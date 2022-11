Punta del Este: qué habrá en el terreno donde estuvo la casa de verano Amalita Fortabat por 60 años

escuchar

Árboles multicolores y metros infinitos de césped verde rodearon por seis décadas la mansión Aldebarán en Punta del Este. Se trata de una casa que emana historia argentina, pero del otro lado del charco. Construida por el célebre arquitecto argentino Arturo Dubourg -una de las mentes que le dieron forma a muchas de las propiedades en la costa uruguaya- allí veraneó la empresaria Amalia Lacroze de Fortabat y su familia.

“Amalita”, como la llamaban, había recibido la propiedad como regalo de cumpleaños de parte de su segundo esposo. Ese 15 de agosto de 1955, Alfredo Fortabat le entregó una foto de la casa y, según cuentan, le dijo: “Es tuya, queda en Punta del Este, podés hacer con ella lo que quieras”.

Tras la muerte de su esposo, Amalita Lacroze de Fortabat debió hacerse cargo de la empresa familiar y la convirtió en un imperio

Como todo en la vida, el ciclo de la residencia llegó a su fin y en las casi dos hectáreas que conforman la propiedad comenzará a construirse este mes un barrio cerrado. Se trata de una ubicación premium de la que ningún barrio de esta naturaleza goza en la zona, ya que los 150 metros que lo separan del mar se posicionan sobre el par de kilómetros que tienen las otras opciones allí.

Una imagen de lo que será Amélie Ocean Residences

Cómo será el proyecto

Los 18.800 m² de terreno entre las calles Del Agua, Carnoustie y la Av. L.A. Pérez en la Parada 20 de La Brava se dividieron en 11 lotes por la desarrolladora argentina Costal Developments, que tras su experiencia en la Patagonia desembarcan por primera vez en Uruguay. En honor a su ex dueña, el proyecto alude a su nombre y se denominará Amélie Ocean Residences.

El proyecto se encuentra en la Parada 20 de La Brava

Una de las grandes preguntas que envuelve al proyecto es el destino de la icónica casa levantada en la década del 40´. Si bien el permiso de demolición fue aprobado el año pasado, lejos están de querer tirarla abajo. La solución que encontraron fue hacerla parte del proyecto y ofrecer la casa de forma gratuita a quien compre los dos lotes en los que se encuentra. “Entregamos la casa de 600 metros cuadrados sin costo con el compromiso de que quien compre esos terrenos tiene que reciclarla para mantener su historia. Como estuvo abandonada por 10 años no está en buenas condiciones”, explica el Director de Costal Developments. A pesar de que su renovación implique un esfuerzo extra, cuenta que “hubo varios interesados en comprarla y hasta tomamos una reserva, pero todavía no hemos bajado el martillo”. Si bien no es la intención, en caso de que el emprendimiento se vendiera entero y esos dos lotes juntos no encuentren dueño, se demolería la casa y se venderían por separado.

La mansión Aldebarán se encuentra detrás del edificio Acqua R. Figueredo - GDA

El proyecto alineado a la parada 20 que contempla una inversión de entre US$5 a US$6 millones incluye una gran variedad de amenities, como gimnasio elevado en altura con vista al mar y salón de usos múltiples, todos bajo el diseño arquitectónico del estudio Pacífica, presente en el diseño de muchos barrios cerrados bonaerenses, en otros países latinoamericanos y cofundado por Ezequiel Gil. Uno de sus puntos destacables es que, a pesar de no estar en la primera línea de playa, es el único barrio privado que contará con servicio de sombrillas y reposeras en el parador Mía Bistró durante la temporada alta de verano.

Así se verá el gimnasio que tendrá vista al mar

De por sí, la zona está revalorizada por su desarrollo vecino: el lujoso edificio Acqua donde los 34 departamentos que van desde los 280 a los 900 m² superan los US$6000 promedio por metro cuadrado. Sin embargo, su presencia no amenaza la visibilidad del cielo ya que sus terrazas escalonadas se camuflan con el ambiente y su altura pasa desapercibida. En el resto de la zona no hay otros proyectos en altura, en el área del Golf en la que se encuentra predominan las casas bajas.

El edificio Acqua es el que está enfrente del proyecto

En Punta del Este, los barrios se encuentran alejados del mar por pocos kilómetros y del centro por unos cuantos más, como Las Garzas de Eduardo Costantini o su barrio vecino Las Cárcavas. Sin embargo, el terreno donde Amalita tenía su residencia está a 150 metros del mar y tiene todos los servicios como supermercados, colegios y puntos de interés en su cercanía. “Investigamos el mercado y era claro que había mucha gente, sobre todo argentinos que se fueron a vivir a Punta del Este en los últimos dos años, que se mudaron del otro lado del puente de La Barra a barrios cerrados. Para traer a los hijos al colegio desde ahí tenían que hacer 20 minutos de auto y no era la calidad de vida que querían tener, sino que buscaban un barrio privado bien ubicado que no había”, analiza sobre la decisión de comprar el terreno en noviembre del 2021 a los últimos dueños.

Cuánto cuestan los terrenos

El valor de los terrenos ronda entre los US$450 y US$480 el metro cuadrado y promedian los 1400 m² de superficie cada uno. De los cuatro que ya fueron vendidos, tres compradores fueron argentinos y uno brasileño, y los desarrolladores esperan completar las ventas restantes para cuando finalice este verano. “Es probable que si no se venden, cuando la obra esté terminada los lotes aumenten a US$1 millón”, opina.

Así imaginan los desarrolladores a Amélie Ocean Residences

Otro de los productos en el proyecto son espacios privados de trabajo de 14 m². Con la idea de quien elija el lugar para vivir o hacer trabajo remoto encuentre un espacio con buena conexión y tranquilidad para trabajar, las ocho oficinas disponibles se venden a US$50.000 cada una.

Una ventaja que es inaudita en Uruguay es la financiación del Banco Itaú en terrenos, dado que comúnmente la ayuda crediticia se da en unidades ya construidas. En este caso, la entidad financiera ofrece “una línea de crédito que puede sacarse en dólares o en unidades indexadas (pesos uruguayos) que se extienda hasta 10 años para comprar el lote. Te financian el 50% de la compra del lote y hasta el 80% del costo de la construcción de la casa”, detalla.

Un espejo de agua separará las salas de reunión a sus costados

Con la aprobación de la intendencia recién sellada, esta semana empezará la construcción de la infraestructura en el barrio. Con esta novedad tocando la puerta, los propietarios ya pueden comenzar a construir sus propias casas -que hasta ahora son proyectos que rondan entre los 450 y 600 metros cubiertos- aunque el Director de la desarrolladora prevé que comenzarán a construirse el año que viene por el tiempo que requiere su diseño. En cuanto a los amenities propios del barrio, pronostica que su construcción concluirá dentro de un año.