Cuánto cuesta remodelar un baño en octubre 2026, según cada presupuesto

A la hora de pensar en remodelar los espacios de una propiedad, el baño implica uno de los trabajos más costosos dentro de cualquier tipo de refacción. Por eso, antes de encarar una obra, conviene conocer cuánto dinero se necesita y cómo se distribuye cada gasto dentro del proyecto.

En este sentido, el último relevamiento de Reporte Inmobiliario publicado en julio, sirve como referencia para estimar los costos vigentes en octubre. Según ese informe, la remodelación completa de un baño estándar de 3,75 m², con 2,5 m de altura, tiene un costo estimado de $8.966.054.

Al tipo de cambio tomado para la medición, el presupuesto equivale a unos US$5729. Frente al relevamiento anterior, cuando poner a nuevo este ambiente costaba $8.803.087, el incremento fue cercano al 1,9%. En términos interanuales, la suba en pesos ronda el 20%.

Si al trabajo se le suma la cocina, hoy refaccionar ambos ambientes juntos ya ronda los $18.835.756.

la remodelación completa de un baño estándar de 3,75 m², con 2,5 m de altura, tiene un costo estimado de $8.966.054 Jorge Herrero

El presupuesto de la remodelación de un baño

Dentro del presupuesto, una parte importante del desembolso se concentra en los artefactos, sanitarios, griferías y terminaciones, a lo que se suman los trabajos de instalación sanitaria, electricidad, colocación de revestimientos y pintura.

La remodelación contemplada por el relevamiento es integral: incluye el recambio de artefactos, griferías y accesorios, la renovación de las cañerías de alimentación y desagües, la colocación de nuevos revestimientos en pisos y paredes, el cambio del vanitory y del espejo, la actualización de la instalación eléctrica y la pintura general del ambiente.

En otras palabras, no se trata de una puesta a punto superficial, sino de una intervención completa que renueva tanto la estética como las instalaciones y el funcionamiento del baño.

Cuánto cuesta remodelar una cocina

Según el relevamiento, refaccionar de manera integral una cocina estándar de 5,6 m² cuesta $9.869.701. El valor representa una suba de aproximadamente 2,3% frente a la medición trimestral anterior y de 17,3% en comparación con julio de 2025.

Medido en dólares, sin embargo, al tipo de cambio utilizado en el relevamiento, de $1565, la remodelación equivale a unos US$6307, cerca de 6,5% menos que tres meses antes. Es decir que, aunque el presupuesto continuó aumentando en pesos, el salto del dólar redujo el costo medido en moneda estadounidense.

Refaccionar de manera integral una cocina estándar de 5,6 m² cuesta $9.869.701 Shutterstock

El presupuesto contempla una renovación integral: demolición de las terminaciones existentes, recambio completo de cañerías de agua y gas, una nueva mesada de granito, muebles bajo mesada y alacenas, grifería monocomando, instalación eléctrica, revestimientos cerámicos, luminarias y pintura general.