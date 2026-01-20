La fórmula para que una obra no se desvíe del presupuesto original

En la construcción, la diferencia entre un proyecto bien concebido y un resultado exitoso rara vez está en el plano. Está en la capacidad de anticipar desvíos, ordenar la complejidad y tomar decisiones con información confiable. En 2025, esta brecha volvió a quedar expuesta con claridad.

El 2025 fue particularmente desafiante para la industria de la construcción en Argentina. La combinación de inflación, recomposición de costos relativos y cambios en el frente macroeconómico impactó de lleno en la planificación de obras. El costo dejó de ser una variable relativamente estable para convertirse en un sistema dinámico, que exige seguimiento y revisión permanente.

Los números lo confirman. El Índice del Costo de la Construcción del INDEC cerró 2025 con subas sostenidas mes a mes y un incremento interanual superior al 30%, con la mano de obra como principal impulsor, seguida por materiales y gastos generales.

El acero, el cemento y otros insumos clave mostraron ajustes escalonados a lo largo del año, mientras que los acuerdos salariales reconfiguraron la estructura de costos laborales. En este contexto, presupuestar sin herramientas de precisión pasó de ser una práctica riesgosa a un factor que compromete seriamente la viabilidad de un proyecto.

Este escenario obligó a recalcular cronogramas y expuso una debilidad histórica del sector: la dependencia de procesos poco sistematizados en un negocio que ya no admite improvisación.

Sin embargo, el panorama hacia 2026 permite un moderado optimismo. No porque los costos vayan a dejar de ser un desafío, sino porque hoy existen mejores condiciones para gestionarlos con inteligencia y método. Y ahí es donde la tecnología deja de ser un complemento para convertirse en un factor estructural del negocio.

La incorporación de herramientas digitales en las etapas de planificación, cómputo, presupuesto y gestión de obra permite algo fundamental: entender la estructura de costos antes de que el problema aparezca en el frente de obra. Medir con precisión, simular escenarios, reducir cambios de proyecto y alinear a todos los actores desde el inicio tiene un impacto directo en tiempos, eficiencia y sobre todo previsibilidad.

En Felanix venimos trabajando en esa dirección desde hace varios años. El foco estuvo puesto en ordenar procesos y apoyarlos en tecnología. La utilización de software específico para cómputo y presupuestación, plataformas colaborativas de gestión de obra y metodologías de planificación como Last Planner System permitió profesionalizar decisiones que antes dependían en exceso de la intuición.

Hoy, ese enfoque se traduce en resultados concretos: mejoras de hasta un 8% respecto de presupuestos iniciales y reducciones de tiempos de obra en proporciones similares, incluso en contextos de alta volatilidad. No se trata solo de reducir costos, sino de hacerlos previsibles, un atributo cada vez más valorado por desarrolladores e inversores.

Cuando la tecnología se integra desde el inicio y se trabaja de forma coordinada con la dirección de obra y el cliente, se minimizan los cambios, se reducen los desperdicios y se mejora el desempeño general del proyecto. La previsibilidad deja de ser un deseo para transformarse en una capacidad operativa.

La inteligencia artificial y el análisis de datos empiezan, además, a sumar una capa adicional de valor. No reemplazan la experiencia, pero ayudan a leer mejor el ecosistema de la obra, detectar ineficiencias y anticipar desvíos antes de que impacten en costos y plazos.

La construcción argentina enfrenta en 2026 un dilema claro: seguir gestionando la complejidad con herramientas del pasado o dar un salto hacia modelos más profesionales, apoyados en método y tecnología. La competitividad del sector, y la viabilidad de muchos proyectos, dependerán en gran medida de esa decisión.

En un negocio donde cada día cuenta y cada punto porcentual importa, la innovación dejó de ser una promesa futura. Hoy, es una condición necesaria para construir mejor.

Por Luciano Farez, presidente de Felanix Construcciones