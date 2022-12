En Martínez: los secretos de la casa certificada como la más eficiente que prende el aire acondicionado cuatro veces en un año

escuchar

No quedan dudas de que el mundo se dirige a un futuro más verde. El cuidado del medio ambiente se instaló en todas las organizaciones mundiales que año a año se imponen metas más ambiciosas para preservar el planeta. Es en ese contexto que una casa argentina fue reconocida como una de las más eficientes energéticamente del Cono Sur latinoamericano. Se trata de la llamada Casa T, está ubicada en Martínez y su diseño permite ahorrar un 65% en energía, 83% en agua y 56% en la energía incorporada a los materiales. Por sus logros, recibió el certificado Edge Homes, que premia las construcciones que logran diseños con un menor consumo de energía. Si bien esta validación se le entrega a las casas que ahorren un consumo de agua y energía en un 20%, este diseño superó con creces las expectativas y hasta cuadruplicó una de estas metas.

Diseñada por el estudio de arquitectura Mariana Flank con el asesoramiento de la empresa tecnológica BGH Ecosmart, la casa fue pensada “con un sentido de menor impacto hacia el medio ambiente, ya sea en materiales como eficiencia energética”, dicen sus dueños, cuya identidad prefieren preservar.

La casa está en un terreno de 1200 metros cuadrados Alejandro Guyot

Cómo hace para ahorrar energía

Gracias a su diseño, la Casa T de 650 metros cuadrados consume menos de la mitad de la energía que usaría en condiciones normales. Si bien es difícil de calcularlo, la inversión adicional desde la creación del proyecto para alcanzar una eficiencia similar en una casa de estas características y ubicación rondaría entre un 15% y un 25% del monto total.

Iluminación

Uno de los aspectos más relevantes cuando se evalúa el ahorro de energía es el de la iluminación. El hecho de tener una gran cantidad de luz natural reduce el consumo de energía. Es por eso que en este caso la fachada -en gran parte vidriada- tiene una orientación noroeste, para que entre el sol por la mañana. Además, con el fin de regular esta entrada de calor, se dispone de cortinas eléctricas que pueden bajarse por completo en verano o subirse en invierno. En la misma línea, se construyó la galería exterior con la misma orientación para de que actúe como colchón térmico entre el jardín y la casa.

Los ventanales pueden cubrirse con una cortina eléctrica y así regular la luz y el calor que entra a la casa Alejandro Guyot

Además, otra forma de aprovechar la luz natural y así minimizar el consumo de energía fue la incorporación de lucarnas en espacios oscuros sin ventanas, como por ejemplo en el garage. Una manera más de ahorrar en el consumo de iluminación que ya hace años se instaló en el mercado es utilizar luces LED, que “consumen hasta un 70% menos que las tradicionales”, según Diego Simondi, COO de BGH Eco Smart.

Qué es la geotermia

Los altos niveles de eficiencia energética alcanzados en la casa son producto de un sistema que pocas veces se lo ve en la zona residencial: la geotermia. A 50 metros de profundidad del piso se encuentran las napas subterráneas donde el agua se mantiene a 18 °C promedio todo el año. A través de un sistema de tuberías, un líquido refrigerante circula por siete pozos cavados debajo de la propiedad, toma esa temperatura en las napas y sube hasta los pisos de la casa, los cuales recorre en forma de serpentinas.

De esa manera, constituye una losa radiante en invierno y un piso refrigerante en verano para obtener una temperatura constante los 12 meses del año. “Esto baja mucho el balance térmico porque en invierno el piso está a 18 grados y para llegar a 23 grados -que es la temperatura de confort- tenés que subir cinco grados. Lo mismo pasa en verano cuando hay 30 grados y queremos bajar a 23, tenés que bajar muchísimo menos que como lo harías sin la refrigeración del piso”, explica la arquitecta.

En los días de temperaturas más extremas, la casa puede climatizarse con un sistema de VRF (Caudal de Refrigerante Variable). “Se usó VRF -poco común en la construcción residencial- que permite tener una zona en frío y otra en calor dependiendo de la necesidad de la casa. A su vez, parte de esa energía tomada se recupera para el calentamiento del agua sanitaria, indica Pablo Sarfiel, Gerente de Soluciones y Servicios de BGH Eco Smart. Los propietarios celebran que “desde que nos mudamos en diciembre del 2021, solo cuatro días prendimos el aire acondicionado frío-calor porque en el resto no hizo falta”.

Paneles solares

Toda esta tecnología se une en la sala de máquinas, un cuarto ubicado en uno de los patios de la casa. Sin embargo, hay un solo sistema que está apartado del resto y es el que regula el funcionamiento de los 10 paneles solares instalados en la terraza de la propiedad.

La sala de máquinas es el cerebro de la casas que mantiene en funcionamiento los sistemas de ahorro de servicios y tiene una terraza verde en su techo Alejandro Guyot

“Se colocaron paneles fotovoltaicos para cubrir la demanda de iluminación de toda la vivienda, reduciendo aún más el consumo de la casa y produciendo más ahorros”, comenta uno de los propietarios, quien detalla que en el último año la producción máxima de energía por día fue de 30 kWh en los días más soleados y entre 7 y 8 kWh en los días más nublados. Este es un aspecto de gran relevancia ya que la casa funciona casi enteramente a base de electricidad, excepto una anafe que lo hace a gas.

Los paneles funcionan en base a un sistema híbrido. Primero cargan unas baterías de Litio con 15 Kw de capacidad al 100%, que le dan autonomía a la casa de más de 24 hs para las cargas básicas. Cuando están completamente cargadas el sistema continúa generando energía que se suministra para los consumos esenciales de la casa. Si todavía sobra energía, está previsto que la casa se conecte próximamente con un medidor bidireccional a la red de Edenor y pueda inyectar el excedente al sistema. En caso de que el tablero falle, existe la opción de hacer un bypass y que la casa se alimente enteramente de la red tradicional.

Los paneles solares proveen energía para los consumos básicos de la casa Alejandro Guyot

“Su instalación también genera la reducción de emisiones de dióxido de carbono dado que muchas de las cargas lumínicas y otras menores son abastecidas por energía solar”, comenta Sarfiel.

Convergencia con la naturaleza

Con el foco puesto en la vegetación, la arquitecta Flank decidió construir la casa alejada de los bordes en lugar de hacerlo contra una medianera para conservar los árboles que la rodeaban y al mismo tiempo lograr ventilaciones cruzadas. Por ejemplo, se conservó un viejo Tilo para el cual se adaptó el diseño de la casa y se creó un patio interno en el primer piso donde el árbol se asoma por dentro. “La idea fue que todos los pisos tengan drenantes para favorecer la absorción de calor”, explica la arquitecta en relación a este patio. Además, todo el perímetro está construido con paredes dobles cuyos ladrillos tienen cámaras de aire para favorecer el aislamiento térmico.

La casa está separada de la medianera para dar paso a un corredor verde que permita la ventilación cruzada y las paredes del perímetro tienen cámara de aire para mejorar el aislamiento Alejandro Guyot

Diseño modular

La disposición modular es otra arista del diseño que permite cerrar y abrir ambientes, no solo para lograr más privacidad sino también para sectorizar la calefacción. Por ejemplo, las puertas del estudio en el living se pueden cerrar por completo a modo de pared. Lo mismo puede hacerse en la escalera principal que conduce a las habitaciones, donde una gran pared de doble altura puede desplegarse para aislar la planta alta.

Otro espacio modular es el quincho, apenas un pasillo separa la casa del mismo. Las puertas de cada estructura se pueden abrir o cerrar para que funcione o no como volumen independiente. “En invierno cerramos para que se mantenga la temperatura en cada uno y en verano abrimos para que circule el aire”, detalla de dueña. Además, aclara que al tener una orientación distinta a la de la casa recibe sol al mediodía y en invierno se calienta en ese horario ideal para almorzar. Es uno de los espacios de la casa donde la geotermia no climatiza los pisos. Por eso, la arquitecta Flank insiste en que “tener sectorizados los ambientes hace que se use lo necesario”.

La galería de la casa mitiga la entrada de calor por parte de los rayos solares Alejandro Guyot

También se utilizaron materiales especiales que favorecen el cuidado de la energía. Por ejemplo, carpinterías metálicas de PVC con doble vidrio y con marcos gruesos herméticos para la aislación térmica y acústica. Asimismo, se usaron materiales nobles como la madera de Kiri para los zócalos de las paredes, la cual proviene del norte argentino y su rápido crecimiento disminuye el impacto de talarla.

Dado que la sala de estar es uno de los pocos lugares donde no pasa el sistema de geotermia para regular la temperatura del piso, esta tiene una chimenea ecológica cuya puerta de doble vidrio permite que la madera se combustione más lentamente y se use menos leña.

El doble vidrio de la chimenea ecológica permite que la leña se consuma más despacio y por ende reducir su consumo Alejandro Guyot

En la segunda planta se encuentran tres habitaciones en suite, todas con ventanales que integran la naturaleza del exterior con los espacios interiores. Además, una sala de estar está conectada con el afuera, donde un patio interno tiene las escaleras que conducen a la terraza. Allí arriba se encuentran los paneles solares y próximamente también habrá una huerta, un espacio que se instala cada vez más en edificios residenciales.

El techo del garage, que se ve desde la terraza de la casa, fue adaptado a modo de techo verde que actúa como colchón y aislante térmico.

La suite principal tiene vista directa a una de las terrazas verdes Alejandro Guyot

La terraza donde están los paneles solares tendrá una huerta Alejandro Guyot

Ahorro de agua

El 83% de ahorro en agua se consigue de varias maneras. Dentro de la casa, se eligieron griferías con filtros especiales que reducen el consumo de agua y se usó doble válvula en los inodoros para regular si se desea una mayor o menor descarga, según sea necesario.

En el exterior, todo el jardín tiene riego por goteo para regar lo indispensable y no desperdiciar agua. Además, cuenta con un sistema de recolección de agua de lluvia que se deposita en un tanque subterráneo de ralentización. Eso permite guardar el agua que cae del cielo para luego suministrar de forma moderada y así evitar inundaciones en al zona. Al diseñar la casa, también decidieron recuperar una vieja bomba de agua para usar en caso de que no llueva y a través de un bypass usar ese agua para regar en lugar de agua corriente.

El jardín se riega con agua de lluvia a través de un sistema por goteo Alejandro Guyot

Claves para tener una casa eficiente

En un contexto en el que la quita de subsidios a las tarifas de servicios impacta en el bolsillo de los argentinos, hay una serie de medidas que se pueden adoptar en las propiedades para bajar el consumo. “Podés agregar a tu casa un tanque de riego, la iluminación LED, la automatización o proceso de funcionamiento como en la sectorización de ambientes para usar el sistema individual de aire acondicionado o calefacción”, enlista Simondi. Además, se puede reemplazar el aventanamiento por uno de mayor eficiencia, mejorar el aislamiento de la envoltura aprovechar los recursos solares y recuperar las aguas grises, que son las que devienen del uso doméstico.

Las casas que no fueron diseñadas originalmente con un foco sustentable pueden también incorporar un sistema de automatización del clima, como el que tiene la casa certificada de Martínez. “Esto permite agregar inteligencias a sistemas convencionales y entender qué pasa con la temperatura ambiente para ver cómo trabajar mejor con equipos de aire acondicionado y gastar menos energía. Por otro lado, si tenés que cambiar un electrodoméstico, podés inclinarte por el tipo inverter ya que reducen el consumo energético”, aconseja Simondi, Gerente de Soluciones y Servicios de BGH Eco Smart. Y aclara que “si bien el inverter es un 30% más caro que el split, después vas a tener un ahorro del 50% que se va a replicar en cuantos equipos tengas”, y finaliza: “Si además lo comparás con equipos de hace siete o 10 años, la diferencia es inconmensurable”.