Ex Conrad: se vendió el principal hotel y casino de Punta del Este

El principal hotel y casino de Punta del Este tiene nuevo dueño. El grupo brasileño JHSF Península llegó a una acuerdo para adquirir el complejo cinco estrellas Enjoy Punta del Este (ex Conrad) a cambio de US$160 millones.

La operación fue anunciada por la firma chilena Enjoy S.A. en un comunicado a la Bolsa de Santiago y contempla el traspaso del 100% de las acciones de Baluma S.A., la sociedad propietaria y operadora del resort.

La venta e inscribe en el proceso de reorganización judicial que inició el grupo Enjoy S.A., tramitado en el 8° Juzgado Civil de Santiago. Los chilenos pusieron un pie en el mercado uruguayo en 2013 con la compra del 45% del hotel, en US$140 millones, y cuatro años después desembolsaron otros US$198 millones por el 55% restante. Y ahora vendieron el 100% en menos de la mitad de lo que habían pagado por el complejo.

Apuesta al lujo

El comprador es el grupo brasileño JHSF Península, que se impuso a otros candidatos que presentaron ofertas como el magnate italiano Giuseppe Cipriani y el fondo chileno Moneda Patria Investment, que acaba de asociarse con Marcelo Mindlin en la compra de la cementera Loma Negra.

JHSF es un holding con base en San Pablo e inversiones en hoteles de lujo, centros comerciales y desarrollos inmobiliarios de alta gama. El grupo fundado por los hermanos Fábio y José Roberto Auriemo, cotiza en bolsa desde 2007 y cerró 2025 con ingresos por US$740 millones. En Uruguay mantiene una alianza estratégica con el Grupo Fasano -la cadena hotelera brasileña de lujo-, con el que desarrolló el complejo Las Piedras en Punta del Este.

Cambios de nombre

El resort adquirido comenzó a operar en 1997 bajo el nombre Conrad. Actualmente cuenta con 292 habitaciones, incluyendo un casino de 4000 m2 con 550 máquinas tragamonedas, 75 mesas de juego y una sala de póker. Además, tiene siete restaurantes y bares, spa y fitness center, y un parador sobre la Playa Mansa.

El cambio de manos del hotel abre la puerta a un nuevo rebranding del complejo, aunque la decisión final dependerá de la estrategia comercial que adopte el grupo comprador. Fasano es la marca insignia de JHSF en el segmento de hospitalidad de lujo y a través de su sociedad con el Grupo Fasano, los brasileños gestionan hoteles y restaurantes en Brasil y Uruguay, como el Fasano Las Piedras en Punta del Este. Por su parte, Boa Vista y Cidade Jardim son otras marcas del grupo asociadas a desarrollos inmobiliarios y centros comerciales de alta gama, aunque no específicamente orientadas a casinos o resorts.

Los planes de los nuevos dueños además contemplan potenciar el centro comercial que ya funciona dentro del complejo. La idea es rebautizar al shopping con el nombre CJ (es la marca con la que operan en el segmento del retail de lujo), y sumar propuestas gastronómicas y marcas internacionales que ya operan con el grupo en otros comerciales, como Balmain, Pucci, Chloé, Celin y Brunello Cuccinelli.