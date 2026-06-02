La IA y la impresión de casas en 3D, la innovación que llega al mundo de los ladrillos

La inteligencia artificial y la tecnología impregnan todas las industrias y esta vez llegaron al mundo de los ladrillos. En la 11ª edición del Summit de Real Estate, el encuentro anual organizado por LA NACION, tuvo lugar un panel con la generación joven de emprendedores argentinos, en donde Mateo Salvatto, cofundador de Grondplek, contó sobre las casas que se construyen con impresoras 3D en 48 horas, y Sofía Grinberg, fundadora de Leadnamics, habló de los cambios que la IA está generando en este sector.

“Es la primera empresa de impresión 3D de hormigón de la Argentina y estamos proyectando imprimir las primeras casas 3D de la frontera con Estados Unidos hacia abajo”, explicó hoy Salvatto en diálogo con José Del Rio, secretario general de Redacción de LA NACION y moderador del panel. Aunque el emprendedor empezó con este proyecto junto a sus socios en 2021, recién el año pasado encontraron una empresa argentina que decidió confiar en su tecnología: Techint adquirió esta maquinaria para desarrollar infraestructura civil, pero ahora el plan es llevarla a los hogares.

Aunque aclaró que las casas todavía no están impresas, explicó: “Ya existen cientos habitadas en el mundo y nosotros seremos los primeros en traerlas acá”. La tecnología permite jugar con las morfologías y el resultado es “una estructura superresistente; hasta pueden hacerse casas con doble muro, cámara de aire, con excelentes aislantes y ahorro de energía, incluso algo sismorresistente”, explicó Salvatto.

La tecnología no es la única novedad, ya que los tiempos de construcción que implican estas viviendas hablan de una revolución para la industria: “El programa de impresión de una obra gris para casas de 120 m² toma 48 horas”, detalló el emprendedor. Además, explicó que se trata de un bloque monolítico de hormigón impreso, que se genera en el lugar, no se transporta. “La llevás al terreno, la máquina se monta en cuatro horas e imprime ahí. Se le pueden incorporar rieles horizontales, como si fuera un tren, y si tenés cinco lotes uno al lado del otro, termina una casa, se mueve sola y sigue imprimiendo la otra”, explicó.

Mateo Salvatto, cofundador de Grondplek Fabián Malavolta

¿Cuál es el precio de este nuevo producto? Detalló que su trabajo implica la envolvente de la casa, la obra blanca, para lo cual implica un costo de construcción promedio de entre US$700 y US$750 el m².

Destacó que, aunque la máquina puede trabajar en serie, no se trata de casas idénticas. “Se pueden generar formas y orientaciones distintas, diseños diferentes, porque a la máquina le da lo mismo. El otro día leía un comentario que decía que se van a terminar los arquitectos, pero es todo lo contrario. Los arquitectos que están del otro lado, si soñaban con diseños curvos y un poco más extravagantes, ahora lo van a poder hacer”, destacó el emprendedor.

¿Qué se necesita para que desembarquen en la Argentina? “Falta muy poco tiempo. Lo que necesitamos es una máquina dedicada 100% a la fabricación de viviendas, y ya estamos en proceso de traerla al país”, apuntó Salvatto, y agregó que son el primer equipo certificado en operación, mantenimiento, garantía y escalabilidad de esta tecnología en la región. Detalló que han viajado a Europa y participaron de la impresión y construcción de estas casas en otros países, por lo que cuentan con el know-how de cómo se construyen estas casas en Europa, Norteamérica y Asia.

Este proyecto representa una nueva apuesta para el joven emprendedor, que cuando apenas tenía 18 años fundó Háblalo —una aplicación que asiste a más de 500.000 personas con dificultades de habla y audición, de forma 100% gratuita en 75 países de los cinco continentes—, pero que hoy está desplegando una nueva faceta, vinculada al mercado inmobiliario. “Esto es algo nuevo, un sombrero que no estaba en mis planes; se trata de una tecnología superdisruptiva, que lanzamos con mis tres socios, que son expertos en esto”, confesó Salvatto, y agregó: “Venimos laburando hace un tiempo con mucho entusiasmo para liderar esta revolución que creemos que viene para quedarse”.

Además, explicó que la génesis del proyecto estuvo vinculada a solucionar el déficit habitacional y, con el tiempo, apunta a continuar en esa línea: “Cuando ya tengamos mucha más tracción, la idea es tratar de orientar esto, eventualmente, a construir casas de mucho menor costo, con mucha mayor calidad, para justamente taclear el déficit habitacional”.

La IA en los ladrillos

La curiosidad e inquietud, propias de las generaciones jóvenes, ayudan a mantener el sector del real estate despierto para adoptar los cambios que la nueva era tecnológica presenta. “Hace unos años, llevaba un tiempo trabajando en real estate y se empezaba a escuchar todo lo que se venía en relación a la inteligencia artificial (IA). Me pareció que el sector necesitaba una solución específica que permitiera adaptar las nuevas tecnologías y todas las nuevas herramientas de IA a los procesos tan complejos que tiene el sector”, indicó Grinberg, quien explicó que ese fue el puntapié para combinar esos dos mundos y generar una herramienta que realmente sume valor a lo largo de toda la cadena de valor.

Sofía Grinberg, fundadora de Leadnamics Fabián Malavolta

En ese sentido, reveló el impacto que tiene la IA en el mercado inmobiliario. “Genera resultados espectaculares”, fue contundente Grinberg, y enumeró las ventajas: “En primer lugar, el tema de los tiempos. Antes, teníamos un proceso comercial que dependía de horarios, de que alguien estuviera disponible para responder. Hoy, la inteligencia artificial permite que el proceso sea muchísimo más continuo, porque opera las 24 horas. Y me permite que mi equipo se dedique a personas que tienen la intención de avanzar en el proceso comercial en el momento en el cual quieren avanzar”.

Explicó que el objetivo de su trabajo no es que desaparezcan los brokers inmobiliarios y señaló la diferencia entre dos términos: “Hay un concepto que es la automatización y, por otro lado, el aumento. La automatización es la máquina que hace algo sola; el aumento es la máquina que potencia al humano. Yo creo que lo que tiene que conseguir el sector es un aumento”.

En ese sentido, explicó que el 80% del proceso se puede automatizar, pero el 20% de alto valor que implica negociar, entender la situación emocional de la persona y generar confianza, la IA todavía no lo hace tan bien y queda en manos de las personas. “En épocas de Mundial, te lo pongo en términos de fútbol: la IA te va a hacer el pase al centro del área, pero el gol lo tenés que seguir metiendo vos. El tema es que después de meter el gol o errar, la IA te va a entrenar, para que la próxima vez que te llegue el pase, vos tengas más probabilidad de meter el gol”, agregó Grinberg.

Hoy, la discusión en torno a la IA gira alrededor de los agentes. “Hoy pasamos de la era de la inteligencia artificial generativa, que era una inteligencia en la cual yo escribía y me respondía, a la era de la IA agéntica, donde hay un equipo de agentes que van a ejecutar cosas por mí”, explicó Grinberg.

En ese contexto, resaltó la importancia de conocer qué se está haciendo, entender cómo razona la inteligencia artificial. “Entonces, estaremos en una era donde nos podremos apalancar en agentes que nos den recomendaciones, que nos procesen información, solo para potenciar y amplificar todas las capacidades que tenemos”, concluyó la emprendedora.