El Banco Ciudad anunció una nueva línea de créditos hipotecarios para comprar viviendas desde el pozo o en las primeras etapas de construcción y aprobó el primer proyecto que accederá al financiamiento. Se trata de un emprendimiento del barrio porteño de Núñez, a metros de la avenida Cabildo.

Los préstamos están destinados a la adquisición de vivienda única y de ocupación permanente, dentro de proyectos de propiedad horizontal en la ciudad de Buenos Aires que hayan sido analizados y aprobados por la entidad. El financiamiento alcanza hasta el 75% del precio de venta, con un monto máximo de $200 millones y un plazo de hasta 25 años, incluido el período de obra. Los créditos se expresan en UVA y tienen una tasa nominal anual fija del 9,5%.

El esquema contempla desembolsos en distintas etapas. Primero, el comprador debe aportar el 25% del precio de la unidad. Una vez integrado ese anticipo, el banco puede desembolsar hasta el 30% del valor de la propiedad durante la construcción, mediante pagos parciales sujetos a los avances de obra.

El financiamiento alcanza hasta el 75% del precio de venta, con un monto máximo de $200 millones y un plazo de hasta 25 años Shutterstock

Durante ese período, el cliente abona mensualmente solo los intereses y, al recibir la posesión, con la prenda inscripta en el Registro de la Propiedad Inmueble (RPI), o al concretarse la subdivisión y la constitución de la hipoteca, la entidad desembolsa el saldo restante y comienza el pago del capital.

“Queremos multiplicar esta herramienta para nuevos desarrollos orientados a la clase media, para que puedan comprar viviendas a estrenar, con crédito a largo plazo en la Ciudad de Buenos Aires”, señaló Claudio Saffirio, subgerente general de Banca Empresas del Banco Ciudad.

Cuáles son los requisitos de la nueva línea

Ser mayor de 18 años

Tener ingresos en relación de dependencia, autónomos, responsables inscriptos y monotributistas

Se pueden sumar hasta dos titulares por préstamo e ingresos a través de un garante

La cuota puede comprometer hasta el 22% de la suma de los ingresos netos

Al finalizar el crédito, la edad máxima del titular debe ser de 70 años y la del garante, de 80

El desarrollo de Guayra 2343 tiene unidades de entre 50 y 75 m² y, según informó el banco, es el primero en utilizar el mecanismo de registro del proyecto de subdivisión en propiedad horizontal previsto en el DNU 1017/2024, que permite inscribir los boletos de compraventa en el RPI.

La iniciativa se inscribe en el marco normativo que impulsó las hipotecas divisibles Ricardo Pristupluk

La iniciativa se inscribe en el marco normativo que impulsó las hipotecas divisibles, una herramienta que permite constituir una hipoteca sobre un inmueble destinado a un desarrollo y, cuando se subdivide, distribuir la garantía entre las unidades resultantes. Su aplicación, junto con la inscripción de los boletos, facilita el financiamiento de viviendas que todavía están en construcción.

“Ahora los créditos del Ciudad permiten acercar los nuevos desarrollos inmobiliarios a más familias”, sostuvo Roberto Farall, titular de MARMA Desarrollos.