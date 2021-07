El plan de la ciudad para convertir Costa Salguero en el próximo “barrio joven”

La pandemia de coronavirus aún no terminó. Sin embargo, con el avance de las campañas de vacunación, los Gobiernos empiezan a mirar hacia adelante y pensar en los cambios que debería traer la tan mencionada “nueva normalidad”. Para expertos de todo el mundo, la pospandemia será una oportunidad clave para replantear la distribución de las ciudades y crear nuevos desarrollos urbanísticos. Con ese foco, la gestión porteña presentará en los próximos días un proyecto de ley para transformar el microcentro porteño, urbanizar la Ex Ciudad deportiva de Boca Juniors y convertir Costa Salguero en el próximo “barrio de impronta joven” de la ciudad.

Así lo definió el arquitecto y urbanista Álvaro García Resta, secretario de Desarrollo Urbano del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. “No hay un proyecto de cómo va a ser, sino de qué debería tener y qué no. Lo imagino como un barrio de jóvenes -porque está ligado al proyecto de Distrito Joven-, sustentable, ecológicamente amigable, con una actividad diurna y nocturna muy activa”, aseguró en diálogo con LA NACION.

En diciembre, la Legislatura porteña aprobó un proyecto que permitía la venta de los predios donde están ubicados los complejos de Costa Salguero y Punta Carrasco, pero a fines de abril de este año, el juez Leonardo Furchi declaró la inconstitucionalidad de la ley. El proyecto es resistido por organizaciones sociales y políticas que pugnan por un espacio 100% verde y público ribereño y se manifiestan en contra de que en esas tierras se construyan viviendas, oficinas y comercios con metros cuadrados que, aseguran, cotizarían en dólares a precios muy altos.

La semana pasada, referentes de la oposición junto con organizaciones y colectivos ambientalistas colgaron una bandera en la Legislatura para visibilizar la campaña de recolección de firmas que llevan adelante con el objetivo de impedir que se concrete el proyecto del Gobierno porteño.

Antes y después del proyecto que quiere llevar adelante el Gobierno porteño en Costa Salguero

Contrario a las críticas, el planteo del Gobierno de la Ciudad es que, con el proyecto, se recuperaría un predio que actualmente no tiene accesibilidad para los vecinos porteños y que solo se usa para congresos, conferencias, fiestas y driving de golf. La gestión sostiene que el objetivo es generar ciudad frente al río, con un gran parque al borde de la costa y ganar así 13,4 hectáreas de espacio verde y público.

“Si lo comparamos con lo que hay hoy, es enormemente beneficioso. Del 100% de la tierra de Costa Salguero, hay un parque de 14 hectáreas y cuatro serían destinadas a la mixtura de usos. Estamos enfocados en hacer ciudad donde no hay. Si todas las energías puestas en deshacer los proyectos se pusieran en conseguir que el resto de la tierra pública sobre el río se transforme en espacio público, lograríamos aumentar mucho más la cantidad de espacio sobre la costa”, sostuvo el funcionario porteño.

Crear el próximo “barrio joven” de la ciudad

La urbanización que planea llevar adelante el Gobierno porteño contará con viviendas, oficinas y locales gastronómicos y comerciales. Está enmarcado en el proyecto de ley que presentará en la Legislatura en las próximas semanas para crear el Fondo de Desarrollo Urbano Sostenible (Fodus), cuyo fin es generar instrumentos económicos y urbanísticos para impulsar el desarrollo urbano de la ciudad a través de iniciativas públicas, privadas y mixtas. “Costa Salguero está esperando la segunda lectura del cambio de zonificación, pero lo sumamos en el marco de la visión que planteamos como desarrollo urbano sostenible, con la idea de que los lugares sanos de la ciudad son aquellos que tienen mixtura de usos. Eso es lo que necesita la ciudad para que no ocurra lo mismo que en el microcentro ahora, que es un lugar despoblado por la pandemia”, planteó García Resta.

Según lo establecido, los edificios no podrán superar una altura máxima de 29 metros y solo podrán ocupar el 26% de la superficie total del predio. El resto deberá destinarse a un gran parque público sobre el Río de La Plata. El proyecto de ley, indicó el secretario, juzga las normativas y volumetrías, pero no propone un tipo de arquitectura concreto. “El plan es potestad de aquel que desarrolle o compre la tierra. Lo que es seguro, es que serán edificios bajos: planta baja más ocho pisos, eso no es una torre”, aseveró.

El Gobierno busca que Costa Salguero sea el próximo "barrio joven" Hernan Zenteno - La Nación

“Me imagino a Costa Salguero como una pequeña nueva centralidad en un lugar de la ciudad donde lo que más falta hace es el acceso al río”, aseguró. En esa línea, dijo que imagina que tendrá locales comerciales en planta baja, gimnasios, espacios de recreación, restaurantes, bares, espacios gastronómicos, cafeterías e incluso guarderías. Además, las propuestas culturales serían un aspecto central de esta “ciudad moderna e inclusiva”, donde no haría falta tener un auto para acceder de forma rápida a la mayor cantidad de lugares posibles. “Todo lo que pasa en el centro porteño necesitamos que pase más allá de las barreras urbanas que se construyeron en los últimos años producto de malas decisiones en infraestructura y que nos separan del río”, precisó. En algún punto, el proyecto es similar a lo que esperan poder construir en el microcentro porteño a futuro.

¿Podría una persona joven acceder a un metro cuadrado en esa zona de la ciudad? Para García Resta, ese es uno de los desafíos más importantes y por eso el proyecto está enmarcado en el plan del Fodus. “Parte de las políticas públicas como los convenios que venimos llevando adelante son para ayudar a gente joven a acceder a alquiler o compra de vivienda en la ciudad. En ningún lugar del mundo una persona joven puede acceder a una propiedad si no es mediante ayuda del Estado con un crédito o con el apoyo de la familia”, explicó. “El lugar se convertiría en un lugar para ricos si las personas no tuviesen ayuda para acceder y solo llegase aquel que ya tiene ahorros y una situación económica privilegiada. No queremos eso: queremos plantear incentivos desde el Estado para ayudar a que cualquiera pueda llegar”, afirmó.

El proyecto Parque Salguero surgió del concurso nacional de ideas organizado por la Secretaría de Desarrollo Urbano junto a la Sociedad Central de Arquitectos y la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la UBA, con el auspicio de la Federación Argentina de Entidades de Arquitectos. Con más de 100 propuestas, el mismo obtuvo una cifra récord de postulaciones. La iniciativa se enmarca en el cumplimiento del Plan Urbano Ambiental de la Ciudad que apunta al incremento, recuperación y mejora del espacio público, además del aumento de la accesibilidad y la posibilidad de uso recreativo de las riberas, promoviendo la conectividad de la Costanera Norte con el resto de la Ciudad.