El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos de la República Argentina (INDEC), por su parte, informó que el nivel general del índice del costo de la construcción (ICC) en el Gran Buenos Aires correspondiente a julio de 2025 registra una suba de 1,6% respecto al mes anterior. Este resultado surge como consecuencia de las alzas de 1,5% en materiales, 1,7% en mano de obra y 1,7% en gastos generales.

Ahora bien, si se analiza la variacion de costo en CABA, de acuerdo con los últimos datos publicados por el Instituto de Estadística y Censos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (IECyBA),el Índice del Costo de la Construcción de la Ciudad (ICCBA, que mide las variaciones mensuales que experimenta el costo de la construcción privada de edificios destinados a viviendas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con respecto al año base: 2012) alcanzó en julio de 2025 una suba del 1,1% mensual, con un acumulado de 10,1% en el año y un aumento interanual del 25,5%.

En julio, último mes medido en CABA, el incremento en materiales fue de 0,9%, mano de obra 1,5% y los gastos generales un 0,6%este mes es el último medido en CABA.

La bolsa de cemento de 50 kilos tiene un costo mínimo aproximado en $10.400 apidach - Shutterstock

Los precios más buscados en septiembre

El portal especializado Mi Obra, que combina datos del sector con tecnología, releva los precios promedio de la construcción día a día, de los materiales más consultados por los usuarios.

Explica que los valores de los materiales pueden variar considerablemente debido a varios factores. En primer lugar, por la inflación, que en la Argentina, las tasas de inflación afectan directamente los costos de producción y distribución, generando ajustes frecuentes. También la demanda, ya que, durante la temporada alta de construcción, los precios tienden a aumentar debido a la mayor demanda de materiales clave como cemento y ladrillos. Por último, aluden a la disponibilidad, ya que la oferta limitada de ciertos materiales puede influir en su precio, especialmente durante periodos de alta actividad constructiva.

El precio por 1000 ladrillos comunes parte de los $160.000 y puede alcanzar los $280.000 los de buena calidad Constructora Batrob

De acuerdo a un relevamiento realizado en el portal Mi Obra y en Mercado Libre, estos son los precios actuales de los siguientes materiales: