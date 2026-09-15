Cuánto cuesta una casa prefabricada de 2 dormitorios, 1 baño y cocina en Argentina en septiembre 2026

Construir una casa en pocos meses, con un presupuesto definido de antemano y sin atravesar los tiempos de una obra tradicional es una opción que gana terreno en la Argentina. Las viviendas modulares e industrializadas amplían su oferta y, para quienes buscan unidades compactas de dos dormitorios, un baño y cocina, hoy existen alternativas de distintos sistemas constructivos, superficies y niveles de terminación, con precios publicados tanto en pesos como en dólares.

Una de las firmas que participa del mercado de módulos habitacionales y viviendas industrializadas es Black Home, que tiene modelos que se inscriben dentro del rango general de casas modulares terminadas, cuyo costo ronda los US$1400/m² según los últimos valores publicados. En el caso de una vivienda de dos dormitorios, un baño y cocina, con superficies que suelen ubicarse entre 45 m² y 60 m², el valor estimado se sitúa entre US$63.000 y US$84.000, dependiendo de la configuración del módulo, la aislación y las terminaciones interiores.

Otro fabricante de este tipo de construcciones, que se encuentra dentro del segmento que comercializa casas modulares con precios en dólares y plazos de entrega reducidos, es Viviendas Roca. Para una vivienda de dos dormitorios, un baño y cocina, con superficies de entre 50 m² y 70 m², los valores se concentran en la franja media del mercado, entre US$60.000 y US$110.000, con terminaciones llave en mano y montaje en plazos que pueden ir de 45 a 90 días.

Para una vivienda de dos dormitorios, un baño y cocina, con superficies de entre 50 m² y 70 m², los valores se concentran entre US$60.000 y US$110.000

Hay un conjunto de fabricantes que trabajan con módulos producidos en planta y ensamblados en obra, como Viviendas La Solución. Para modelos de dos dormitorios, un baño y cocina, los valores estimados se sitúan entre US$55.000 y US$95.000, dependiendo del tipo de estructura, la aislación y el equipamiento interior.

Por su parte, las viviendas modulares de Gauros Viviendas se ubican en torno a US$1400/m², según los últimos precios relevados. En el caso particular de construcciones de dos dormitorios, un baño y cocina, las superficies se ubican entre 45 m² y 60 m² y el costo estimado se ubica entre US$63.000 y US$84.000, con estructuras de acero galvanizado, cerramientos de alta eficiencia y terminaciones listas para habitar.

Así se ve una vivienda modular de 30 m² viviendas-modulares.com

Hay empresas con valores de viviendas modulares de dos dormitorios, un baño y cocina que parten desde US$50.000 viviendas-modulares.com

Por último, Evolutiva tiene viviendas modulares de dos dormitorios, un baño y cocina en valores que parten desde US$50.000 para unidades compactas y ascienden hasta aproximadamente US$95.000 según superficie, aislación y terminaciones. La empresa trabaja con estructuras de acero y paneles de alta eficiencia, con propuestas llave en mano y tiempos de entrega que suelen mantenerse entre 60 y 120 días.

El mercado argentino de viviendas modulares e industrializadas muestra en agosto de 2026 una franja de precios relativamente estable

El mercado argentino de viviendas modulares e industrializadas muestra en septiembre de 2026 una franja de precios relativamente estable. Las propuestas básicas parten desde US$50.000, mientras que los modelos con mejores terminaciones y mayor eficiencia térmica se ubican entre US$80.000 y US$120.000. Las diferencias entre empresas responden principalmente al tipo de estructura, la calidad de los cerramientos y el nivel de equipamiento interior, pero el segmento mantiene una coherencia de precios que refleja la madurez del sistema constructivo industrializado en el país.