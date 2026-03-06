American Express desembarcó en la costa argentina con una experiencia de verano a medida de sus clientes

Con un parador en uno de los puntos más exclusivos de Cariló, la marca celebró su primera temporada en la playa

Escuchar Nota

Con una propuesta integral que combinó gastronomía, bienestar, deporte y beneficios exclusivos en experiencias diseñadas específicamente para clientes Centurion y Platinum de American Express y Balck/ Icon y Platinum de los Bancos emisores*.

Este verano, American Express sumó un destino más a su estrategia de ofrecer experiencias inolvidables a sus clientes en la Argentina. La marca inauguró Cozumel American Express Beach Club*1, un parador la costa atlántica que se convirtió rápidamente en un punto de encuentro para quienes buscan disfrutar del verano con un plus de confort, atención personalizada y propuestas pensadas hasta en el último detalle.

Ubicado en Cariló, uno de los destinos más sofisticados del verano argentino, el espacio fue diseñado acorde a los valores de la marca con los que acompaña a sus clientes todo el año: experiencias curadas, beneficios concretos y momentos inolvidables.

La marca inauguró Cozumel American Express Beach Club.

Un parador con agenda activa y atención personalizada

Durante toda la temporada, Cozumel American Express Beach Club *1ofreció actividades deportivas diarias, con opciones que fueron desde deportes de playa y juegos recreativos hasta clases especiales de yoga, fitness y experiencias de bienestar en fechas puntuales. Todo, acompañado por un host exclusivo para clientes, disponible para asistir y facilitar cada detalle de la estadía, reforzando el concepto de servicio personalizado que distingue a la marca.

Los restaurantes La Gamba y El Secreto estuvieron abiertos mediodía y noche.

Gastronomía con identidad y escenarios únicos

La propuesta gastronómica fue otro de los grandes diferenciales del parador. Con dos restaurantes “La Gamba” y “El Secreto” abiertos tanto al mediodía como por la noche, la experiencia se adaptó a distintos momentos del día:

El Secreto, la novedad de la temporada, ofreció una experiencia sensorial única: ubicado dentro del médano, invitó a cenar bajo la luz de la luna y las estrellas, en un entorno íntimo y casi mágico, que transformó cada noche en un ritual especial.

La Gamba, un clásico del verano, se consolidó como el spot ideal para almuerzos relajados frente al mar, con una propuesta fresca y contemporánea.

Una agenda de experiencias que marcó el ritmo del verano

A lo largo de enero y febrero, Cozumel American Express Beach Club *1se transformó también en un escenario de experiencias especialmente diseñadas para acompañar el pulso del verano.

Dafne Schilling brindó una clase de yoga.

La temporada comenzó con una clase de yoga frente al mar junto a la influencer de wellness Dafne Schilling, seguida de un desayuno saludable en La Gamba, y continuó con noches pensadas para disfrutar sin apuro, como la Amex Night en El Secreto: una velada íntima de vinilos, gastronomía de cuatro pasos y vinos de primer nivel bajo las estrellas del médano.

Hubo espacio también para las propuestas familiares, con un Amex Day que combinó fitness en la playa junto a Manu Galdu y juegos deportivos para grandes y chicos, reforzando el espíritu relajado y activo del parador. El primer sábado de febrero se llevó a cabo el Amex Moments, un sunset que reunió a los invitados en el parador y coronó la temporada con un show en vivo de Zoe Gotusso, en una postal de atardecer, música y mar que sintetizó el espíritu de la experiencia: disfrutar el verano de una manera única, con el sello distintivo de American Express.

En esta primera temporada en Cariló, American Express ofreció una propuesta integral orientada a crear experiencias que conectan con el disfrute, el bienestar y el tiempo de calidad. Un verano vivido con el sello de una marca que entiende el valor de los momentos inolvidables.

* TARJETAS (I) PERSONALES “THE CENTURION CARD” Y “THE PLATINUM CARD®” EMITIDAS Y ADMINISTRADAS POR AMERICAN EXPRESS ARGENTINA S.A. Y AMERICAN EXPRESS EN EL EXTERIOR; Y (II) BLACK/ ICON Y PLATINUM EMITIDAS POR LOS BANCOS EMISORES AUTORIZADOS POR AMERICAN EXPRESS

*1PARA MÁS INFORMACIÓN O LIMITACIONES APLICABLES CONSULTE EN:

www.americanexpress.com/ar/verano

________________________________________________________

Content LAB es la unidad de generación de ideas y contenidos de LA NACION para las marcas con distribución en sus plataformas digitales y redes sociales. Este contenido fue producido para un anunciante y publicado por el Content LAB. La redacción de LA NACION no estuvo involucrada en la generación de este contenido.