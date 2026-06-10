“Se convierten en lanzas”: implementan un nuevo sistema tras la polémica por los guardarraíles

Cada 10 de junio se conmemora el Día Nacional de la Seguridad Vial, una fecha que invita a reflexionar sobre una problemática que sigue cobrando miles de vidas cada año. Según los informes de siniestralidad vial fatal elaborados por la Secretaría de Transporte, dependiente del Ministerio de Economía, en los últimos diez años 46.871 personas fallecieron en siniestros viales en la Argentina.

Si bien las cifras muestran una mejora respecto de las registradas una década atrás, el desafío continúa vigente. Los vehículos incorporan cada vez más tecnología de seguridad y las autoridades refuerzan los controles y la infraestructura vial, pero los especialistas coinciden en que factores como el exceso de velocidad siguen siendo determinantes en gran parte de los siniestros graves y fatales.

En autopistas o rutas, por ejemplo, una pérdida de control puede terminar con el vehículo impactando contra guardarraíles u otros elementos de contención. Históricamente, este tipo de choques ha provocado consecuencias fatales, especialmente cuando el impacto se produce de lleno contra el inicio de una defensa metálica, una situación en la que la estructura puede penetrar el habitáculo del vehículo.

En línea con este tema, Lucas Abriata, especialista de la industria automotriz, hace tiempo que aborda esta problemática en sus plataformas. En diálogo con LA NACION, comentó: “El problema no son los guardarraíles que se utilizan, sino sus terminaciones, las puntas. Con los estándares vigentes en la Argentina, esas puntas corren el riesgo de convertirse en ‘lanzas’ que atraviesen todas las medidas de seguridad del auto y provoquen daños graves o incluso fatales a los ocupantes. Hay muchísimos casos documentados de eso”.

La solución que se implementó en las autopistas porteñas

Para minimizar las consecuencias de los siniestros viales, Autopistas Urbanas (AUSA) instaló más de 50 amortiguadores de impacto en distintos puntos críticos de la red que opera en la Ciudad de Buenos Aires. Estos dispositivos están diseñados para absorber la energía cinética de los vehículos que chocan contra ellos y reducir la violencia del impacto sobre los ocupantes.

Así funcionan los amortiguadores de las autopistas porteñas

“Están colocados en todos los puntos donde se une la salida de la autopista con el tronco, donde la defensa forma una punta”, explicó Daniel Fiorio, jefe de Mantenimiento de AUSA. Los sistemas están compuestos por un riel sobre el que se desplazan correderas metálicas y cuentan con un mecanismo lateral de hojas que se van superponiendo a medida que el amortiguador se deforma.

Sin embargo, el elemento clave son los denominados cartuchos de impacto. Se trata de cajas plásticas que contienen un material similar a la lana de vidrio, diseñado para deformarse y absorber la energía generada por el choque. De esta manera, permiten desacelerar progresivamente al vehículo y reducir significativamente las fuerzas que reciben los ocupantes.

En lo que refiere al funcionamiento de este mecanismo, Abriata analizó: “Estos elementos tienen la particularidad de absorber parte del impacto, pero, sobre todo, evitan o hacen casi imposible que ocurra que la punta del guardarraíl se inserte directamente dentro del auto. Esta plataforma tiene la ventaja de permitir que actúen correctamente los dispositivos de seguridad del vehículo, desde los airbags hasta la estructura de deformación programada”.

Así luce un amortiguador de impacto, una tecnología de seguridad vial en la que AUSA fue pionera

Según explican desde AUSA, existen distintos tipos de cartuchos con diferentes densidades para adaptarse a la magnitud de los impactos que pueden producirse en cada ubicación. Por eso, la extensión de cada amortiguador varía según el punto donde se instala y las velocidades habituales de circulación.

Una vez que ocurre un siniestro vial, ya sea contra un amortiguador de impacto o por cualquier otra causa, AUSA pone en marcha un protocolo de respuesta que permite enviar móviles de Seguridad Vial en cuestión de minutos y coordinar la asistencia con el SAME, la Policía o los Bomberos cuando la situación lo requiere.

Según explicó Sebastián Rodríguez Lauro, jefe de Seguridad Vial de AUSA, la empresa trabaja de manera permanente para reducir los tiempos de respuesta ante emergencias. Para ello cuenta con un centro de monitoreo que opera las 24 horas y trabaja en coordinación con 12 móviles que trabajan en las ocho bases.

Amortiguadores de impacto: un caso que demostró su efectividad

La eficacia de esta tecnología quedó demostrada el pasado 17 de mayo, cuando un conductor perdió el control de su Peugeot 208 bajo una llovizna en la Autopista Presidente Cámpora y terminó impactando contra uno de estos dispositivos ubicado en la bajada hacia la avenida Coronel Roca.

Siniestro vial en el que el amortiguador le salva la vida al conductor del auto

A pesar de la violencia del choque, el único ocupante del vehículo sobrevivió sin sufrir heridas de gravedad. El episodio tuvo amplia repercusión y puso en evidencia el rol que puede desempeñar la infraestructura vial para evitar consecuencias fatales.

No se trata de un caso aislado. Según detalló Lauro, en los últimos dos años se registraron 18 accidentes contra amortiguadores de impacto y en ninguno de ellos hubo heridos de gravedad.

En 18 siniestros viales que involucraron estos dispositivos, no se registraron víctimas fatales

Entre esos episodios también se encuentra el de una combi que transportaba a doce pasajeros y que, tras perder el control, impactó contra uno de estos sistemas. Todos sus ocupantes sufrieron únicamente lesiones leves.