La construcción ocupa un lugar central en el desarrollo económico porque moviliza una extensa cadena de actividades, genera empleo y acompaña el crecimiento de ciudades, industrias y proyectos productivos. Su evolución requiere un entramado de proveedores capaces de responder a las exigencias de las obras y planificar sus operaciones a largo plazo.

En la Argentina, el sector creció un 0,8 % entre enero y agosto de 2026 frente al mismo período de 2025, según el INDEC. El balance acumulado fue positivo, aunque en el último mes de ese período la actividad cayó un 4,4 % interanual. En paralelo, la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO) estimó que el costo de construcción en la Ciudad de Buenos Aires subió un 2,9 % en septiembre frente al mes anterior y acumuló un alza del 25,7 % en los primeros nueve meses del año.

La Cámara Argentina de la Construcción estimó que el costo de construcción en la Ciudad de Buenos Aires subió un 2,9 % en septiembre frente al mes anterior Ricardo Pristupluk - LA NACION

En ese contexto, ganar productividad es una prioridad para los proveedores del sector. Optimizar el uso de los recursos, profesionalizar los procesos e incorporar tecnología les permite cuidar la rentabilidad y sostener la calidad del servicio.

Ese proceso requiere inversión. Ampliar la capacidad de fabricación, sumar espacios de almacenamiento, mejorar la logística y automatizar tareas forman parte de una misma estrategia. Los tiempos, los costos y la disponibilidad de materiales tienen un impacto directo sobre cada proyecto. Por eso, la coordinación entre producción, depósitos y distribución debe formar parte de la gestión cotidiana.

La coordinación entre producción, depósitos y distribución debe formar parte de la gestión cotidiana Imagen creada con IA

Estas decisiones requieren anticipar las necesidades de equipamiento y organización que surgen cuando aumenta la escala de una operación. El acceso al financiamiento y la previsibilidad son condiciones relevantes para sostener esa planificación.

El desafío alcanza a toda la cadena. Fabricantes, distribuidores, aplicadores, profesionales y puntos de venta integran un entramado en el que la calidad del trabajo de cada actor influye sobre el conjunto. El intercambio de información, el asesoramiento técnico y el cumplimiento de los plazos contribuyen a resolver necesidades concretas y dar continuidad a las obras.

La formación ocupa un lugar especialmente relevante. La incorporación de productos y técnicas de aplicación requiere personas preparadas para utilizarlos correctamente. Las instancias prácticas de aprendizaje permiten actualizar conocimientos, perfeccionar procedimientos y ampliar las herramientas de quienes trabajan en obra. Su continuidad ayuda a profesionalizar oficios, mejorar las terminaciones y generar oportunidades laborales.

La incorporación de productos y técnicas de aplicación requiere personas preparadas para utilizarlos correctamente Freepik

La innovación en los materiales forma parte de esta agenda. El desarrollo de pinturas y revestimientos con mejores prestaciones exige investigación, ensayos y controles de calidad. La experiencia de distribuidores y aplicadores aporta información para orientar ese trabajo hacia soluciones que respondan a las necesidades de uso, rendimiento y durabilidad.

El crecimiento de la construcción requiere una industria capaz de acompañarlo. Sostener la inversión y la formación en oficios fortalece la capacidad de toda la cadena para responder a nuevos proyectos y generar empleo.

El autor es CEO de Anclaflex, empresa argentina dedicada a la producción y comercialización de pinturas y revestimientos para la construcción.