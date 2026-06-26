LA NACION

Ex Ciudad Deportiva de Boca: IRSA vendió otro terreno y ya recaudó más de US$100 millones

La empresa de Eduardo Elsztain volvió a apostar fuerte en el mercado inmobiliario con la creación de un nuevo barrio porteño en el sur de la Ciudad donde ya vendió 18 lotes para desarrollar

  • icono tiempo de lectura3 minutos de lectura'
La desarrolladora liderada por Eduardo Elsztain continúa con la comercialización de los lotes del megaproyecto ubicado en la ex Ciudad Deportiva de Boca
La desarrolladora liderada por Eduardo Elsztain continúa con la comercialización de los lotes del megaproyecto ubicado en la ex Ciudad Deportiva de Boca Gentileza

La desarrolladora liderada por Eduardo Elsztain, sigue avanzando con la comercialización de Ramblas del Plata, su megaproyecto inmobiliario ubicado en la ex Ciudad Deportiva de Boca Juniors. Luego de casi 15 años enfocada en inversiones en shoppings y oficinas, IRSA, volvió a apostar fuerte en el desarrollo de viviendas.

Según informó la Comisión Nacional de Valores (CNV) este viernes 26 de junio, la empresa concretó la venta de un lote perteneciente a la etapa uno extendida del proyecto. El monto de la operación alcanza la suma de US$14.175.000, que serán abonados a IRSA mediante un anticipo en efectivo y metros cuadrados vendibles a recibir en el futuro.

Mansiones en venta: las propiedades en el AMBA que exigen más de US$2 millones para empezar a soñar

La operación se formalizó a través de un boleto de permuta por un terreno con una superficie de 6947 m² y una superficie vendible total estimada de 17.500 m².

Con esta transacción y a más de un año del comienzo de la venta de los terrenos del emprendimiento, la empresa suma un total de 18 lotes vendidos y más de US$100 millones correspondientes a la primera etapa, que tuvieron que extender por la demanda.

“La Sociedad continúa con los trabajos de infraestructura en el predio, mientras avanza en el proceso de firma de los acuerdos correspondientes a la comercialización del proyecto”, notificaron en el comunicado.

Render del proyecto inmobiliario que Irsa construirá en el predio de la ex Ciudad Deportiva de Boca
Render del proyecto inmobiliario que Irsa construirá en el predio de la ex Ciudad Deportiva de Boca

El avance del nuevo barrio

IRSA mantiene conversaciones activas con grandes jugadores del sector inmobiliario que ya están presentando propuestas para participar en la segunda etapa del proyecto.

Entre las desarrolladoras involucradas en Ramblas del Plata figuran ABV, BMA, Bonta Donazo, Borock Construcciones, Despark, Fernández Prieto, G&D Developers, Gewin, Grupo Mday, Grupo Pecam, Lopatin Arquitectos, Monument Homes, Upgrade y MRA+A.

El acuerdo con la compañía establece que todos los desarrolladores involucrados en esta primera etapa deben comenzar en simultáneo, para garantizar la coherencia del proyecto y su impacto en el entorno urbano.

Cómo se vive en la única isla sin autos y con un caballo por persona
Así será el proyecto de la desarrolladora liderada por Eduardo Elsztain
Así será el proyecto de la desarrolladora liderada por Eduardo ElsztainGentileza
El megaproyecto calcula una inversión total estimada en US$1800 millones
El megaproyecto calcula una inversión total estimada en US$1800 millonesGentileza

Una transformación frente al río

Ramblas del Plata es el desarrollo residencial más ambicioso de IRSA, con una inversión total estimada en US$1800 millones.

El masterplan, que se ejecutará en tres etapas, contempla la construcción de 6000 unidades de vivienda, oficinas, locales comerciales, un hotel, escuelas y un paseo peatonal costero. El predio abarca 72 hectáreas, de las cuales 32 fueron cedidas a la Ciudad para la creación de un parque público.

Desde la compañía explicaron que el proyecto apunta a un segmento similar al de Puerto Madero y que el objetivo es que los primeros residentes se instalen en el nuevo barrio porteño hacia 2029.

El objetivo es que los primeros residentes se instalen en el nuevo barrio porteño hacia 2029
El objetivo es que los primeros residentes se instalen en el nuevo barrio porteño hacia 2029Gentileza

El predio donde se levanta Ramblas del Plata tiene una larga historia. Fue adquirido por Boca Juniors en 1962 con la intención de construir un estadio para 140.000 personas y un gran complejo deportivo, pero el proyecto nunca se concretó. En 1991,el club vendió las tierras por US$22 millones y, seis años después, IRSA las compró por US$51 millones junto con el plan para su desarrollo.

Qué significa para la psicología dormir con la puerta abierta o cerrada
LA NACION
propiedades
Conforme a
The Trust Project
Más leídas de Casas y Departamentos
  1. Rentabilidad de alquileres en CABA: cuáles son los barrios que más ganancia generan
    1

    Rentabilidad de alquileres en CABA: cuáles son los barrios que más pagan en junio 2026

  2. Cuáles son los 5 más comunes en un edificio y cómo se resuelven sin ir a juicio
    2

    Los 5 conflictos más comunes entre vecinos de edificio y cómo resolverlos sin ir a juicio

  3. Así es la nueva mansión de Cristiano Ronaldo: detalles, lujos y la razón por la que no la vende
    3

    Portugal: la nueva mansión de Cristiano Ronaldo, los detalles, sus lujos y la razón por la que no la vende

  4. Cómo se vive en la única isla sin autos y con un caballo por persona
    4

    Cómo se vive en la única isla sin autos y con un caballo por persona