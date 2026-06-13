De un “chalecito atado con alambre” a la casa familiar soñada: cómo una arquitecta transformó un lote con potencial cerca de la plaza de Martínez

Gabriela Díaz 13 de junio de 2026 00:00 3 ' minutos de lectura Escuchar Guardar Resumen Compartir Compartir LA NACION > Revista Living

“Cuando vimos que era imposible comprar una casa en la ciudad, extendimos la búsqueda a Zona Norte: así llegamos a los alrededores de la plaza 9 de Julio de Martínez, que nos encantaron”, nos cuenta la arquitecta Franca Cisilino. Venía de vivir en un PH en Capital Federal, pero con su marido querían algo más amplio que acompañara el crecimiento de la familia. “Finalmente, encontramos un chalecito viejo, atado con alambre, pero le vimos mucho potencial al lote”, dice sobre el terreno de 8,66 x 50m de largo que “parecía un baldío en relación al tamaño de la casa original”.

La chapa negra se reservó para la planta alta. “Es un sistema de paneles 'click' que resuelven bien lo que necesitaba y, además, son de muy bajo mantenimiento”, dice Cislino. Mercedes Christello

Al principio buscábamos una propiedad con jardín para reformar, pero decidimos dar vuelta la estrategia: comprar una casa que nos albergara un tiempo, para recién después encarar una obra integral.” — Arq. Franca Cislino, al frente del proyecto y dueña de casa

La fachada combina hormigón, chapa y madera. Mercedes Christello

“No quería la típica fachada de los chalets de la zona; buscaba algo disruptivo, pero que no me terminara aburriendo pero que no me aburra”, confiesa Franca. El proyecto planteó una caja neutra en chapa negra y hormigón que toma distancia de las propuestas del barrio. “Puede tener sus detractores, pero es una fachada que no pasa desapercibida”, bromea.

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Desafíos y puntos a favor

“La dificultad del terreno es que quedás limitado por las medianeras; su ventaja, que nos podíamos ir para el fondo para mejorar la ventilación y la iluminación interior”. Sin embargo, lo que a Franca le parecía una solución obvia tuvo que superar una negociación con su marido, que no quería perder ni un solo metro de verde.

Apenas ingresamos, el patio interno de 4x4m ordena la circulación sin cortar las vistas al jardín del fondo. Mercedes Christello

Uno de los grandes aportes llegó a través de la incorporación de un patio interno central, lo primero que se ve al entrar, que resuelve en ambas plantas las dificultades de ventilación y luminosidad presentadas por la naturaleza del lote.

El living comedor que el matrimonio reserva para recibir visitas da la bienvenida a la casa y se conecta con planta alta por la escalera flotante en hormigón. Mercedes Christello

“En la planta baja, el patio nos permite establecer un diálogo fluido entre el área social y el ambiente de uso diario. Y nos brinda luz natural todo el día”.

Un acercamiento al living junto a la ventana, protegido por el patio delantero,con acceso al toilette de visitas. Mueble de TV hecho a medida. Alfombra (Taller Troccoli). Sofá (Fradusco). Mercedes Christello

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En un gran cantero delimitado por calcáreos, plantas rastreras, otras de grandes hojas tropicales y un acer palmatum, un árbol de porte pequeño que en otoño va a encender de rojo el patio. Mercedes Christello

Lo que no es vidriado está revestido en Tarquini negro, el mismo color de las aberturas. Mercedes Christello

El sector de uso diario en planta baja

Las decisiones respecto a los materiales y la paleta de color parten de la búsqueda de una casa contemporánea, cálida y de bajo mantenimiento. “El hormigón visto nos dio un poco más de modernidad, pero sin entrar en la locura frenética de hacer una arquitectura completamente nueva”, admite Cisilino.

Muebles de cocina en el mismo roble americano claro visto en el living principal. Alacena en melamina gris arcilla. Sillas (Estudio Te). Artefactos de iluminación (Hache Objetos). Alzada y mesada de De Stefano ejecutadas por Marmolería Magrone. Mercedes Christello

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“La idea era ir de los negros y grises de la fachada a tonos claros, pero nada de blanco. Con pocos materiales, logramo calidez en todos los ambientes”.

En contacto directo con el interior, la parrilla queda oculta detrás del una puerta guillotina de chapa. Barra en granito negro (Marmolería Dodera). Mercedes Christello

“Este sector junto a la galería y el jardín es el corazón de la casa Como tengo hijos chicos, para el área de estar elegimos muebles que se banquen el uso diario”.

Girando desde la cocina, el sector del family con TV. el mismo revestimiento utilizado detrás de la escalera oculta aquí un lavadero y espacio de guardado para los juguetes de los chicos. Mercedes Christello

No perder de vista el objetivo

“Siempre tuvimos presente que el jardín era el protagonista, pero el desarrollo de la planta se prestaba para avanzar un poco. Y todavía nos quedaron 25 metros de fondo libre. ¡Hubiera sido una picardía no extendernos!”.

Al igual que en el frente, aquí también se usaron paneles click de chapa negra para revestir la planta alta. Mercedes Christello

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Para sortear el paisajismo del lote angosto, el verde se apoyó en solo una de las medianeras.

Sobró el espacio para hacer una larga pileta. Mercedes Christello

Arriba, los ambientes privados

“Al haber hecho todo el proyecto en pandemia, me tomé el tiempo para pensar y repensar cada decisión. Hoy siento que todo fue muy acertado, no cambiaría nada”, dice Franca Cisilino con satisfacción.

Dormitorio principal con baño en suite. Más presencia del negro en mobiliario y carpinterías, que suavizaron con textiles claros y piso vinílico simil madera (The Flooring Co). Mercedes Christello

La gama de color se mantuvo en esta casa orientada al verde, creando una agradable continuidad entre ambas plantas.

Acercamiento al mueble flotante con frente ranurado laqueado en negro y dos bachas con grifería dorada. Espejo de punta a punta (Crome), retroiluminado. Mercedes Christello