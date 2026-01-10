La casa de Cariló que sorprendió a los turistas y se convirtió en el tema de la temporada

Una nueva construcción generó asombro y controversias entre los vecinos de Cariló al descubrir una casa “invisible”. La propiedad que estará terminada en unos pocos meses, está cubierta completamente de espejos, que al verla pasa desapercibida porque refleja el entorno que tiene alrededor de bosque de pinos. Da la sensación de que no hay nada allí.

La casa de la ciudad balnearia que presenta admiración y debate por igual, está ubicada en la calle Cotorra entre Jilguero y avenida Divisadero y es la primera que realiza con revestimiento de vidrio espejado el estudio Luciano Kruk Arquitectos. La firma tiene un estilo minimalista y se caracteriza por el uso de hormigón y grandes vidrios en sus diseños, con el objetivo de integrar sus estructuras con el entorno generando un vínculo con la naturaleza.

Así es la casa espejada de Cariló

“Lo que busco en mis más de 50 obras es que la construcción tenga el menor impacto visual en su entorno y, que al mismo tiempo, el usuario pueda disfrutar de estar en contacto con la naturaleza”, explica el arquitecto Luciano Kruk, titular del estudio homónimo.

La casa se eleva al primer piso en la búsqueda de lograr privacidad y vistas del entorno, que se caracteriza por tener hacia el fondo del lote el campo de golf. A su vez, se alza sobre una plataforma que está construida en hormigón a la vista.

Así es el living de la casa

En cuanto a su distribución, tiene una planta baja en la que se encuentra un área de servicios, una cochera y el acceso principal a la casa; luego se eleva hacia el primer piso donde se desarrollan los ambientes y el dormitorio principal; y tiene un segundo piso que cuenta con una terraza y una habitación para huéspedes.

El dormitorio principal está ubicado en el primer piso

Un usuario de TikTok grabó el momento en el que descubrió la casa que es la más llamativa el lugar.

El “lado B”

A pesar del diseño innovar de la construcción, vecinos de Cariló mostraron su preocupación en cuanto al impacto negativo que podría para la fauna del lugar, porque a pesar de que es “invisible” a la vista de las personas, también puede serlo para los pájaros, que, al no verla podrían impactar contra ella.

También los vecinos de la zona dicen que, al no haber un código de urbanización, este tipo de diseños genera que se pierda la esencia de Cariló.

Por su parte, el arquitecto encargado del proyecto dijo que recibió buenos comentarios por parte de los vecinos, “porque ven que la obra tiene un bajo impacto visual en el entorno”. “No creemos que el tema de los pájaros sea un problema real”, agregó.

La casa espejada de Cariló está sobre la calle Cotorra

Otras construcciones reflectantes en el mundo

Los estudio de arquitectura innovan constantemente a la hora de pensar en nuevas construcciones. Es este sentido, en el mundo existen otras casas que tienen espejos que reflejan el entorno.

La prefabricada que desaparece entre los árboles

Este es el caso de un proyecto desarrollado en Québec, por el estudio de arquitectura Bourgeois Lechasseur. Esta casa prefabricada llamada Reflection fue diseñada con dos cabinas modulares y está ubicada en medio de un bosque en una popular zona de esquí canadiense llamada Macizo Petite-Rivière-Saint-François.

La construcción luce como un cubículo en medio del verde Bourgeois / Lechasseur

¿Cuál fue el gran reto para los arquitectos? Como el concepto del proyecto estaba basado en generar en el huésped una sensación de “relación íntima con la naturaleza” la idea de los creadores era que la vivienda genere la sensación de que “desaparece” entre los árboles. Para eso, optaron por revestir las cabinas con madera oscura por tres de sus lados y, como fachada, eligieron un cristal reflectante en la parte principal que refleja el entorno de árboles.

En este caso, uno de los mayores desafíos que enfrentaron los desarrolladores fue cómo prevenir que los pájaros choquen en la fachada de cristal. Para ello, se instalaron en el exterior de los paneles marcadores disuasorios casi invisibles al ojo humano, un dispositivo por asociaciones de conservación animal.

Mini casas “invisibles” de 21 m²

Otros ejemplos de casas espejadas son las tiny houses que fabrica una empresa de Estonia. Las mini casas de ÖÖD tienen espejos en su exterior que reflejan el paisaje y se camuflan con el entorno.

Las casas tienen espejos en su fachada para reflejar el paisaje oodhouse

Las casitas son de seis metros de largo y 3,3 metros de ancho, aunque hay opciones más amplias. En sus 21 metros cuadrados estándar, los propietarios o inquilinos tienen las herramientas para cubrir sus necesidades básicas: cocina, baño y cama. En cuanto a las conexiones de servicios como electricidad y agua, suelen tardar un día por el hecho de que la construcción es prefabricada y viene con los sistemas preestablecidos. En detalle, se construyen con acero, madera y vidrio espejado en tres lados de la casa.

Minicasas espejadas de 21 metros cuadrados oodhouse

Un hotel en el bosque de Suecia

Un complejo destinado a la hospitalidad es Treehotel, un hotel de lujo que se distingue por sus sofisticadas particularidades. Los arquitectos de las siete suites individuales, todas ambientadas con temáticas diferentes, querían ofrecer a los huéspedes la oportunidad de conectarse con la naturaleza de una manera poco convencional.

The Mirrorcube Treehotel, en Harads, Suecia View Pictures - Universal Images Group Editorial

Este es un complejo vacacional que parece invitar a los turistas a vivir, al menos por un rato, en un pedacito de cielo rodeado de las altas y magníficas copas de los añosos árboles circundan. Para acceder a las habitaciones, llamadas The Mirrorcube, los visitantes deben atravesar un puente de cuerda que se confunde con el bosque.