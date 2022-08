Cómo son las lujosas e inteligentes casas flotantes que están construyendo en Panamá

La arquitectura es uno de los ámbitos que siempre marcan tendencia. Los diseños y las formas de edificar según las necesidades de su contexto son reflejo de los avances tecnológicos. Asignaturas como la matemática, la geometría, la historia, el arte y la economía; las cuales le dieron dolores de cabeza a muchos, son fundamentales para cualquier persona que se dedique o tenga el deseo de entrar al mundo de la arquitectura.

Y es que el diseño de inmuebles es uno de los sectores más importantes de cualquier nación, ya que permite quedar en la historia a sociedades enteras. De no ser así, los romanos y los griegos no serían tan reconocidos como lo son. Pero la humanidad no es estática. Se van transformando según las necesidades que su época establezca, y la arquitectura no se desligó de esas metamorfosis, por lo que se tuvo que adaptar a cada vanguardia.

Incluso, edificios que vemos hoy en día se quedaron fuera de moda. Nuevos arquitectos se encargaron de convertir de forma constante la forma de ver y vivir en las ciudades, de las que siempre tenemos el imaginario hegemónico de siempre: autos, ruido, polvo y mucha polución.

Hoy en día, se les demanda a los diseñadores hacer edificaciones amigables con los recursos naturales, así como en ser económicamente viables para muchas personas de este mundo posmoderno.

Sin embargo, esos edificios de vanguardia que se ven en simulaciones muy pocas veces se construyen en los países en vía de desarrollo, puesto que estas naciones no tienen el acceso inmediato a las nuevas formas de construir edificios con distintos propósitos, alineados con las necesidades del presente.

A pesar de ello, Panamá está apuntando a quedar en igualdad de condiciones con las nuevas construcciones y una prueba de ello es el proyecto de casas flotantes. Según el medio de comunicación estadounidense CNN, este proyecto supondrá una revolución en la construcción de viviendas marítimas en el siglo XXI.

Hacen parte de la nueva propuesta hecha por la empresa marítima Ocean Builders, la cual aseguró que se trata de “las primeras casas ecorestauradoras del mundo”.

Este proyecto contará con tres presentaciones: El “Seapod” que permitirá una experiencia bajo el agua; el “Greenpod”, que serán casas en tierra; y el “Ecopod” el cual será la oferta más amigable con el medio ambiente. Las casas tendrán tecnología de vanguardia, como cocina y luces inteligentes, además de contar con drones para recoger pedidos, por lo que no será necesario salir de ellas.

Su precio oscila entre los 295 mil y 1,5 millones de dólares estadounidenses; sin embargo, el diseño arquitectónico junto a las facilidades tecnológicas puede ser un gran atractivo para futuros residentes.

Otros casos

El concepto de casas flotantes no es nuevo, pues existen varias construcciones ya finalizadas bajo este régimen. Se pueden destacar las casas flotantes que existen en Buenos Aires, Argentina. Estos inmuebles fueron diseñados por Fabián de Martino y su construcción empezó en el 2012, según información de CNN.

Con el objetivo de que el aislamiento preventivo no se volviera una tortura, de Martino ideó una serie de casas que creara una atmosfera sana con el medio ambiente y con la privacidad. Los inmuebles se encuentran flotando sobre el agua, lo que las hizo entrar en la categoría de casas flotantes.

Estos condominios se encuentran cerca del delta del río de La Plata, y son una alternativa más económica a comparación de comprar un inmueble dentro de la ciudad. Cuentan con energía eléctrica y un filtro para las aguas grises, que no contaminan el río.

En Estados Unidos existe una propuesta llamada “Water Cabin”, diseñada por el arquitecto Jim Olson. Se trata de una casa con “diseño de cabaña en un espacio urbano”, como explica el propio Olson en su sitio web, pero con la particularidad de que flota en las orillas de Portage Bay, cerca de la Universidad de Washington.

La casa cuenta con un amplio ventanal que posibilita la vista hacia el agua de forma casi total, y su diseño rústico le da un toque acogedor y campestre, pese a estar ubicada en la capital de un país desarrollado. Por último, Arkup, firma arquitectónica neerlandesa, presenta su propuesta, la cual tiene un diseño de vanguardia. Con diseños de interior modernos y ventanas de gran tamaño que hacen posible la entrada de luz natural a toda la casa.

Además, esta casa permite ser trasladada por agua a cualquier lugar apto con ayuda de una lancha. Sin duda, la arquitectura siempre estuvo dispuesta a innovar y superarse a sí misma, pues reúne distintas destrezas que pueden resultar en una convergencia integral o en un gran desastre.

Es por eso que el diseño de exteriores es considerado un arte, casi una ciencia, en la cual hay que tener mucha sensibilidad, como también mucho conocimiento y destreza para representar de forma tangible una idea que puede seducir al ojo y al bolsillo del comprador.