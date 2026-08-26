IRSA confirmó cuándo abre el primer shopping de La Plata: tendrá 100 locales y una inversión de US$220 millones

Durante años, La Plata cargó con una particularidad difícil de encontrar en una ciudad de su escala: no tenía un shopping. Incluso, esa ausencia no solo se trasladó al interrogante entre los plantenses de cuándo llegaría un centro comercial a sus calles, sino que hasta inspiró el nombre de un programa de radio. Ahora, la cuenta regresiva tiene una fecha concreta.

IRSA, la empresa dueña de los principales shoppings del país, confirmó que Distrito Diagonal, el centro comercial que construye en la zona norte de la capital bonaerense, abrirá sus puertas a mediados de 2027. La obra ya alcanzó un avance del 50% y forma parte de un desarrollo integral para el que la compañía estima una inversión total de US$220 millones.

De ese monto, US$60 millones corresponden específicamente al desarrollo del centro comercial, que tendrá más de 22.000 m², alrededor de 100 locales distribuidos en dos niveles, 700 cocheras, siete salas de cine y un parque de diversiones de 1800 m².

El shopping está previsto para mediados de 2027

El proyecto se construye sobre un predio ubicado entre Camino General Belgrano, calle 511, avenida 19 y avenida 514, en una zona que conecta el casco histórico de La Plata con Gonnet y City Bell y que quedó más próxima al acceso a la autopista Buenos Aires-La Plata a partir de la bajada de avenida 520.

Pero, el shopping será la primera pieza de un masterplan de usos mixtos de largo plazo, que prevé incorporar edificios residenciales y espacios que podrán destinarse a oficinas, salud, educación y servicios.

Cómo será el nuevo shopping de La Plata

El proyecto, que busca diferenciarse del formato tradicional de centro comercial cerrado, tendrá más de 8000 m² de plazas y espacios al aire libre y estará organizado a través de distintos patios conectados entre sí.

La idea, según explicaron durante una visita por la obra, es generar una continuidad entre el espacio público exterior y el interior del centro comercial, con un recorrido que se asemeje más al de una trama urbana que al de un shopping convencional. A pesar de esa impronta a cielo abierto, también habrá sectores semicubiertos para permitir su funcionamiento durante los días de lluvia.

Además, la gastronomía ocupará un lugar central, ya que se prevén más de 15 propuestas, pero no estarán concentradas en un patio de comidas tradicional, sino que habrá restaurantes, locales y formatos más pequeños que se distribuirán a lo largo de todo el complejo.

Del total de la inversión, US$60 millones corresponden específicamente al desarrollo del centro comercial

A eso se sumarán las siete salas de cine y un área de entretenimiento con sectores cubiertos y al aire libre. La compañía calcula que, una vez consolidado, Distrito Diagonal podría recibir alrededor de 600.000 visitantes por mes.

La comercialización de los locales comenzó recientemente y todavía no hay marcas confirmadas públicamente, pero se pudo saber que contará con un gimnasio. La intención de IRSA es combinar firmas internacionales y nacionales con operadores locales.

Desde la empresa definen al proyecto como un shopping de perfil “masivo”, antes que exclusivamente premium. La referencia que utilizaron para explicar el posicionamiento fue Alto Palermo, del que son dueños: una propuesta con marcas de distintos segmentos y precios, pensada para captar públicos diversos. “La idea es que podamos abarcar no solamente la ciudad, sino también los perímetros”, señaló Candelaria Purdia, líder del proyecto.

La llegada de un centro comercial de estas características a La Plata no es una historia nueva. El emprendimiento atravesó varios años de gestiones y aprobaciones antes de comenzar a tomar forma.

IRSA trabaja sobre el predio desde hace varios años y la iniciativa había sido aprobada por el Concejo Deliberante en 2019, pero quedó demorada. Finalmente, los trabajos comenzaron en septiembre de 2024, con los primeros movimientos de suelo.

“Hoy en día nos encontramos con un avance de obra del 50% y tenemos previsto terminar a mitad del año que viene. Actualmente trabajan en la obra un promedio de 400 personas por día, prevemos duplicar este número de trabajadores cuando inicien las obras de los locales” afirmó Santiago Fernández Cristin, gerente de Proyectos de Grupo IRSA.

El lanzamiento tampoco es menor dentro de la estrategia de IRSA: hacía más de una década que la compañía no desarrollaba un centro comercial completamente nuevo. La empresa, que opera 19 centros comerciales en el país, viene combinando nuevas inversiones con ampliaciones de activos existentes.

“También es una decisión estratégica: cuándo, de qué manera, con qué marca y cuál es la mejor propuesta. Si bien el corazón es la construcción del centro comercial, hay que llenarlo con socios estratégicos”, explicaron desde la empresa sobre los tiempos que atravesó el proyecto.

Los trabajos comenzaron en septiembre de 2024

El proyecto contempla más que un shopping

El masterplan contempla 15 lotes destinados a desarrollos complementarios, especialmente sobre avenida 19 y 514. Allí podrían construirse viviendas, oficinas, hoteles, centros de salud y otros rubros. La propuesta preliminar prevé que buena parte de esos lotes tenga destino residencial, con edificios de aproximadamente 10 pisos, aunque esa etapa todavía se encuentra en definición.

La lógica se asemeja a la utilizada por la empresa en Polo DOT, en el barrio de Saavedra, donde el centro comercial funcionó como el punto inicial de un desarrollo que con los años fue incorporando otros usos.

Los primeros edificios alrededor del shopping podrían comenzar a aparecer unos tres años después de la inauguración del centro comercial, aunque los tiempos dependerán de la evolución y comercialización del proyecto.

El masterplan contará, además, con edificios residenciales

“Distrito Diagonal representa un paso clave en la estrategia de expansión de Grupo IRSA en la provincia de Buenos Aires. Es la primera vez que La Plata va a contar con un centro comercial de esta escala, pensado para convertirse en un nuevo punto de encuentro para toda la ciudad y su área de influencia. Todo el equipo viene trabajando para que este proyecto se transforme en un nuevo polo urbano para la región” destacó Purdia.

Además, para abastecer al complejo, la empresa hará obras eléctricas, de agua y cloacas que exceden los límites del predio y que, según explicaron sus responsables, podrán también mejorar el suministro de sectores vecinos.