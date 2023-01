Gran Hermano 2022: dónde está la casa, cómo se construyó y en cuánto tiempo

escuchar

La casa en la que se desarrolla Gran Hermano está en Martínez, tiene 2300 metros cuadrados en total, un jardín de 300 m² con pileta, sauna, parrilla, realizada con materiales nobles y colores cálidos y un estilo moderno. Todo desarrollado en una planta. Es el sueño de cualquiera, pero no está a la venta. Es la casa del exitoso reality que emite Telefe y que seguirá en la pantalla hasta mediados de marzo.

Se construyó en un tiempo récord de cuatro meses, dentro de los Estudios Pampa. Para construirla trabajaron más de 80 personas en dos turnos, desde las ocho de la mañana hasta la medianoche. El inicio de la obra, que tiene planos como cualquier otra casa, fue a mediados de junio y la entrega, llave en mano, apenas unos días antes del debut el lunes 17 de octubre del año pasado.

Valeria Sorge, escenógrafa de la productora Kuarzo, fue la encargada de hacer la casa, desde el diseño hasta la construcción y ambientación, junto a Martín Ceijas, escenógrafo de Telefe. En diálogo con LA NACION, Sorge dio detalles del trabajo y aseguró que formaron un buen equipo: “La coordinación fue muy buena porque todos teníamos nuestras tareas claras”.

El jardín de l casa de Gran Hermano tiene pileta y sauna ADRIAN DIAZ BERNINI

Los planos y la construcción

Lo primero fue dibujar los planos, con detalles de terminaciones interiores de la casa. “La diferencia con respecto al plano normal de una casa es que no teníamos cortes, ni vista, solo la planta y detalles de edificación”, explica Sorge. El proyecto estuvo listo en 20 días y luego de la aprobación de los planos, comenzó la construcción que llevó cuatro meses. La otra diferencia con una construcción tradicional es que no necesitó una aprobación municipal porque la casa cuenta como un decorado. Sin embargo, hizo falta un consentimiento municipal porque el lugar tiene habilitación como estudio de televisión.

La locación es en los Estudios Pampa, en Santiago del Estero al 1400, en Martínez, donde se grabaron decenas de ficciones exitosas como Casi Ángeles, De corazón, Los médicos de hoy, Somos familia, Dulce amor, Los buscas, Amor en custodia, entre otras.

El único gran baño que comparten los participantes ADRIAN DIAZ BERNINI

La construcción, que es en seco, fue de cero a pesar de que en el predio hay dos enormes estudios. Primero demolieron una parte fuera del estudio, después hicieron la platea, luego levantaron el techo, con una celulosa que tiene mayor poder de acústica que los paneles. Y finalmente levantaron las paredes, que son de durlock.

Según relató Sorge, utilizaron el Estudio A para hace el SUM (salón de usos múltiples) de la casa en el que se hacen las fiestas temáticas de los viernes, y el área reconocida como Arena, donde se realizan una parte que de los juegos más grandes que los participantes del reality deben afrontar cada semana. “Esto es una novedad porque en los otros GH no existía este espacio”, asegura.

En total, el SUM y la Arena tienen 800 metros cuadrados. Y este espacio la convierte en la casa más grande de Gran Hermano en toda América Latina porque a esos 800 metros cuadrados hay que sumarle los 1200 metros cuadrados de la casa y los 300 metros cuadrados de jardín. En total son 2300 metros cuadrados.

Hay dos habitaciones para nueve personas cada una, la amarilla es la que tomaron los varones ADRIAN DIAZ BERNINI

La habitación violeta elegida por las chicas ADRIAN DIAZ BERNINI

La distribución de la casa es funcional al juego. Tiene dos habitaciones, para nueve personas cada una, un baño enorme y una cocina integrada al living. En el exterior están el gimnasio, bajo una cómoda galería, el solárium y el sauna.

“Queríamos que se viera una casa grande pero más real que las otras, que tenían detalles exóticos como un nidito de amor o un árbol dentro de la casa. En el único lugar que intervenimos para darle color fue en las habitaciones. El resto es más neutro y se destaca por otras cosas, como por ejemplo la isla gigante de la cocina. Usamos materiales nobles como madera y hormigón. Los baños son de cemento alisado, no tienen azulejos. Y en los pasillos y habitaciones hay luces led, que ayudan a dar color a las paredes. Es una casa muy moderna. La idea es que fuera funcional, a pesar de los requerimientos muy específicos que delimitaron el diseño de los espacios. Por ejemplo, la entrada es muy importante porque necesitaban que se uniera en una línea recta con el confesionario”, detalla la escenógrafa.

Una parte de la galería techada es el gimnasio al aire libre ADRIAN DIAZ BERNINI

Una casa para 18 personas

Comparada con las dimensiones de la casa, las habitaciones no son muy grandes: 5 x 17 metros cada una, y tienen cerradura magnética que se utilizan cuando se necesitan hacer arreglos y los participantes deben aislarse para no tener contacto con el exterior.

El living con un enorme sillón desde el cual se conectan con el conductor, Santiago del Moro ADRIAN DIAZ BERNINI

La cocina, ultra moderna, es de 5x12 metros. El living tiene 25 x 14, y no es un cuadrado sino que tiene diagonales y se va achicando en uno de los costados.

La cocina brinda la opción de compartir mesa o barra para las comidas en grupo ADRIAN DIAZ BERNINI

El único baño es de 4x4 metros, e históricamente es un tema de conflicto en la casa; tiene tres espejos circulares, dos bachas, un inodoro y un bidet y juega con los tonos pastel.

Es imposible calcular los costos porque, según Sorge, son muchos los proveedores que les dieron lo que pidieron en canje y en poco tiempo. “La arrancamos en junio, en el momento más complicado del dólar, y no teníamos materiales. Por ejemplo, no había presupuesto del electricista para hacer la instalación porque no se conseguían precios de cables”, contó la escenógrafa.

El único televisor de la casa donde los participante se comunican con el conductor del reality en las galas de eliminación y en ocasiones especiales ADRIAN DIAZ BERNINI

Qué va a pasar con la casa cuando termine el reality

Todavía no está definido el destino de la casa cuando se vaya el último participante de Gran Hermano, el ganador, en marzo próximo. Puede que no se use más, o que se reutilice como decorados para futuros programas, o que quede para hacer GH de otros países, como ya ha ocurrido. “Si es así, necesitará un refresh, cambiar colores y detalles, hacer reparaciones, pero sirve la estructura”, aclara Sorge.

Las casas del reality que en otros años también emitió Telefe, se hicieron en los estudios de la emisora en Martínez y luego se transformaron en decorados de otros programas, en oficinas y en un bar que todavía funciona para los empleados.

Cuando GH se emitió en América, la casa se construyó en Estudio Mayor, en Palermo, y también fue ne como decorados de otros programas, como por ejemplo PH Podemos hablar, el ciclo que conduce Andy Kusnetzoff que es de la misma productora de GH.

El pasillo luminoso de la casa que comunica los diferentes ambientes ADRIAN DIAZ BERNINI

Cuánto cuesta comprar una casa como la de GH

Según Zonaprop, el valor promedio del metro cuadrado en zona norte es de US$1485. Una casa promedio de dos dormitorios y 150 m² cuesta US$215.400 . Y la de tres dormitorios y 200 m² alcanza los US$306.800. La casa de Gran Hermano supera ampliamente ese metraje porque tiene 2300 m² totales.

Aunque no es una casa común para vivienda unifamiliar, según informaron desde la inmobiliaria Salaya Romera, el metro cuadrado en la zona de Martínez varía entre los US$1600 y los US$1800.

El SUM donde se hacen las fiestas también tiene cocina ADRIAN DIAZ BERNINI

Para Javier Igarzabal, director de DIC Propiedades, el metro cuadrado de construcción en esa zona es de alrededor de US$700. Y un terreno de esas dimensiones, cuesta un US$1 millón, aproximadamente.

“Una casa de esas características debería estar ubicada entre la avenida Santa Fe y el río para conservar el valor. Porque la zona en la que está se caracteriza por tener casas con un precio de venta no mayor a US$500.000. Es una zona en crecimiento que tiene locales comerciales, gastronómicos, oficinas y viviendas. Sería muy difícil vender una casa como esta y la tasación debería ser un poco más baja, con un precio deficitario, no generaría las expectativas de los costos que tiene la construcción y sería muy difícil vender por encima del millón de dólares”.

Claro que todos estos cálculos son hipotéticos porque la casa de Gran Hermano es un enorme decorado de televisión.

Otra vista del SUM con pufs y mesas bajas ADRIAN DIAZ BERNINI