Ex Ciudad Deportiva de Boca: IRSA vendió otro terreno por casi US$9 millones y avanza el proyecto que da al río

La desarrolladora liderada por Eduardo Elsztain continúa avanzando con la comercialización de Ramblas del Plata, el megaproyecto inmobiliario ubicado en la ex Ciudad Deportiva de Boca Juniors, en la Costanera Sur. La empresa volvió a concretar una operación millonaria en el predio donde proyecta construir un nuevo barrio porteño, a pocos minutos de Puerto Madero y del microcentro.

Según informó IRSA a la Comisión Nacional de Valores (CNV) el 29 de octubre, la compañía suscribió un nuevo boleto de permuta por un terreno perteneciente a la primera etapa del emprendimiento. El monto de la operación asciende a aproximadamente US$8,75 millones, que serán abonados mediante un anticipo en efectivo y metros cuadrados vendibles que la desarrolladora recibirá en el futuro.

El lote tiene una superficie de 2274 m² y una superficie vendible total estimada de 8334 m², que podrán destinarse al desarrollo de un nuevo proyecto inmobiliario dentro del barrio.

Irsa continúa avanzando con la comercialización de Ramblas del Plata Gentileza

Con esta transacción, IRSA suma 21 lotes comercializados desde el lanzamiento del proyecto. Hasta agosto, la compañía había informado 20 operaciones, que representaban acuerdos por más de US$160 millones y comprometían más de 170.000 m² de construcción.

Mientras avanza con la comercialización, la empresa continúa con las obras de infraestructura necesarias para preparar el predio y permitir que las desarrolladoras que adquirieron terrenos comiencen a levantar sus edificios.

Entre las compañías que ya compraron tierras se encuentran ABV, ATV, Bonta Donozo, Borok Construcciones, Despark, Fernández Prieto, Gama Constructora, G&D Developers, Gewin, Grupo Mday, Grupo Pecam, JK Real Estate, Lopatin Arquitectos, Monument Homes y Upgrade, entre otras. También participan estudios de arquitectura como BMA, MRA+A, Aisenson, Arquitectónica, MSGSSS, Lopatin y Gómez Platero. La estrategia contempla que los distintos desarrolladores comiencen sus obras de manera simultánea, con el objetivo de mantener la coherencia urbanística del proyecto.

Un nuevo barrio de US$1800 millones frente al río

Con una inversión total estimada en US$1800 millones, Ramblas del Plata es uno de los desarrollos inmobiliarios más ambiciosos de la ciudad de Buenos Aires. El proyecto busca transformar un predio que permaneció durante décadas sin desarrollarse y recuperar un borde costero de casi cuatro kilómetros.

El emprendimiento se levantará en la ex Ciudad Deportiva de Boca, junto a la Reserva Ecológica Costanera Sur, y contempla la construcción de viviendas, además de oficinas, locales comerciales, establecimientos educativos, un hotel y espacios recreativos.

Uno de los aspectos centrales del proyecto es su relación con el Río de la Plata. Mientras Puerto Madero se desarrolló alrededor de los antiguos docks y las torres, Ramblas del Plata busca organizarse alrededor del paisaje y recuperar el acceso a la costa, mediante paseos peatonales, corredores verdes y nuevos espacios públicos.

Más del 70% de la superficie total del predio estará destinada a usos públicos Gentileza

De hecho, más del 70% de la superficie total del predio estará destinada a usos públicos, entre parques, calles, áreas recreativas y espacios de circulación. El objetivo es integrar esta zona de la Costanera Sur al resto de la ciudad y convertir un terreno históricamente cerrado en un nuevo sector urbano.

El masterplan se desarrollará en tres etapas y contempla un horizonte de ejecución de varios años. Mientras tanto, IRSA continúa con la comercialización de los lotes y las obras de infraestructura que permitirán dar forma a uno de los nuevos barrios de Buenos Aires.

Rambla, una bahía y puentes

El emprendimiento tendrá una rambla peatonal de dos kilómetros, una bahía central, cinco puentes, edificios con departamentos residenciales, comercios, hoteles, oficinas. “Este proyecto nace de una convicción de comunidad: Buenos Aires tiene una oportunidad extraordinaria para ampliar su relación con el río y sumar nuevos espacios de calidad para la vida urbana”, afirma Jorge Cruces, CIO de Grupo IRSA -master developer del emprendimiento-, quien agrega que “la iniciativa reúne algunos de los grandes desafíos de nuestro tiempo: fortalecer la infraestructura, incorporar naturaleza, generar lugares de encuentro y crear entornos donde la vida cotidiana pueda desarrollarse de manera más integrada”.

El megaemprendimiento es abierto y ocupa 72 hectáreas del total del predio; el 29% del terreno estará destinado al desarrollo privado donde podrán construirse hasta 895.000 metros cuadrados: se levantarán más de 10.000 viviendas, además de un colegio de 10.000 metros cuadrados, un centro de salud, hoteles, oficinas corporativas, coworkings, edificios de usos mixtos y 36.000 metros cuadrados de locales comerciales.

El megaemprendimiento es abierto y ocupa 71 hectáreas del total del predio

Todo, a pasos de distancia

El concepto “walking distance” estará enraizado en el alma de este nuevo barrio. La idea es que la mayor parte de la vida cotidiana pueda desarrollarse caminando. El corazón del barrio será una rambla de dos kilómetros de extensión y 40 metros de ancho que atravesará longitudinalmente todo el barrio. Allí no circularán automóviles.

Será un gran parque lineal donde convivirán gastronomía, comercios, áreas de descanso, paisajismo e iluminación. “Nosotros nos quedamos con los espacios de los locales porque vamos a realizar la curaduría y diseñar el tenant mix del lugar.”, aclara Ezequiel Barenboim, gerente de Desarrollos de Grupo IRSA. En otras palabras, no se busca solo construir edificios, sino lograr que el zócalo comercial tenga vida. Los autos quedarán relegados a calles posteriores.

“Los edificios romperán con la lógica de frentes y contrafrentes, en ambos casos se orientarán hacia espacios públicos activos, eliminando las típicas fachadas traseras que suelen degradar la calidad urbana”, profundiza Barenboim, quien agrega que también habrá ciclovías, además de paisajismo y veredas amplias. En paralelo, el proyecto también contempla en las primeras etapas un centro deportivo con canchas de pádel, driving de golf y espacios recreativos que complementarán la oferta del parque.