El departamento más caro de la Argentina está a la venta por US$21 millones

US$21 millones. Ese es el precio de la propiedad residencial más cara actualmente a la venta en la Argentina.

Ubicado en Puerto Madero, en el Dique 1, dentro del distrito Madero Harbour, se trata de un penthouse que ocupa los pisos 52 y 53 de la torre Harbour Tower, y tiene 674 m² de superficie residencial.

En el nivel inferior se encuentra dos dormitorios con vestidor y baño en suite GNV Group

En el nivel inferior del piso 52, al que se accede a través de un palier privado con una recepción de 160 m², se encuentra el living comedor, un bar, una cava de vinos, un toilette, dos dormitorios con vestidor y baño en suite, dependencia de servicio, y una cocina con parrilla y comedor diario. Mientras que en el piso 53, conectado a través de una escalera, está localizada la master suite de 120 m², con dos baños y dos vestidores individuales. Además, este nivel tiene una pileta cubierta y climatizada con vista a la ciudad y al Río de la Plata; un espacio de wellness, que incluye gimnasio, sala de tratamientos y sauna; un media room y un estudio privado.

Así se ve la cava de vinos localizada en el piso 52 del penthouse GNV Group

En el piso 53 está localizada la master suite de 120 m², con dos baños y dos vestidores individuales GNV Group

Un detalle no menor es que la propiedad se entrega amoblada y decorada por Estudio Piana.

“Fue concebido como una experiencia residencial extraordinaria, donde la amplitud, las visuales privilegiadas y la privacidad absoluta se combinan con un diseño sofisticado”, afirma Alejandro Ginevra, presidente y fundador de GNV Group, la desarrolladora del edificio.

La propiedad tiene un centro de wellness, que incluye gimnasio, sala de tratamientos y sauna GNV Group

Las cocheras merecen un análisis aparte: hay 149 m² para garage, por lo que conseguir un lugar para estacionar no será un problema para los futuros propietarios, ni para sus invitados. Esta superficie se divide entre una cochera privada cerrada para dos vehículos, un área destinada a motovehículos o bicicletas, un toilette, una oficina para los choferes y cuatro cocheras adicionales. En total, tiene capacidad para seis vehículos.

En el piso 53 de ubica la pileta cubierta y climatizada con vista a la ciudad y al Río de la Plata GNV Group

Otro de los puntos más llamativos también está relacionado con los medios de transporte. Pero en este caso no por vía terrestre. La propiedad tiene acceso directo al helipuerto de Distrito Madero Harbour.

El penthouse ocupa los pisos 52 y 53 de la torre Harbour Tower GNV Group

El edificio tiene 674 m2 de superficie residencial GNV Group

¿Cómo es la torre?

Diseñada por el arquitecto Carlos Ott, Harbour Tower tiene 53 pisos, 194 metros de altura y 217 residencias.

Diseñada por el arquitecto Carlos Ott, la torre tiene 53 pisos GNV Group

“Es una torre concebida para vivir a la altura, con una ubicación, visuales y categoría únicas. Se trata de un desarrollo que transforma el skyline de Buenos Aires”, agrega Ginevra, sobre el rascacielos que tiene 1800 m² de amenities entre gimnasio, spa, piscinas, espacios de coworking, cavas privadas, zona de parrillas, microcine y áreas para eventos.

Puerto Madero: el barrio con el metro cuadrado más caro

Puerto Madero es el núcleo del ultralujo en la Argentina. Con los valores de venta inmobiliarios más altos de la ciudad de Buenos Aires, el barrio se caracteriza por su cercanía al río, sus edificios modernos, su diseño urbano cuidado y una gran oferta de servicios de alta gama.

Es una zona que no descansa y que se mantiene en constante desarrollo: concentra torres que compiten para ser las más altas y exclusivas del país, restaurantes de nivel y cadenas hoteleras de lujo.

En números, Puerto Madero es el barrio más caro de la ciudad: registra un valor promedio de US$6122/m² Hugo Mouján

En números, Puerto Madero es el barrio más caro de CABA con un valor promedio de US$6122/m² que supera por 148% el precio medio por metro cuadrado del resto de la Ciudad que es de US$2471, según el Index de Zonaprop correspondiente al mes de julio.

En este escenario, el barrio lidera el ranking con un precio que casi duplica al de los barrios que siguen: Palermo con US$3431/m² y Núñez con US$3387/m². En el extremo opuesto se encuentra Lugano, que se consolida como el más accesible con un precio promedio de US$1053/m², es decir, un 83% menos que Puerto Madero.