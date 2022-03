Desde los departamentos de Friends hasta la suite de Mujer Bonita: así son los planos de las propiedades más famosas de la TV y el cine

Hay casas o departamentos icónicos que suelen servir de inspiración para las personas en sus hogares: el sueño de vivir en un departamento como el de Mónica Geller de Friends o el de Carrie Bradshaw de Sex and the City. Un diseñador español llamado Iñaki Aliste Lizarralde se volvió un aficionado de recrear en planos las propiedades más famosas de las series y del cine.

Entre los títulos en los que se ha inspirado están películas como Mujer Bonita, Psicosis y Casablanca (el Rick’s Café) y series que van desde Mad men o Fraser hasta dibujos animados como Los Simpson.

“Lo que busco para este proyecto es que las casas, departamentos o negocios sean lugares icónicos y reconocibles, ya sea por su presencia o por su relevancia en la serie o película”, contó el diseñador a medios españoles.

Iñaki Aliste Lizarralde -que dibuja a mano los croquis de los sets de grabación y le llevan “entre 40 y 50 horas”- los publicó en Deviantart, una especie de galería online, para que pudieran verlos los fanáticos de las series y así empezaron a circular por internet. Luego, fueron replicados por medios estadounidenses como Huffington Post o el Chicago Tribune.

“Hice el de Frasier hace unos diez años como capricho personal porque, aparte de que me gustaba mucho la serie, su departamento me parecía fabuloso y quería verlo representado en un plano para tener una idea de conjunto. No volví a hacer más hasta hace unos meses cuando una amiga, muy fan de Sex and the city me pidió que retomara esto e hiciera el del personaje protagónico, Carrie Bradshaw. Después me comentó que no podía faltar el de Friends, etc...”, explica Lizarralde.

Después, le hicieron un par de encargos y se abrió una cuenta en una plataforma destinada a la venta de todo tipo de “artesanías”.

¿Cómo realiza los planos de las distintas escenografías? En primer lugar, busca imágenes de los sets de grabación en diferentes episodios o con capturas de imágenes y fotos del propio set. Luego, participa en foros dedicados a las series donde pide ayuda para localizar un determinado capítulo. Así va tomando referencia de las distribuciones de los muebles, las dimensiones, el decorado y prepara un esquema que luego vuelca en un plano técnico o arquitectónico. “En una segunda parte, tras tener la base definida, vuelvo a mirar imágenes y capturas para tomar detalles de piezas de mobiliario, colores, telas, objetos decorativos, etc. Esto se hace complicado con las series que han tenido muchas temporadas porque los sets cambian a lo largo de la serie”, detalla.

Plano del apartamento del personaje de Carrie Bradshaw Sex and the city Iñaki Aliste Lizarralde

El plano de Friends es uno de los más destacados del autor español, que dibujó en una misma imagen el departamento de los personajes de Joey y Chandler junto al pasillo del edificio y el departamento que compartían Monica y Rachel. De esta forma, el diseñador plasmó en un único piso los lugares más emblemáticos de la serie, en donde transcurren la mayoría de las historias entre los protagonistas.

Plano del bar de la serie Cheers Iñaki Aliste Lizarralde

El español no dibuja sólo casas o departamentos. Una de sus creaciones está inspirada en la suite de hotel de Mujer Bonita que comparten Julia Roberts y Richard Gere. El croquis contempla todos los detalles: desde una amplia terraza con muebles de exterior, el baño con jacuzzi y la zona del comedor y el salón en donde transcurren algunas de las escenas más recordadas del clásico del cine.

Y, como buen español, no podía faltar el plano de una de las películas más emblemáticas del director Pedro Almodóvar como es Mujeres al borde de un ataque de nervios y el super departamento con terraza espectacular del personaje que interpreta la actriz Carmen Maura, en el cual transcurre casi toda la película

Plano del departamento del personaje que interpretó Carmen Maura en la película Mujeres al borde de un ataque de nervios Iñaki Aliste Lizarralde

Entre los planos de películas animadas, la emblemática casa de Los Simpson incluye rigurosos planos, que revela una habitación que pasa desapercibida por los fanáticos de la serie. Se trata de un cuarto “que aparece y desaparece”.

Actualmente está trabajando en la elaboración de un libro sobre planos de televisión que planea publicar el año próximo.