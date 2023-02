Lugares solitarios: las 10 casas más remotas y aisladas del mundo, cómo son y dónde quedan

escuchar

El mundo está lleno de construcciones fantásticas, aunque por lo general esperamos verlas en medio de las ciudades más importantes o, en su defecto, cerca de algún poblado. Sin embargo, en este caso es necesario visitar los lugares más solitarios para encontrarse con las casas más espectaculares donde la naturaleza impone las normas.

Algunas personas decidieron retirarse de la sociedad y construir sus hogares en los rincones más remotos del mundo, con la ventaja de tener vistas de la naturaleza casi intactas. Estas moradas recuerdan la belleza que hay detrás del silencio y de la soledad, levantándose en medio de montañas o perdidas en islas desiertas.

Ouarzazate, Marruecos

Ouarzazate, Marruecos Shutterstock

Ubicadas en Ouarzazate, estas casas se asientan entre montañas en el Sahara, conocida como puerta de entrada al desierto. Su enorme Taourirt Kasbah, hogar de un palacio del siglo XIX, tiene vistas al accidentado paisaje local, que aparece en varias películas.

Al igual que en el pueblo cercano de Aït Benhaddou, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, las estructuras probablemente estén hechas de adobe, tierra apisonada, ladrillos de arcilla y madera.

Vágar, Islas Feroe, Dinamarca

Islas Feroe, Dinamarca Dmitry Pistrov - Shutterstock

En este caso no se trata de una sola casa sino de una minúscula villa. Gásadalur Village se encuentra en la cima de la cascada de Mulafossur en la isla de Vagar, una de las 18 que forman parte de un archipiélago autónomo dentro del Reino de Dinamarca. Las masas rocosas de tierra son conocidas por su impresionante naturaleza virgen, aunque Gásadalur es particularmente remota, ya que grandes montañas la divide del resto de la isla.

Con una vista panorámica de la isla de Mykines, Gásadalur se encuentra en el borde de Mykinesfjørður, rodeado por las montañas más altas de Vágar. Actualmente está abandonada y solo se usan como casas de verano.

Alaska, Estados Unidos

Alaska, Estados Unidos Robert Szymanski - Shutterstock

Ubicada entre árboles de hojas perennes al pie de una montaña, esta casa demuestra que Alaska es realmente la “última frontera”, nombre por el cuál se conoce a este Estado. Sus extensas áreas de tierra y entorno a menudo hostil fueron la razón por la que nunca se exploró con precisión.

Arnarstapi, Islandia

Arnarstapi, Islandia Alexander Jung - Shutterstock

En Arnarstapi, un pequeño pueblo pesquero en el lado sur de la península de Snæfellsnes, una casa solitaria con techo rojo se encuentra en la base del monte Stapafell. Varias casas antiguas de época, cada una con su propia historia única, se pueden ver ocultas en las colinas.

Montes Fafe, Portugal

Casa de piedra "Casa do Penedo" en Fafe, Portugal Bruno Ismael Silva Alves - Shutterstock

Portugal es el hogar de la Casa do Penedo ,o “casa de piedra” en portugués. Disponible para visitar, este particular monumento arquitectónico construido a partir de cuatro grandes cantos rodados que sirven de cimiento, paredes y techo de la casa se ubica en las remotas montañas Fafe, por lo que no es tán fácil llegar a verla.

Uttarakhand, India

Este bungalow tiene vistas a los picos Panchchuli del Gran Himalaya. Shutterstock

Este bungalow se encuentra bien alejado, en lo profundo del Himalaya. Aunque el estado se hizo conocido por sus lugares de peregrinación hindú y el centro de yoga que visitaron los Beatles, acceder a las zonas montañosas es una tarea para muy pocos.

Ria d’Etel, Francia

Vista de la bahía del río Etel (Ria d'Etel) Bretaña Frederic Hodiesne - Shutterstock

Abandonada en una pequeña isla de la Ria d’Etel en Bretaña, Francia, se encuentra una casa con encantadoras persianas azules que hace tiempo dejó de estar habitada. Quizás no es tan remota, ya que los pueblos de los alrededores cuentan con electricidad, agua corriente y otras comodidades modernas. Sin embargo, el islote Nichtarguer, donde se levanta la pequeña cabaña, parece estar perdido en el tiempo.

Khinalig, Azerbaiyán

Khinalig, Azerbaijan Shutterstock

Situado a 2100 metros sobre el nivel del mar, en lo alto de las montañas del Cáucaso, se encuentra Khinaluq, un antiguo pueblo y de los más remotos de Europa. Para acceder a la pequeña comunidad, se debe atravesar Bakú, la capital de Azerbaiyán, una ciudad a lo largo del Mar Caspio y a cinco horas de viaje.

Glencoe, Escocia

Glencoe, Escocia Shutterstock

Parecido a un pueblo de fantasía, en las Tierras Altas de Escocia, se encuentran las casas remotas de Glencoe. Conocida por sus cascadas y senderos que suben a picos como Buachaille Etive Mor y Bidean nam Bian, la zona tiene una colección de estructuras singulares dispersas dentro de Glencoe Valley, que son alquileres de vacaciones populares.

Just Room Enough Island, Nueva York

Casa en una pequeña isla privada en la Región de Thousand Islands, Nueva York Chris Ferrara - Shutterstock

También conocida como Hub Island, esta isla ubicada en la cadena Thousand Islands, en Nueva York, es conocida por ser la isla habitada más pequeña, que parece tener alrededor de 300 metros cuadrados.

La tierra fue comprada por una familia adinerada en la década de 1950 que quería construir una propiedad vacacional. Aunque notablemente aislado, el hogar no es tan remoto como otros en esta lista: la familia tiene vecinos a poca distancia en bote.

