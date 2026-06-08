Uno por uno: el ranking de precio de las cocheras de CABA en junio 2026

El mercado inmobiliario no se limita únicamente a la compraventa o alquiler de propiedades residenciales. En un mundo cada vez más conectado, donde autos y motos forman parte de la rutina cotidiana, crece la necesidad de contar con espacios seguros para guardarlos. Las cocheras, por lo tanto, se consolidan como un segmento en expansión dentro del sector.

Las cocheras, se consolidan como un segmento en expansión dentro del sector

El factor determinante en su valor es la ubicación. En las zonas céntricas o de alto tránsito, donde estacionar en la vía pública se vuelve casi imposible, la demanda por cocheras privadas aumenta y los precios tienden a subir. Además, no cuesta lo mismo una unidad en un edificio antiguo que en uno a estrenar, donde los valores suelen ser más altos debido a la modernidad de las instalaciones y las comodidades adicionales.

En este contexto se vuelve interesante analizar los diferentes barrios de la Ciudad para conocer los precios de sus garajes.

Si se tiene en cuenta el valor de venta de esta tipología, las unidades más caras están en:

Puerto Madero (Juana Manso al 1700) cochera de 15 m² a estrenar: US$58.000

(Juana Manso al 1700) cochera de 15 m² a estrenar: Palermo (Julián Álvarez 1400) cochera de 40 años de antigüedad y 20 m²: US$50.000

(Julián Álvarez 1400) cochera de 40 años de antigüedad y 20 m²: Palermo (Amenábar 50): cochera de 14m² y cinco años de antigüedad por US$49.999. Es importante aclarar que solo pueden comprar la unidad los propietarios de Quartier Dorrego.

Con valores intermedios hay garages en:

Núñez (Avenida Cabildo 4600) unidad de 12 m² a estrenar por US$43.000

(Avenida Cabildo 4600) unidad de 12 m² a estrenar por Puerto Madero (Rosario Vera Peñaloza 500) un garage de 15m² a estrenar por US$37.000

(Rosario Vera Peñaloza 500) un garage de 15m² a estrenar por Palermo (Av. Santa Fe al 3600) una cochera de 15 m² por US$35.000

En el otro extremo, hay cocheras con valores menores:

San Nicolás (Avenida Rivadavia 500): US$3500

(Avenida Rivadavia 500): Microcentro (Rivadavia al 500): US$3700

(Rivadavia al 500): Once (Presidente J. Evaristo Uriburu 400): US$3900

Alquiler de cocheras por zona

Los barrios con los valores del m2 más caros concentran los alquileres más elevados Unsplash

La tendencia de precios en alquiler es similar a la compra, en la que los barrios más caros para comprar concentran los valores más elevados para alquilar:

Puerto Madero (Juana Manso al 400): US$260 por mes

(Juana Manso al 400): Núñez (Quesada 2422): $300.000 por mes

(Quesada 2422): Palermo (3 de febrero y Avenida Cabildo): $270.000 por mes

Por otro lado, los alquileres más bajos se encuentran en:

Almagro (Mario Bravo 800): $80.000 por mes

(Mario Bravo 800): Microcentro (Rivadavia y Diagonal Norte): $95.000 por mes

(Rivadavia y Diagonal Norte): Villa Santa Rita (Camarones 3250): $100.000 por mes

¿Conviene comprar o alquilar una cochera?

La pregunta sobre si conviene comprar o alquilar una cochera no tiene una respuesta fácil, ya que depende del uso que tendrá.

Si la cochera adquirida tiene uso propio, es ventajoso, ya que es un bien de uso necesario, sobre todo en barrios en los que no abundan los espacios de estacionamiento, opina Daniel Salaya Romera, presidente de la inmobiliaria homónima.

Si la cochera adquirida tiene uso propio, es ventajoso, ya que es un bien de uso necesario

Sin embargo, si el plan es comprarla para alquiler el beneficio disminuye: “Es un bien de uso muy necesario, pero no es un bien de renta”, declara Salaya Romera, y argumenta que esto se debe a los elevados costos fijos que tienen y que están a cargo del propietario.

Para ejemplificar, el experto dice que comprar uno de estos inmuebles tiene un costo promedio de entre US$20.000 y US$30.000. Un alquiler de esta tipología difícilmente supera los $180.000. Los gastos de mantenimiento, que incluyen las expensas e impuestos, deben ser absorbidos por el propietario del bien. Entonces, si tiene $60.000 de gastos, eso se le resta a la ganancia. “Los elevados gastos fijos en pesos hacen que no sea un negocio tan rentable comprar cocheras para alquilar”, agrega el profesional.

Por otro lado, Maximiliano D’Aria, de la inmobiliaria homónima, remarca la importancia de, antes de invertir, tener en claro los gastos mensuales de la cochera porque “muchas veces pasa que el propietario paga más de expensas de lo que recibe de alquiler”.

Consideraciones previas a la compra

Antes de adquirir una cochera es importante tener en cuenta ciertos factores que son los que modificarán la rentabilidad de la inversión. Carola Fernández Berisso, gerenta del sector residencial de Achaval Cornejo, enumera algunas de las variables clave:

El valor de las expensas

La ubicación , ¿es una zona con mucha demanda?

, ¿es una zona con mucha demanda? Tamaño y ubicación de la cochera. Sobre todo que sea cómoda y que tenga buena maniobrabilidad

La posesión de grupo electrógeno: si se accede a la unidad por monta carga debe tener grupo electrógeno

Sin embargo, Alan Flexer, gerente de la sucursal de San Isidro de Inmobiliaria Narvaez, suma otra premisa que resalta como la principal: el Reglamento de Copropiedad. “Es vital corroborar que el edificio permita alquilar la unidad a terceros ajenos al consorcio; de lo contrario, el mercado potencial se reduce drásticamente”, resume.