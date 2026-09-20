Esta casa “real” es igual a la de los Picapiedras y está en venta

Una residencia de diseño singular en Duluth, Minnesota, Estados Unidos, está a la venta por US$369.999. Construida en 1970, destaca por su diseño orgánico y sus formas redondeadas que la diferencian de las construcciones convencionales, razón por la cual se la conoce como la “casa de los Picapiedra”.

Construida en 1970, se destaca por su diseño orgánico y sus formas redondeadas Realtor.com

Reconocida en la región por su singularidad, la propiedad es una de las pocas del país construida con una estructura de espuma de poliuretano que aún se conserva. A lo largo de las décadas, ha sido objeto de renovaciones y modernizaciones, pero ha mantenido su diseño original.

La propiedad es una de las pocas del país construida con una estructura de espuma de poliuretano Realtor.com

Según la agente inmobiliaria Alicia Lokke, de Messina & Associates Real Estate, el método de construcción es la característica más destacada: “Es como si fueran tres grandes volúmenes esféricos cubiertos de espuma. Hay muy poco yeso en la estructura”, declaró a Realtor.com.

El proyecto fue diseñado por el arquitecto Stan Nord Connolly y construido por el promotor George Hovland. Según la agencia inmobiliaria, existían dos casas con características similares en Duluth, pero una de ellas fue demolida, lo que hace que la actual sea aún más singular.

La vivienda tiene aproximadamente 260 m² y cuenta con una distribución diáfana. Entre sus características interiores destacan un salón hundido con asientos integrados, techos altos y espacios multifuncionales.

La casa cuenta con cinco dormitorios en total. El dormitorio principal tiene suelo de resina epoxi y techo curvo, mientras que una amplia fachada de puertas correderas de cristal conecta el interior con el exterior. Al abrirse, dan acceso a una terraza que rodea la propiedad y se integra con el entorno arbolado.

Así se ve una de las cinco habitaciones que tiene la casa Realtor.com

La cocina sigue el diseño curvo de la arquitectura e incluye una barra de desayuno integrada, así como electrodomésticos en tonos oscuros. En la planta baja, se encuentra una sala de estar con chimenea circular y estructura de madera vista, además de acceso directo a un patio exterior.

El interior se destaca por su modernidad Realtor.com

Messina & Associates Real Estate destaca que recientemente se han realizado mejoras, incluyendo la instalación de pisos de epoxi en áreas clave, así como pintura exterior con protección UV, sellado de tragaluces y reemplazo completo de las 16 ventanas. La propiedad también cuenta con un sistema de deshumidificación, purificación de aire con ozono y un garaje para dos vehículos.

El edificio fue adquirido por el propietario actual en 2021 por US$260.000. Desde entonces, se han realizado mejoras estructurales y de mantenimiento.

Situada en el barrio de Kenwood, la casa está cerca de la Universidad de Minnesota Duluth y del College of St. Scholastica, en una zona rodeada de vegetación y con fácil acceso a senderos naturales.

Según el agente inmobiliario, los alrededores son uno de los principales atractivos. En pocos minutos se puede acceder a zonas boscosas y al Sendero Superior de Senderismo. La región también se encuentra relativamente cerca de la zona de piragüismo de Boundary Waters.

Debido a la normativa municipal, la vivienda no puede utilizarse para alquileres a corto plazo. Se espera que el próximo comprador la utilice como su residencia principal.