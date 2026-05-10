Se vende una isla entera pero el comprador tiene que hacerse cargo de las 100 ovejas y cabras que viven ahí

Los vecinos conflictivos son un problema recurrente. Las peleas, los chismes y las transgresiones de las normas de convivencia son habituales para algunos habitantes. Es por eso que mudarse a una nueva vivienda es una incógnita, ya que no sabés con quién vas a tener que convivir.

Para los que quieren evitar este riesgo hay una oportunidad: se encuentra a la venta una isla entera, de más de 100 hectáreas, en Escocia. Con solo una casa y una cabaña de invitados, hasta hace unos meses la isla tenía tres habitantes, aunque ahora está vacía.

La isla tiene solo una casa y una residencia de invitados www.privateislandsonline.com

Sin embargo, su privacidad no quita que haya espacios “de lujo”. Y lo mejor: no hay vecinos humanos con los que tener que compartirlos.

Aunque sí hay otros residentes en el espacio. El comprador tendrá la posibilidad de convivir con más de 100 habitantes de cuatro patas, ya que en la isla hay ovejas y cabras de montaña.

Hay muchos espacios para hacer de la estancia una “de lujo” www.privateislandsonline.com

Ubicada en el lago Craignish, un fiordo marino situado junto al estrecho de Jura, en la costa de Argyll, la isla llamada Eilean Righ está en una localización ideal. Es accesible en barcos provenientes de diferentes puertos. A su vez, está a 20 minutos en helicóptero desde el aeropuerto internacional de Glasgow, en el Reino Unido.

La casa principal cuenta con tres habitaciones, tres baños, dos salones, una sala de juegos, un despacho, un comedor, cuartos de servicio con lavadoras y secadoras www.privateislandsonline.com

Según el anuncio de Private Islands Inc -plataforma de venta y alquiler de islas privadas, y la que comercializa esta oferta-, la casa principal cuenta con tres habitaciones, tres baños, dos salones, una sala de juegos, un despacho, un comedor, cuartos de servicio con lavadoras y secadoras y una cocina completamente equipada. Todos los sectores fueron renovados hace dos años; por eso, aseguran que las cañerías y electricidad funcionan a la perfección.

Todos los sectores de la casa fueron renovados www.privateislandsonline.com

A unos pocos metros de distancia se encuentra la casa de campo, que también tiene cocina, sala de estar, tres cuartos y dos baños. Atrás de esta vivienda se encuentra el garaje, taller, bodega, oficina y un depósito de agua dulce de 5000 litros.

Además, tiene un hangar de 464 metros cuadrados —preparado para recibir a los invitados que lleguen en helicóptero—, que está conectado a la casa principal mediante un sendero iluminado de 250 metros.

A unos pocos metros de distancia se encuentra la casa de campo, que también tiene cocina, sala de estar, tres cuartos y dos baños www.privateislandsonline.com

La isla se encuentra a la venta por 10 millones de libras www.privateislandsonline.com

Una de las principales trabas para adquirir la propiedad es el precio. La isla se encuentra a la venta por £10 millones, aproximadamente €11,4 millones.

Todos los sectores fueron renovados hace dos años por eso, aseguran que las cañerías y electricidad funcionan a la perfección www.privateislandsonline.com

La historia de la isla

La historia de Eilean Righ comienza en la prehistoria. Ya con solo escuchar su nombre se puede detectar la importancia que tuvo el terreno durante las décadas pasadsas: su denominación, en gaélico escocés, significa "Isla del Rey“.

Según la plataforma que la comercializa, el territorio alberga dos fortalezas de la Edad de Hierro.

Durante 1930, la propiedad perteneció a Sir Reginald Fleming Johnston, una reconocida personalidad de la época, conocido por ser el tutor del último emperador de China, Pu Yi. Una vez que terminó sus tareas en el país asiático, regresó a la isla en la que vivió hasta su muerte.

En su tierra vivieron otras figuras clave de Escocia. Sus propietarios actuales la adquirieron hace 25 años y hace tres que comenzaron su proyecto de modernización, en el que incluyeron otro pozo de agua dulce, mejoras en la electricidad y en el servicio de Internet.

La familia dueña de la propiedad la adquirió como segunda vivienda para disfrutar durante sus vacaciones. Pero, en los últimos años, y tras las renovaciones de más de €1.000.000, decidieron mudarse definitivamente.

Para lograr que el lugar sea cómodo para el acceso, agregaron un nuevo embarcadero y un amarre para yates con mayor profundidad.