Thomas Lukas, arqueólogo que halló restos humanos milenarios en un colegio: “Es probable que la persona viviera a principios del Neolítico”

Un proyecto para construir una escuela primaria en Alemania permitió descubrir un esqueleto humano de aproximadamente 7000 años de antigüedad. El hallazgo se produjo en el barrio de Möckern, en Leipzig, durante una excavación arqueológica preventiva realizada en un terreno de más de 5000 metros cuadrados.

Según la Oficina Estatal de Arqueología de Sajonia, se trata de la sepultura más antigua identificada hasta ahora dentro de los límites de la ciudad. Los trabajos comenzaron en julio de 2026, antes del inicio de las obras del establecimiento educativo, y también permitieron encontrar restos de viviendas, herramientas de piedra, cerámica y huesos de animales.

Los trabajos comenzaron en julio de 2026, antes del inicio de las obras del establecimiento educativo

Cómo encontraron el esqueleto de 7000 años

Los restos humanos aparecieron en una fosa junto a una antigua construcción. La persona había sido enterrada sobre su costado izquierdo, con las piernas flexionadas hacia el cuerpo, una posición funeraria utilizada por algunas comunidades del Neolítico.

Los restos humanos aparecieron en una fosa junto a una antigua construcción

Saskia Kretschmer, responsable regional de Leipzig en la Oficina Estatal de Arqueología de Sajonia, destacó la importancia del descubrimiento en declaraciones al medio alemán MDR Sachsen. “Es algo muy extraordinario, porque conocemos muy pocas tumbas en Sajonia”, explicó.

Los arqueólogos todavía no pudieron determinar el sexo biológico ni la edad de la persona enterrada. Sin embargo, esperan que los restos conserven material genético suficiente para realizar estudios de ADN que permitan conocer su origen y posibles vínculos con otras poblaciones.

Thomas Lukas, responsable de la excavación, también destacó la singularidad del hallazgo. “Nunca había tenido delante de mí un esqueleto de esta época”, reconoció en declaraciones a MDR Sachsen.

Un antiguo poblado oculto bajo la ciudad

La tumba pertenece a un asentamiento vinculado con la cultura de la cerámica de bandas, desarrollada en Europa central aproximadamente entre los años 5500 y 4500 antes de Cristo. Estas comunidades se dedicaban a la agricultura y la ganadería y construían viviendas permanentes.

Durante las excavaciones, los investigadores identificaron las huellas de varias edificaciones de madera, incluida una estructura de unos 30 metros de longitud. También recuperaron hachas, hoces, fragmentos de cerámica y restos de animales domésticos.

La conservación del esqueleto se relaciona con las propiedades del terreno. Según explicó Lukas al medio alemán, la presencia de cal y la menor acidez del suelo favorecieron la preservación de los huesos durante miles de años.

El hallazgo se produjo en el barrio de Möckern, en Leipzig, durante una excavación arqueológica preventiva tichr - Shutterstock

El lugar había estado ocupado anteriormente por edificios de la década de 1960, demolidos para construir la nueva escuela. La investigación arqueológica se realizó debido a la proximidad de un yacimiento de la Edad del Bronce, aunque los especialistas terminaron encontrando vestigios mucho más antiguos.

La antigüedad de los restos fue estimada a partir del contexto arqueológico, sin que se hubiera comunicado inicialmente una datación directa de los huesos. Los próximos estudios podrían aportar información sobre la persona enterrada y las costumbres de las primeras comunidades agrícolas que habitaron la región.