Eduardo Costantini construye un proyecto de lujo a pasos de la Avenida del Libertador: cómo es

El empresario Eduardo Costantini avanza con un proyecto inmobiliario en una de las zonas con mayor crecimiento premium de la ciudad de Buenos Aires, a pasos de Avenida del Libertador y del Campo Argentino de Polo: en pleno Las Cañitas, en Palermo. El terreno había sido comprado por el dueño del Malba en 2025 en una subasta de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE).

A través de su desarrolladora Consultatio y con un diseño a cargo del estudio ATV Arquitectos, construirá un edificio residencial en la manzana ubicada en Soldado de la Independencia 615, entre Ortega y Gasset y San Benito de Palermo. Se trata de un lote de 3471,70 m² por el que pagó US$21,2 millones, donde funcionaba un estacionamiento.

La operación despertó el interés de varios jugadores del sector: cuatro oferentes participaron de la subasta, que arrancó con un precio base de US$15.341.830 y terminó cerrándose un 38% por encima del valor inicial. Entre los interesados también estuvieron IEB Construcciones y Avalon Consulting Group.

Se trata de un lote de 3471,70 m² por el que pagó US$21,2 millones en 2025

En aquel momento, Gonzalo de la Serna, CEO de Consultatio, había adelantado a LA NACION que la intención era desarrollar un emprendimiento residencial. Ahora se conocen las características concretas del proyecto que se llama Sens Soldado de la Independencia.

“Buscamos generar nuevas oportunidades de desarrollo a través de diferentes modelos de negocio como la colaboración con otras compañías para reunir las fortalezas de ambas y llevar adelante un proyecto que aproveche el potencial de una ubicación estratégica de la ciudad”, cuenta de la Serna en esta oportunidad.

“Las Cañitas construye, en este sentido, un equilibrio particular dentro de la ciudad. La intensidad urbana convive con una escala próxima; la accesibilidad y la actividad, con el silencio de sus calles interiores; la densidad construida, con la presencia cercana y persistente del verde. Esta convivencia entre condiciones aparentemente contrapuestas constituye una de las primeras situaciones que el proyecto busca interpretar”, cuentan desde ATV.

Cómo será el nuevo proyecto de Las Cañitas

El emprendimiento contempla la construcción de 76 viviendas estilo casas en altura de tres y cuatro ambientes, con superficies que van desde los 124 m² hasta los 536 m², además de dos locales comerciales en planta baja, de 280 y 156 m².

El precio promedio de lanzamiento previsto es de US$5700 por m², mientras que los desarrolladores estiman que el valor podría alcanzar los US$8000/m² al finalizar el proyecto. Lo que representa una diferencia cercana al 40% entre ambos valores.

El emprendimiento tendrá 76 "casas en altura"

Se desarrollará sobre un lote de aproximadamente 70 metros de frente y 50 metros de profundidad, dimensiones poco habituales para un terreno disponible en esa zona de la ciudad. El edificio contará además con 110 cocheras en subsuelo y 82 bauleras. “Construir ciudad no implica solamente ocupar una parcela: supone producir relaciones, actividad y lugares capaces de participar de una vida que excede los límites propios del edificio”, aseguran en el comunicado.

Según la ficha técnica, el emprendimiento tendrá 25.360 m² de superficie total, de los cuales 17.860 m² serán vendibles. A diferencia de otros edificios residenciales de menor escala, la propuesta combinará departamentos tradicionales con unidades en dúplex y tríplex, estas últimas con terrazas y piscinas propias.

Serán unidades de tres y cuatro ambientes, con superficies que van desde los 124 m² hasta los 536 m²

De las 76 viviendas habrá 48 unidades de tres ambientes, entre departamentos de una planta y dúplex, con superficies totales de entre 124 y 154 m². A su vez, tendrá 18 unidades de cuatro ambientes de entre 178 y 318 m², mientras que las 10 propiedades más grandes serán tríplex de entre 347 y 536 m².

“Un edificio cuya dimensión obliga a pensar simultáneamente la ciudad y la casa, lo colectivo y lo íntimo, la permanencia de la arquitectura y las múltiples maneras en que cada habitante podrá hacerla propia”, explican desde ATV.

Los balcones aterrazados serán una parte fundamental de la arquitectura

Una de las particularidades del diseño será la presencia de balcones y terrazas de grandes dimensiones, algunos con tres metros de profundidad, para incorporar espacios exteriores de uso cotidiano. También se prevén patios, sectores de doble altura y vegetación integrada a las fachadas.

La transformación de una zona

El nuevo foco del lujo porteño se concentra. Y su epicentro está frente al Campo Argentino de Polo, en el triángulo perfecto que forman las avenidas Del Libertador, Bullrich, Santa Fe y su extensión hacia Las Cañitas -una zona que muchos ya llaman “Palermo Pacífico”, por su cercanía al Puente Pacífico-.

Una zona que muchos ya llaman “Palermo Pacífico” Ricardo Pristupluk

El punto de inflexión fue la jugada de Costantini en 2025 con el terreno de Soldado de la Independencia. Y, apenas unos meses después, a principios de octubre de 2025, redobló la apuesta: adquirió por US$127 millones el predio de 4,4 hectáreas ubicado frente el Campo de Polo, donde actualmente funciona el Portal Palermo (Jumbo y Easy) , frente a la Mezquita.

El desembarco de Consultatio confirma una tendencia que los desarrolladores de lujo venían siguiendo de cerca: “El entorno del Polo ofrece una ecuación única: identidad barrial y cercanía con áreas verdes”, concuerdan los especialistas.

Uno de los proyectos que modificará la zona es L’Avenue Libertador, el primer edificio en Buenos Aires diseñado por el estudio británico Zaha Hadid Architects (ZHA). Ubicado en Libertador y Bullrich, frente al Rosedal, esta torre vidriada de formas curvas de 44.110 m², a cargo de la ganadora del Premio Pritzker, eleva la calidad constructiva de toda la avenida. Durante años, ese terreno se promocionó como “el mejor ubicado de Buenos Aires”. Hoy, su desarrollo parece darle sentido a la frase. Son 96 departamentos de cuatro y cinco ambientes distribuidos en 36 pisos.

El proyecto es una torre vidriada de formas curvas de 44.110 m²

Otro ejemplo claro es Decó Polo, en la manzana delimitada por Clay, Báez y Dorrego, frente al Campo de Polo. El proyecto de dos torres de 30 pisos, con departamentos que llegan hasta los 890 m², lleva el sello de Armani/Casa en sus más de 6500 m² de amenities, departamentos de entre 160 y 280 m², semipisos de 400 m² y penthouses de hasta 890 m². “Buscamos revitalizar la zona de Las Cañitas con un nuevo parque verde, además de una arquitectura de vanguardia que combina ubicación, vistas y exclusividad con diseño europeo,” destaca Ioram Amsel, socio de ABV Arquitectos.

“La llegada de proyectos como Decó Polo y la urbanización del predio adquirido por Consultatio representan un punto de inflexión. Estos desarrollos no solo potenciarán la integración entre Las Cañitas y Palermo Nuevo, sino que también proyectan una revalorización significativa de ambos barrios”, agrega Gabriela Goldszer, la titular de Ocampo Propiedades, que comercializa el proyecto.

En la manzana delimitada por Clay, Báez y Dorrego, frente al Campo de Polo, se desarrolla Decó Polo

En la misma línea se encuentra Nómada Palermo, un emprendimiento de US$85 millones, ubicado en Santa Fe y Bullrich; el emprendimiento de aproximadamente 40.000 m² combinará viviendas, oficinas, un hotel, gastronomía y servicios sobre un frente de 63 metros sobre la avenida Santa Fe. “Esta es una de las manzanas mejor conectadas de la ciudad y una zona con potencial de crecimiento”, analizó Alex Sakkal, director del Grupo Nómada, destacando cómo el proyecto mejorará el espacio público con veredas más anchas y la intervención del bajo puente.

El emprendimiento tendrá aproximadamente 40.000 m2 Nómada Palermo

A pocos metros se desarrolla Verdant Polo, ubicado en Arévalo 2955. Es una propuesta de solo 26 unidades que van de los dos a los cinco ambientes: en planta baja contará con viviendas estilo casas de cinco ambientes desde 300 m² y del primero al tercer piso, habrá departamentos de dos, tres y cuatro ambientes, y en el último piso estarán los penthouses de cinco ambientes, desde 368 m². Se trata de un edificio de cuatro pisos sobre un lote de triple frente.