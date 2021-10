Cómo modernizar el baño sin entrar en obra y con bajo presupuesto

No hace mucho tiempo, para renovar un baño había que tener un encuentro obligado con albañiles, bolsas de cemento y arena. No existía otra posibilidad que entrar en obra, porque sí o sí, había que remover los azulejos.

Esto ya es historia por la cantidad de recursos que nos permiten “maquillar” lo que tenemos. Ya no hace falta romper las paredes con todas las modificaciones que ese proceso conlleva: cambios de artefactos, accesorios, cañerías. La buena noticia es que si la idea es dejar la gran reforma para más adelante pero igualmente hacer un cambio, es posible con una remodelación light.

En primer lugar, es muy importante definir el proyecto. Ver hasta donde se quiere avanzar en esta remodelación light. Se puede buscar ideas en Pinterest para dar con el baño elegido.

El desafío de iluminar un baño

En un baño pequeño, se puede pintar con un gris (que es tendencia) la parte superior de la pared, que tradicionalmente es blanca, para combinarlo con blanco en los azulejos, con pinturas especialmente creadas para ese fin. La consigna es otorgar claridad al pequeño ambiente. Para animarse a poner manos a la obra, bien vale la pena mirarse unos cuantos programas de la española Yolanda Alzola del programa Decogarden (y todo su equipo), con fuerte presencia en YouTube. A diferencia de Jonathan y Drew Scott, de Hermanos a la obra, donde se hacen reformas de miles de dólares, la maker española es especialista en hacer milagros con muy bajo presupuesto en departamentos muy similares a los nuestros.

El antes y después en la remodelación de un baño de un departamento estándar con bajo presupuesto.

No todo lo vintage es lo que reluce

Para realizar una modernización más notoria, a veces es necesario remover un espejo empotrado muy envejecido, en mal estado, o un lavatorio blanco con columna, que podrían haberse quedado, pero los resultados no serían los mismo. No todo lo vintage reluce. En reemplazo se puede elegir un espejo con marco de madera de eucalipto haciendo juego con una mesada con cajón y bacha de marmolina (la más económica del mercado). El grifo se puede elegir alto, color negro para contrastar y de una segunda marca. Tras la remoción del espejo, la superficie se empareja con nuevos azulejos blancos. No hace falta conseguir los mismos que el resto, porque quedarán cubiertos por la pintura que se pondrá en todas las paredes No habrá diferencia por las pinturas ya que son cubritivas.

Antes de pintar hay que preparar la pared. Dejarla pulcra, libre de grasa o restos de jabón. Eso significa atacar la suciedad con agua caliente, detergente y lana de acero. Por último, pasar un paño humedecido en alcohol por toda la superficie. Debe quedar impecable.

Después de proteger muy bien con cinta de pintor los accesorios del baño, ya se puede comenzar a pintar. Existen dos productos en el mercado. El recubrimiento especial Azulejos, de Sherwin Williams, listo para usar. Es una emulsión acrílica, con base al agua, muy cubritiva, especialmente desarrollada para renovar azulejos, cerámica esmaltada y vidrios. Se vende en blanco, pero se puede teñir con tonalizador universal (máximo 15 cm³ por cada 0,9 litros). Y de similares características es el producto desarrollado por Alba. Es un esmalte para azulejos. En este caso, lleva un complemento que debe mezclarse bien. Entre otros cuidados, Alba recomienda no mojar la superficie antes de las 24 horas de haber secado (como mínimo). No limpiarla, antes de las 72 horas de aplicada. Y a los 30 días alcanza su máxima resistencia, por lo que durante ese lapso, habrá que evitar raspar o dañar la película. Mucho cuidado con los trabajos posteriores de plomería. Lo recomendable es que se hagan antes de pintar.

Para obtener los mejores resultados, se recomienda aplicar el producto con un rodillo chico de goma espuma de buena calidad, azulejo por azulejo, sin olvidarse de pintar las juntas con un pincel. Puede que con dos manos de pintura esté listo, pero el requerimiento de este baño de azulejos muy antiguos fue de cuatro manos para lograr un blanco perfecto. El secado entre mano y mano oscila entre las cuatro y seis horas. Habrá que pintar los bordes y esquinas con pincel.

¿Qué pasa si una parte queda mal pintada? Se puede corregir en el momento con un paño con agua y jabón mientras la pintura está húmeda. Si está seco, se podrá quitar con thinner o algún método abrasivo. Para evitar daños en los alrededores, es posible levantar la pintura con ayuda de una trincheta o cutter. Hacerlo desde la junta hacia adentro.

Una vez seco, ya se puede colocar el nuevo mueble. A esta altura ya se estará dentro de otro baño. Para completar la obra sin polvo, una buena cortina hará la diferencia. Hoy existen estampas inimaginables: abstractas, botánicas, con cartelería francesa, gotas de lluvia, postales de ciudades. Si se quiere ir por más, se puede colocar un piso vinílico de alto tránsito, simil madera, simil calcáreos.

Con todos estos tips, a no olvidarse de la foto del antes y del después, para compartir en las redes y alentar a los amigos. Todo cuarto de baño merece ser tuneado.