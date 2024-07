Después de los créditos hipotecarios: un banco lanza préstamos para desarrollos inmobiliarios por el 100% de la inversión

Escuchar

No solo el anuncio de la vuelta del crédito hipotecario revolucionó al sector inmobiliario. Ahora, una nueva medida ingresó al juego: el Banco Nación anunció una línea de créditos pero esta vez destinada a las constructoras y desarrolladoras.

Este anuncio se da días después de la reunión que tuvieron los principales referentes de la Cámara Empresaria de Desarrolladores Urbanos (CEDU) con el Ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, en la que uno de los temas principales que se trataron fue la necesidad del sector en cuanto a que los bancos otorguen financiamiento a los desarrolladores para la construcción en pozo.

En este sentido y en el marco del programa “+Hogares”, el presidente del BNA, Daniel Tillard, informó que los préstamos contemplarán el financiamiento del 100% del total de la inversión. “Luego de haber presentado los créditos hipotecarios, estamos atendiendo a la otra parte que es la de la oferta. Significa satisfacer la necesidad de crédito y, en paralelo, la de la oferta”, destacó Tillard.

Asimismo, indicó que “la promesa de terminar con la inflación tiene que venir acompañada de la promesa del BNA de ampliar el crédito a favor de los argentinos”.

Los créditos del Banco Nación financiarán hasta el 100% del total de la inversión Shutterstock

“Que el banco más importante del país ponga en primera plana al mercado inmobiliario es una muy buena señal. Desde el sector, tomamos a esta propuesta como positiva, sobre todo por el financiamiento que ofrecen (hasta del 100%)”, afirmó Damián Tabakman, el presidente de la Cámara Empresaria de Desarrolladores Urbanos (CEDU).

Para poner en contexto, el desarrollador inmobiliario en Argentina no tiene costumbre en financiar proyectos con créditos porque las líneas no existían; las obras se financian con preventas, con permutas del terreno o con canjes con los proveedores. “Cuando entra una entidad bancaria, el giro del negocio se hace muy diferente: más controlado y más regulado”, agregó Tabakman.

Además, el desarrollador adelantó que “en este caso se está planteando que el banco mismo sea el fiduciario del emprendimiento. Es una lógica de un día a día que el desarrollador en Argentina desconoce”. A su vez, espera que otros bancos privados se contagien de estas medidas y puedan salir a competir con sus propios productos.

En cuanto a la respuesta que se espera del mercado contó que no habrá un cambio tan rápido “porque los bancos no están acostumbrados a prestarles a los desarrolladores y estos no están acostumbrados a tomarlos. Será un proceso que va a llevar tiempo hasta que se vuelva algo normal: que los bancos financien proyectos en la Argentina como en otras partes del mundo”, finalizó Tabakman.

A su vez, cabe destacar que, desde el lanzamiento de la línea de créditos hipotecarios, el Banco Nación recibió 28.666 solicitudes, por un monto promedio de $81.000.000, de las cuales 19.438 fueron para compra de primera vivienda; 2693 para segunda vivienda; 2847 para construcción; 2883 para terminación y, 805 para cambio de vivienda. Del total de solicitudes, las provincias que mayor demanda de préstamos registraron fueron Buenos Aires con el 27,64%, seguido por CABA, con el 22,12%, Córdoba, el 9,86%, Santa Fe, el 8,31% y Mendoza, el 7,26%.

Por su parte, Carlos Spina, presidente de AEV (Asociación Empresarios de la Vivienda) concuerda con Tabakman en cuanto a que la noticia es bienvenida por el sector. Pero enfatiza en que un punto clave es que “tiene que haber un fuerte incentivo a tener créditos a la demanda en pozo, de otro modo no va a ser reactivador. Porque los créditos hipotecarios destinados a las propiedades terminadas o usadas no son el principal vehículo para reactivar la economía”.

Los especialistas concuerdan en que el cambio en el sector inmobiliario no va a ser de un día para el otro GBJSTOCK - Shutterstock

¿Cómo funcionan los nuevos créditos para constructoras y desarrolladoras?

De acuerdo a lo informado por la entidad bancaria, la línea de créditos está destinada a constructores y/o desarrolladores inmobiliarios con antecedentes y experiencia comprobables.

Condiciones y requisitos

Se financiará hasta el 100% del total de la inversión , incluida la construcción de locales comerciales y otros destinos, siempre que el 70% de la superficie total construida sea apta para financiar a través de créditos hipotecarios vigentes en la entidad.

, incluida la construcción de locales comerciales y otros destinos, siempre que el 70% de la superficie total construida sea apta para financiar a través de créditos hipotecarios vigentes en la entidad. El plazo será de 72 meses.

Con tasa de interés BADLAR + 4 p.p. Esta se refiere a la tasa que publica el Banco Central y se establece para depósitos a plazo fijo mayores a un millón de pesos en bancos privados.

+ 4 p.p. Esta se refiere a la Tendrá un período de gracia de 12 meses a partir de cumplido el último hito constructivo y sin superar los 48 meses.

a partir de cumplido el último hito constructivo y sin superar los 48 meses. El plazo de la obra será hasta 36 meses.

Un punto clave es que, se podrá optar por la constitución de fideicomisos en garantía; aval de una sociedad de garantías recíprocas o de un fondo de garantía pública, así como hipotecas en primer grado.