Convierten el histórico edificio de Alpargatas en un complejo de departamentos de lujo de US$100 millones: cuánto cuestan

Sobre la avenida Regimiento Patricios 1053, en el barrio porteño de Barracas, se levanta un edificio que marcó historia en la Argentina y que está ligado a uno de los productos más típicos de la cultura nacional: las alpargatas. Allí funcionó la fábrica de Alpargatas Argentinas, una compañía fundada en 1890, que se convirtió en símbolo del desarrollo textil durante el siglo XX.

Después de años de abandono, “la fábrica uno” se prepara para una nueva etapa

Aunque no fue el único inmueble de la marca, que llegó a ocupar varias manzanas del barrio con sus centros de operaciones, este edificio alberga un valor particular: es el origen del imperio fabril y, a la vez, el único que todavía no sufrió modificaciones. Después de años de abandono, “la fábrica uno” se prepara para una nueva etapa: deja atrás su uso textil para transformarse en un complejo residencial, comercial y de oficinas.

Sus restos abandonados siguen visibles y generan cierta nostalgia

Con su época de esplendor ya lejana, sus restos abandonados siguen visibles y generan cierta nostalgia entre quienes pasan por la zona. Su impronta industrial, marcada por el uso de ladrillo a la vista, estructuras de metal y ventanas de medio punto -que se asemejan a las ruinas romanas- permanece intacta, aunque pasa desapercibida. En cambio, resaltan los vidrios rotos, la pintura descascarada y el pasto crecido. Aun así, su potencial es innegable.

Su impronta industrial, marcada por el uso de ladrillo a la vista, estructuras de metal y ventanas de medio punto permanece intacta

En ese contexto, nace un proyecto que buscará reconvertir el predio sin abandonar su esencia. El desarrollo demandará una inversión aproximada de US$100 millones y se llevará a cabo sobre un lote de 12.765 m², delimitado por la avenida Patricios y las calles Lamadrid, Olavarría y Azara. Con una superficie total proyectada de 58.161 m², el emprendimiento tiene el nombre de Palacio Molina.

El desarrollo, demandará una inversión aproximada de US$100 millones Ges Desarrollos

La obra comenzará en 2027 y contempla la construcción de 187 lofts que van desde los 35 m² hasta los 140 m². Actualmente, las unidades se encuentran en la etapa de prelanzamiento a un valor de US$1650/m². “Nos está yendo muy bien, hicimos una venta previa para conseguir fondos y comprar el terreno: lanzamos 100 lofts y vendimos 80″, aclara Fernando Barenboim, presidente de la desarrolladora GES, a cargo del proyecto. A su vez, anticipa que después del evento de Casa Foa en octubre, que se llevará a cabo en el predio, el valor del metro cuadrado subirá a US$2000.

El proyecto se llevará a cabo sobre un lote de 12.765 m2, delimitado por la avenida Patricios y las calles Lamadrid, Olavarría y Azara Ges Desarrollos

También incluirá cinco oficinas de planta libre de 870 m² cada una, con un valor de US$2800/m²; siete locales comerciales de entre 365 m² y 620 m² con precios desde US$900.000; 242 viviendas -que se lanzarán en la segunda etapa- y 250 cocheras. Además de amenities como spa, laguna, gimnasio, bar, pileta cubierta, descubierta y coworking.

Los lofts se dividirán en dos tipologías: Distrito Molina y Palacio Molina Ges Desarrollos

En cuanto a la propuesta residencial, los lofts se dividirán en dos tipologías: Distrito Molina y Palacio Molina. Estas últimas unidades estarán ubicadas sobre el patrimonio de 1890 y tendrán detalles y terminaciones superiores.

“Intervenir un palacio de 140 años es un desafío. Hay un gran trabajo de refacción, conservación y de puesta en valor”, comenta Guido Barenboim, director general de la desarrolladora GES, y agrega que la estructura se mantendrá “tal cual” sin demoliciones, ya que la visión del proyecto es “conservacionista y preservacionista”.

Entre las intervenciones previstas, se limpiarán las paredes, hasta recuperar el ladrillo original a la vista. “Era el mejor edificio conservado del conjunto, pero fue el último en venderse”, agrega Fernando Barenboim, quien detalla que la compra del terreno se concretó en diciembre de 2025.

El complejo tendrá amenities como spa, laguna, gimnasio, bar, pileta cubierta, descubierta y cowork Ges Desarrollos

En cuanto a los clientes, los desarrolladores explican que son diversos, aunque hay un número considerable de interesados de la provincia de Buenos Aires. “Hay mucha demanda de Avellaneda y de Quilmes donde el proyecto se convirtió en aspiracional”, explican desde la desarrolladora. Es algo que también sucedió en Molina Ciudad, un desarrollo ya finalizado, que se hizo en la fábrica de alpargatas más nueva: “Muchos de los compradores son jugadores de fútbol, que vienen de la Provincia buscando seguridad”, explica Iván Achával Cornejo, fundador de la inmobiliaria homónima y encargado de la comercialización del emprendimiento.

La obra comenzará en 2027 y contempla la construcción de 187 lofts, residencias, oficinas y locales Ges Desarrollos

A su vez, el sentimiento barrial es muy importante en la zona: “El que es de Barracas es amante de su barrio y vuelve a él”, indica Fernando Barenboim, e introduce como posibles clientes a residentes del barrio.

El interés se traslada a los inversores, ya que, según señala Barenboim, “la rentabilidad es muy alta”. En Molina Ciudad los alquileres se encuentran entre US$600 y US$2000 mensuales, y asegura que está completamente ocupado.

Los expertos coinciden en que este tipo de emprendimientos tiene impacto directo en el entorno. “Recuperar este edificio revaloriza toda la zona. Tenerlo abandonado tiene un impacto negativo muy grande”, señalan.

El desarrollo incluirá cinco oficinas de planta libre de 870 m2 cada una Ges Desarrollos

Barracas: una zona en transformación

Con más de 70.000 habitantes, Barracas históricamente se destacó por su perfil industrial y su ubicación estratégica. Su cercanía al puerto y las barracas -galpones de almacenamiento- marcaron su identidad productiva durante décadas. Después, se transformó en un enclave residencial de alto nivel, con casonas tradicionales, y quintas sobre avenidas como Montes de Oca.

La ex fábrica Bagley construida en 1892 en el barrio de Barracas, se convirtió en un edificio llamado Moca Santiago Filipuzzi - Santiago Filipuzzi

Actualmente la zona atraviesa un proceso de reconversión. El desafío está en “consolidar el sector sur de Buenos Aires como un polo cultural, laboral y residencial en pleno auge”, describen los desarrolladores.

“Entre La Boca y Barracas se están construyendo 15 edificios nuevos”, declara Achával Cornejo y agrega que el crecimiento ya es visible, a nivel de ofertas gastronómicas y de servicios. A su vez, señala que el valor del metro cuadrado del sector creció y se ubica en US$2200.

Dentro del barrio, los desarrolladores coinciden en que hay dos microzonas centrales:

Por un lado, el eje de la avenida Montes de Oca, frente a la iglesia de Santa Felicitas se consolidó como el corredor residencial de alto nivel . “Es como la avenida Libertador del sur, el lugar chic”, describe Achával Cornejo.

. “Es como la avenida Libertador del sur, el lugar chic”, describe Achával Cornejo. Por otro lado, la avenida Regimiento de Patricios aparece como el nuevo foco de crecimiento. “El eje de Montes de Oca se está corriendo a Patricios, que es más accesible y moderno”, explica Fernando Barenboim, y agrega que en cada cuadra hay dos obras en construcción, y también hay dos manzanas con desarrollos que estarán listos el año que viene.

La historia de Alpargatas

Alpargatas, una de las fábricas más emblemáticas del país, nació en 1890 a partir de una alianza inesperada. Una familia vasca, los Echegaray, y una escocesa, Fraser, pero con sede en la Argentina.

Alpargatas, una de las fábricas más emblemáticas del país nació en 1890 a partir de una alianza inesperada

La familia Fraser se dedicaba a la producción de las telas para las velas de los barcos y las exportaban a todo el mundo. Aunque los pedidos de otros países comenzaron a caer, la Argentina aumentaba cada vez más su demanda. Pero la tela no era utilizada para lo que pensaban, sino que compraban el material para un uso distinto: fabricar calzado.

A partir de este descubrimiento, los Fraser viajaron al país sudamericano y crearon una alianza con los Echegaray dando origen a Alpargatas, una emblemática marca argentina y la fábrica textil de Barracas.

Una operaria de la fábrica trabaja en una máquina de punta y talón, diseñada por la Fábrica Argentina de Alpargatas archivo alpargatas

Así comenzó la historia de una empresa que marcaría la industria nacional, con productos icónicos como las alpargatas Rueda, las zapatillas Topper y la indumentaria Pampero.

La primera fábrica en Barracas marcó el inicio de un imperio textil que llevó a la empresa a ocupar manzanas completas en el barrio. Hoy esos edificios llenos de historia no están siendo demolidos sino refuncionalizados para empezar a vivir una nueva vida.