Peter Thiel, fundador de PayPal junto a Elon Musk: compró lotes en un exclusivo proyecto de Punta del Este por US$10 millones

El empresario estadounidense Peter Thiel, uno de los más influyentes de Silicon Valley y con fuerte presencia en la industria tecnológica y militar de Estados Unidos, compró cinco lotes en el exclusivo complejo Fasano Las Piedras, en Punta del Este, según pudo confirmar LA NACION con fuentes del país vecino.

“El fundador de PayPal desembolsó cerca de US$10 millones y avanza en la construcción de una residencia de alta gama con características vinculadas a la seguridad y autosuficiencia", informó el medio uruguayo FM Gente y también la noticia fue replicada por otros medios locales.

“No me sorprendió conocer sobre esta operación porque Fasano va a ser el próximo Beverly Hills de Uruguay”, comentó Alejandra Covello, presidente de Covello Propiedades. Y agregó: “Las mansiones que se están construyendo ahí tienen un nivel de lujo increíble; no es lo que vimos hasta ahora, esto va a ser high end en serio”.

Los terrenos que compró Peter Thiel están ubicados en el complejo Fasano Las Piedras

La inversión en Uruguay se da en un contexto de transformación del país vecino: se está convirtiendo en un núcleo clave para los magnates tecnológicos que buscan un refugio en Latinoamérica, impulsados por beneficios impositivos y estilo de vida.

Según fuentes del sector inmobiliario uruguayo, otros empresarios del rubro que habrían apostado por el real estate uruguayo son Paolo Ardoino, CEO de Tether, una criptomoneda estable, cuyo valor está vinculado al dólar estadounidense; y Pierpaolo Barbieri, el empresario argentino fundador y CEO de la fintech Ualá y director ejecutivo de Greenmantle, firma de asesoría económica y geopolítica.

Un dato no menor es que la compra de Thiel de cinco lotes en Uruguay no es su primera adquisición en Sudamérica, sino que esta noticia se da semanas después de que se conoció que el empresario -quien fue socio de Elon Musk- es propietario de una casa en la ciudad de Buenos Aires, específicamente en Barrio Parque, por la que pagó US$12 millones. La información sobre la compra se supo a pocos días de la llegada de Thiel al país y horas antes de una reunión que mantuvo con el presidente Javier Milei en la Casa Rosada.

¿Cómo es el complejo donde compró lotes Peter Thiel?

Fasano Las Piedras es un lujoso proyecto inmobiliario desarrollado por JHSF, una empresa brasileña que cotiza en bolsa.

El desarrollo que ya tiene 15 años fue diseñado por el arquitecto Isay Weinfeld y la arquitecta Carolina Proto, la referente que está al frente del diseño de las nuevas residencias, y lidera el nuevo proyecto Fasano Peninsula que se realizará en el ex hotel Conrad de Punta del Este.

Ocupa un campo que está en las inmediaciones de las playas de la Barra, la península y José Ignacio. El área bordea el arroyo Maldonado por más de tres kilómetros, son 480 hectáreas y combina lotes con residencias junto a un hotel de la cadena Fasano, el primero de la expansión internacional de la marca que ya abrió en New York y próximamente desembarcará en Londres, Milán, Cerdeña, Cascais y Miami.

Los brokers uruguayos afirman que el proyecto será el próximo Beverly Hills de Punta del Este por el alto nivel adquisitivo de sus propietarios

La Locanda Fasano –como se llama el hotel– tiene 10 suites, 28 bungalows, dos villas, dos restaurantes, un spa y es un concepto del icónico empresario hotelero Gero Fasano: “La clave de este proyecto está en la exclusividad. A los compradores les gusta sentir que disfrutan de un espacio al que pocos pueden acceder”, relató un ejecutivo de alto rango de JHSF, la empresa líder en lifestyle de altos ingresos en América Latina y controladora del Grupo Fasano, con activos totales por US$3,5 mil millones y operaciones globales en hospitalidad, gastronomía, centros comerciales, retail de moda, clubes privados, aeropuerto ejecutivo, curaduría marítima, alquiler residencial, desarrollo inmobiliario y gestión de activos en América y Europa.

El exclusivo hotel La Locanda dentro de Fasano Las Piedras

Con Fasano Las Piedras arrancaron en 2010. “Quien compra quiere pertenecer al universo Fasano y valora el beneficio de tener una casa de 1000 m² sin necesidad de ocuparse de nada porque los propietarios acceden a los servicios del hotel”, afirmó Carolina Proto, fundadora del estudio de arquitectura Obra Prima, cuando arrancó el proyecto.

“El loteo se realizó de una forma en la que las casas se pierden en la inmensidad del terreno. Además, en ningún caso la altura de las casas supera a la de los árboles”, detalló Proto en otra entrevista. Respecto a quienes compran, el 90% son brasileños, también europeos, que buscan tener en Sudamérica su tercera o cuarta casa para disfrutarla una vez al año.

Una vista del atardecer desde el restaurante del hotel La Locanda

El mix perfecto de campo y atardeceres sobre el arroyo Maldonado

Entre los amenities se destacan la cancha de golf diseñada por el legendario Arnold Palmer, un centro ecuestre, un Club de Polo con Nacho Figueras como embajador, una piscina formada en una depresión entre las piedras y tres kilómetros de playa privada al lado del arroyo Maldonado.

Así es la propiedad que compró el magnate Peter Thiel en Buenos Aires

El multimillonario eligió específicamente Barrio Parque para hospedarse durante su última visita en Buenos Aires. En un primer momento se creyó que había alquilado la propiedad, ya que solo se quedaría en el país durante dos meses (llegó a fines de abril). Pero, según pudo confirmar la inmobiliaria que realizó la operación, Thiel hizo la compra en tiempo récord por la casa ubicada en Dardo Rocha al 2900, por una cifra cercana a los US$12 millones.

Peter Thiel realizó una operación récord en el segmento premium inmobiliario de CABA

La propiedad pasó por un proceso de modernización integral por sus dueños anteriores. La intervención incorporó materiales de alta gama, varios de ellos importados, con foco en cocina, baños y áreas de recepción, lo que elevó de manera significativa su estándar constructivo. Hoy supera los 1600 m², tiene seis dormitorios, amplios salones y una cava de vinos.

La operación fue realizada por JdC Propiedades, una inmobiliaria especializada en inmuebles premium. El empresario ahora es vecino de diversas figuras que viven en el exclusivo barrio, como Susana Giménez, Marcela Tinayre, Flavia Palmiero, Mariana Fabbiani y recientemente se mudó Mauricio Macri a una casa que alquila.

Con una arquitectura que combina estilos, Barrio Parque es la zona residencial más exclusiva de la ciudad, con oferta limitada y alta demanda. Y el mercado así lo confirma, no solo con el valor del metro cuadrado sino también con una oferta restringida y una demanda que la excede.

La casa que compró Thiel se ubica justo enfrente de la de Susana Giménez en las coquetas calles de Barrio Parque PATRICIO PIDAL/AFV

Situada entre la avenida Figueroa Alcorta y Juez Tedín, y Jerónimo Salguero y Tagle, muy cerca del Museo Malba y el Paseo Alcorta, la microzona que se caracteriza por sus mansiones y embajadas, su paisajismo y frondosa arboleda, forma parte de Palermo Chico, un sector del inmenso Palermo.

Quién es Peter Thiel

Thiel es una figura central del capitalismo tecnológico contemporáneo, con un patrimonio que ronda los US$27.000 millones. De 58 años, construyó su fortuna como cofundador de PayPal en 1998, una plataforma pionera en pagos digitales que luego fue adquirida por eBay. Su nombre también quedó asociado a uno de los movimientos más rentables de la historia de Silicon Valley: en 2004 invirtió US$500.000 en Facebook, fundada por Mark Zuckerberg, una apuesta temprana que le generó retornos multimillonarios.

Palantir, dirigida por Peter Thiel, tiene contratos con el gobierno de Estados Unidos y el ejercito de ese país Foto de Drew Angerer / Getty Images

Además, es cofundador y chairman de Palantir Technologies, una compañía creada en 2003 con apoyo de la CIA que desarrolla plataformas de análisis de datos utilizadas por agencias de defensa, inteligencia y organismos estatales. La firma tiene contratos con el gobierno de Estados Unidos, el ejército y también con actores del sector privado a nivel global.

La foto de Javier Milei junto a Peter Thiel en Casa Rosada a fines de abril de 2026

La reunión con Milei en la Casa Rosada a fines de abril pasado retomó un vínculo que ambos ya habían iniciado en febrero y mayo de 2024, tras la participación del presidente argentino en un foro en el Milken Institute en la ciudad de Los Ángeles -en el marco de sus visitas a EE.UU.-.

Peter Thiel, CEO de Palantir, saliendo de la Casa Rosada el pasado abril Hernan Zenteno - La Nacion

El cofundador de PayPal, junto a Elon Musk, no solo mantiene diálogo con la administración libertaria, sino que también expresó públicamente su respaldo a las ideas del Gobierno. Según el embajador argentino en Washington, Alec Oxenford, Thiel consideró que “las ideas de Javier Milei tienen relevancia global” durante aquel encuentro que mantuvieron en 2024.