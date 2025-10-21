Reformas en el hogar: ¿cómo sacar una cerámica o porcelanato sin romperlo?

Las reformas en una propiedad implican un verdadero desafío, ya sea porque será necesario no solo disponer del dinero para realizarlas, sino también del tiempo y de encontrar a la persona idónea que cumpla y realice el trabajo. A eso se suma que muchas veces tenemos que levantar el revestimiento del piso o de alguna pared, ya sea porcelanato o cerámica y, en estos casos, el gran temor es romperlo y tener que reemplazarlo.

Sin embargo, existen distintas recomendaciones para removerlos sin dañarlos. La primera tiene que ver con ablandar la junta que rodea a cada pieza, así como el adhesivo con que están pegadas. Para esto será necesario recurrir al calor o a la humedad para luego levantar la cerámica o porcelanato con mucho cuidado. No obstante, si estos se encuentran muy adheridos se requerirá de herramientas especiales y de un mayor tiempo para completar la tarea.

Un patio con pisos cerámicos Javier Picerno

Paso a paso

Primer paso: Para comenzar, se debe contar con una herramienta que puede ser una espátula que servirá para quitar la junta o también llamada lechada, que es el material que rodea a la cerámica y porcelanato, y se usa para fijarlo. En esta etapa es fundamental tener paciencia y hacer la tarea con mucho cuidado y paciencia . Se puede utilizar calor, por ejemplo, la humedad es recomendable para las piezas más resistentes, para esto se empapa la zona con agua caliente y vinagre. Luego hay que esperar que esto penetre y afloje la pastina y el pegamento de la pieza de cerámica o porcelanato.

Tercer paso: por último, cuando está afuera será necesario raspar la parte trasera para quitar restos de pegamento que puedan quedar, la idea es dejarla lo más limpia posible, sin rastros del adhesivo para volver a utilizarla.

Siempre que se realizan estas tareas es fundamental contar con un equipo de protección, como gafas de seguridad y guantes, hay que tener en cuenta que este tipo de materiales se pueden romper y generar astillas afiladas.

Al momento de pensar en retirarlos hay que planificar con anterioridad el trabajo para disponer del tiempo necesario, los materiales de protección y toda la paciencia para recuperar esas cerámicas o porcelanatos. El objetivo puede ser disponerlos para cuando termine el arreglo y necesiten volver a colocarse o reservarlos para otro sector de la casa.

A veces es necesario retirar el porcelanato para hacer algún arreglo y luego volver a colocarlo Estudio de Arquitectura Eleo Mendoza

Cerámicas vs. porcelanatos

Tanto la cerámica como el porcelanato son dos de los materiales más utilizados para los pisos de las viviendas. Tienen características y valores diferentes, la clave para inclinarse por uno u otro depende del sector de la casa donde se los instale y también del presupuesto.

Siempre hay que tener en cuenta que las cerámicas son una excelente opción para componer espacios de menos tránsito, como aquellos sectores íntimos que pueden ser dormitorios o baños, en los que no hay una gran circulación de gente y que no necesitan tanta resistencia. Para estos ambientes se utilizan diseños decorativos y es más sencilla o frecuente su renovación. En cambio, para aquellas áreas de la casa con alto tránsito como pueden ser livings, comedores principales o salas de estar van muy bien los porcelanatos. Por último, hay que considerar que las cerámicas resultan más económicas y accesibles que los porcelanatos.