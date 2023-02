Ciudades flotantes: el boom de los proyectos que proponen crear casas sobre el agua, cómo son

escuchar

En los últimos años, muchos arquitectos y diseñadores apuestan por construir sobre el agua, con varios proyectos en marcha que llaman la atención por sus detalles futurísticos. Aunque todavía no están terminados, la razón por la que hay un aumento de este tipo de construcciones es que son a prueba del cambio climático.

Desde una construcción en las islas Maldivas con 5000 hogares que se elevarán con el mar a partir de una serie de estructuras que flotan en forma de coral, hasta un revolucionario concepto en Panamá con casas modulares flotantes que podrían ser habitadas este año. Ahora un nuevo equipo internacional de arquitectos (con el apoyo de la inteligencia artificial), encabezado por Luca Curci Architects y Tim Fu Design, construirán otra ciudad flotante.

El concepto futurista incluye edificios altos y bajos Luca Curci Architects + Tim Fu Design

El proyecto, llamado apropiadamente Ciudad Flotante, busca ser una ciudad sostenible de 10 hectáreas para 50.000 personas con sistemas de transporte 100% ecológicos. Estará formado por una serie de plataformas interconectadas que formarán barrios, los cuales contendrán edificios altos y bajos rodeados por una membrana de vidrios fotovoltaicos que los hará energéticamente independientes.

Las plataformas se agruparán en gran medida dependiendo de su función; por ejemplo, una plataforma principal albergará la mayoría de los espacios residenciales. La principal plataforma flotante residencial estará conectada, por agua y aire, con todas las demás plataformas de oficinas, departamentos gubernamentales, centros de salud e instituciones educativas, incluidos todos los niveles de escuelas y universidades.

La ciudad se dispondrá como una serie de plataformas interconectadas. Luca Curci Architects + Tim Fu Design

También contará con zonas verdes y jardines verticales repartidos por toda la ciudad para que la agricultura se integre con el espacio social y permita a las comunidades proporcionar sus propios alimentos y ser autosuficientes.

Cada isla flotante incluirá un marco comunitario para vivir, incluidos mercados, centros espirituales y culturales. También se incorporan varios recursos de energía renovable, como el viento, las turbinas hidráulicas y los paneles solares.

El interior de un edificio dentro de la ciudad flotante, que incluiría amplios ventanales para disfrutar de las vistas. Luca Curci Architects + Tim Fu Design

Se espera que funcione como destino turístico, con otras plataformas orientadas a los hoteles, centros de bienestar y spa, centros deportivos, centros comerciales, librerías y otras atracciones.

Ciudad Flotante estará diseñada para adaptarse a la subida del nivel del mar debido a su baja elevación, principal problema de ciudades costeras como Nueva York, Miami, Nueva Orleans, Jakarta, Ámsterdam, Hong Kong, Shanghai, y Tokio.

La cantidad de proyectos que buscan ganarle al cambio climático aún no han cobrado vida, aunque una vez terminados podrán demostrar el valor de las comunidades flotantes. Este proyecto se presentará por primera vez durante la Biennale Architettura 2023 “The Laboratory of the Future”, en el Palazzo Albrizzi-Capello y en otros lugares prestigiosos de Venecia del 20 de mayo al 26 de noviembre de 2023.

LA NACION